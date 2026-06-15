ミクチャプレゼンツ！世界に羽ばたく大型新人発掘プロジェクト「写真集ヒロインオーディション Produced by 宮藤あどね」開催決定

合同会社Astory

世界33国で俳優する宮藤あどね。撮影GYRO高橋誠氏。

ライブ配信アプリ「ミクチャ」にて、世界34カ国で活動し、国際映画祭受賞歴を持つ女優・インフルエンサーの宮藤あどねがプロデュースを務める大型新人発掘オーディション

「ミクチャプレゼンツ！写真集ヒロインオーディション Produced by 宮藤あどね」

の開催が決定した。https://mixch.tv/p/dv4qo1j9

募集期間が6月13日から6月28日まで。本戦開催は6月20日から28日の1週間。

募集期間が6月13日から6月28日24:00まで。撮影は、GYRO高橋誠氏本線開始が6月20日土曜日の12時から6月28日日曜日の24時まで。撮影はGYRO高橋誠氏

本企画は、未来の女優・モデル・タレント・インフルエンサーを全国から発掘する大型オーディションプロジェクト。

グランプリ受賞者には、DMMデジタル写真集ソロデビューをはじめ、記者会見登壇、プレスリリース配信、メディアプロモーションなど、芸能活動を大きく飛躍させる豪華特典が用意されている。

写真集デビューだけで終わらない。「世の中に見つかるための第一歩」として、次世代スター誕生の瞬間を創出する。

世界で活躍する女優・宮藤あどねが全面プロデュース

プロデューサーを務める宮藤あどねは、avex idolstreetクリエイター女子メンバーとして芸能活動をスタート。その後、映画・ドラマ・舞台・広告など幅広い分野で活動し、これまでに世界34カ国で作品やプロジェクトに参加。

2024年にはIMA国際映画祭アジア最優秀俳優賞を受賞。

さらに2028年にはハリウッド映画出演を果たすなど、国内外で活躍の場を広げている。

また、2026年にはアカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭

「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）」

SNSナビゲーターに就任。

そんな宮藤あどねが、自身の経験とネットワークを活かし、

「未来のスターを発掘したい」

という想いから立ち上げたのが本オーディションである。

グランプリは写真集ソロデビュー＆記者会見登壇

グランプリ受賞者には以下の特典が贈られる。

グランプリ特典

・DMMデジタル写真集ソロリリース

・限定紙媒体写真集出演

・グループ写真集出演

・ローンチパーティー出演

・記者会見登壇

・プレスリリース配信

・メディアプロモーション支援

・各種芸能活動サポート

さらに準グランプリ、上位入賞者、審査員特別賞受賞者にも写真集出演権やメディア露出の機会が用意されている。

プロカメラマンによる本格写真集制作

入賞者は2026年7月6日、都内スタジオにて写真集撮影を実施。

プロカメラマンとヘアメイクチームが参加者一人ひとりの魅力を最大限に引き出し、本格的な写真集作品として世に送り出す。

芸能経験者はもちろん、

女優を目指す方 モデルとして活躍したい方 インフルエンサーとして飛躍したい方 芸能界への第一歩を踏み出したい方

にとって大きなチャンスとなる。

完成後はメディア向け記者会見を開催

完成した写真集は2026年7月20日に開催予定のローンチパーティーおよび記者会見にて発表。

受賞者はメディア関係者や業界関係者の前で作品を披露し、自身の魅力を広く発信することができる。

写真集、メディア露出、SNS拡散、プレスリリース配信までを一貫して行うことで、受賞後の活動を後押しする。

宮藤あどね コメント

「私自身、ひとつの作品やひとつの出会いが人生を大きく変えてくれました。

世界で活動する中で感じたのは、才能があってもチャンスに出会えない人が本当に多いということです。

このオーディションでは、まだ世の中に知られていない魅力や可能性を持つ女性たちにスポットライトを当てたいと思っています。

写真集を出して終わりではなく、メディア露出や新たな仕事につながるきっかけを作り、未来への扉を開くプロジェクトにしたいと考えています。

次世代のスター候補との出会いを楽しみにしています。」

開催概要

ミクチャプレゼンツ！写真集ヒロインオーディション Produced by 宮藤あどね

【募集期間】

2026年6月13日（土）12:00 ～ 6月28日（日）24:00

【本選期間】

2026年6月20日（土）12:00 ～ 6月28日（日）24:00

【写真集撮影】

2026年7月6日（月）

都内某所スタジオ

【ローンチパーティー・記者会見】

2026年7月20日（月）

宮藤あどね 公式SNS

Instagram

https://www.instagram.com/adone1206/

X（旧Twitter）

https://x.com/adone1206

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