『SCS評価制度、Web攻撃対策は何から始めるべきか』というテーマのウェビナーを開催

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■SCS評価制度で問われるWeb攻撃対策

サイバー攻撃の増加・高度化により、企業には自社だけでなく取引先を含めたセキュリティ対策の説明責任が求められるようになっています。そうした中で注目されているのが、企業のサイバーセキュリティ対策状況を評価する「SCS評価制度」です。しかし、制度対応の必要性は理解していても、公開Webサイトや外部公開システムに対して、まず何から着手すべきか判断できていない企業も少なくありません。



■人手不足で進まない脆弱性・攻撃対策

公開Webサイトは、問い合わせフォーム、会員ページ、採用ページ、キャンペーンサイトなど、外部からアクセスされる入口であり、情報漏えいや改ざん、サービス停止につながる攻撃を受けるリスクがあります。近年はAIを活用した脆弱性探索や攻撃手法の高度化も進み、脆弱性の把握、パッチ適用、監視、遮断判断をすべて自社で行う負荷は高まっています。特にセキュリティ人材が不足している企業では、リスクを感じながらもWeb攻撃対策が後回しになりやすく、制度対応を具体的な対策に落とし込めないことが課題です。



■国産WAFで始める低負荷な入口対策

本セミナーでは、SCS評価制度への対応を見据え、Web攻撃対策の初手として取り組みやすい「入口対策」の考え方を解説します。具体的には、外部からの攻撃をWebサイトの入口で検知・遮断するWAFの活用により、人手不足の中でもWeb攻撃対策を進める方法を紹介します。あわせて、国産クラウド型WAF「攻撃遮断くん」を例に、DNS切替による簡単導入、24時間365日の日本語サポート、運用を抱え込みにくい支援体制、サイバー保険付きといった特徴を踏まえ、過剰な負担をかけずに公開Webを守る現実的な進め方をお伝えします。



■このような方にお勧め

・情報システム部門の責任者さま

・セキュリティ担当者さま

・公開Webサイトを運営する担当者さま

・SCS評価制度対応を検討中の担当者さま

・人手不足によりWeb攻撃対策が後回しになっている企業のご担当者さま



■主催・共催

株式会社インターネットイニシアティブ

株式会社サイバーセキュリティクラウド

■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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