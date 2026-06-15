8割の企業が理念に「従業員を大切にする」をうたう。人的資本経営に取り組むも「従業員の実感につながっていない」企業が過半数

株式会社月刊総務

日本で唯一の総務専門誌『月刊総務』を発行する株式会社月刊総務（所在地：東京都千代田区、代表取締役：薄井 浩子）は、全国の総務担当者を対象に「従業員の幸せについての調査」を実施し、175名から回答を得ました。

【調査結果 概要】

・企業理念に「従業員を大切にする考え方」が含まれる企業は約8割

・約7割が「従業員の幸せ」を経営上重視

・人的資本経営に取り組んでいる企業は約半数、取り組み目的の1位は「従業員の働きがい向上」

・8割超が、人的資本経営は「従業員の幸せ」につながると回答

・一方、人的資本経営に取り組む企業の過半数が「従業員の実感につながっていない」と課題を認識

【調査結果 詳細】◼️84.0％が企業理念に「従業員を大切にする考え方」が含まれていると回答

会社の企業理念・経営方針に、従業員を大切にする考え方が含まれているかを尋ねたところ、「明確に含まれている」が38.3％、「一部含まれている」が45.7％で、合わせて84.0％が何らかの形で含まれていると回答しました（n=175）。

◼️約7割が「従業員の幸せ」を経営上重視

会社が「従業員の幸せ」を経営上どの程度重視しているかを尋ねたところ、「とても重視している」が27.4％、「やや重視している」が42.3％で、肯定的な回答の合計は69.7％となりました。一方、「あまり重視していない」が22.3％、「全く重視していない」が8.0％と、約3割の担当者は自社の経営姿勢に懐疑的な見方を示しており、理念と経営行動のギャップが一部に存在することが示唆されます（n=175）。

◼️従業員を大切にする取り組みは「福利厚生の充実」が最多、「特に実施していない」も約1割

会社で実施している「従業員を大切にする取り組み」を尋ねたところ、「福利厚生の充実」が61.7％でトップとなり、次いで「柔軟な働き方制度の整備」が49.1％、「健康・ウェルビーイング施策」が43.4％と続きました。また「特に実施していない」とした企業も10.9％あり、取り組みの二極化が見受けられます（n=175）。

◼️人的資本経営に「取り組んでいる」企業は約半数

会社が人的資本経営に取り組んでいるかを尋ねたところ、「とても取り組んでいる」が9.1％、「やや取り組んでいる」が41.1％で、取り組み層の合計は50.2％と半数に達しました。一方、「あまり取り組んでいない」が30.3％、「全く取り組んでいない」が13.7％と、取り組み姿勢には企業間で大きな開きがあります（n=175）。

◼️人的資本経営の目的は「従業員の働きがい向上」が最多、「業績・生産性向上」も上位に

人的資本経営に取り組む主な目的を尋ねたところ、「従業員の働きがい向上のため」が75.0％でトップとなりました。次いで「優秀な人材の採用強化のため」が55.7％、「業績・生産性向上のため」が54.5％と続きました。「従業員の幸福・ウェルビーイング向上のため」も48.9％と約半数が挙げており、人的資本経営が内向きの従業員支援と外向きの競争力強化の双方を狙うものとして位置づけられていることがわかります（n=88/人的資本経営に取り組んでいる企業）。

◼️8割超が、人的資本経営は「従業員の幸せ」につながると回答

人的資本経営が従業員の幸せにつながっていると思うかを尋ねたところ、「とてもつながっている」が18.2％、「ややつながっている」が67.0％で、肯定的な回答の合計は85.2％に上りました。人的資本経営への取り組みがウェルビーイングの向上に寄与しているという実感が、取り組み企業の中に一定程度形成されていることがわかりました（n=88/人的資本経営に取り組んでいる企業）。

◼️人的資本経営に取り組む企業の過半数が「従業員の実感につながっていない」と課題を認識

人的資本経営に取り組む一方で、“人を大切にする”観点で不足していると感じることを尋ねたところ、「従業員の実感につながっていない」が53.4％で最も多く、次いで「現場負担が増えている」が33.0％、「制度だけ整って運用が伴っていない」が25.0％と続きました。「経営層の理解が表面的」という回答も21.6％あり、施策の形式化・表層化に対する懸念が現場担当者の間に広がっている実態が浮かび上がりました（n=88/人的資本経営に取り組んでいる企業）。

◼️総務が注力すべきことは「安心・安全に働ける職場環境の整備」「心身の健康支援」「コミュニケーション活性化」

「従業員の幸せ」のために総務が特に注力すべきことを尋ねたところ、「安心・安全に働ける職場環境の整備」が67.4％でトップとなりました。次いで「心身の健康支援（健康管理・メンタルヘルス対策など）」と「社内コミュニケーションの活性化」が各54.3％、「柔軟で働きやすい制度の整備」が53.7％と続きました（n=175）。

◼️「SWGs」の認知度は約4割、言葉を聞いたことがない層も約4割に上る

「SWGs（Sustainable Well-being Goals）」という考え方を知っているかを尋ねたところ、「よく理解している」が6.3％、「なんとなく理解している」が33.7％で、認知層の合計は40.0％でした。「言葉は知っているが内容はあまり理解していない」が22.3％、「言葉を聞いたことがない」が37.7％と、概念そのものへの接触機会がまだ限られている実情がうかがえます（n=175）。

※SWGs（Sustainable Well-being Goals）とは

持続可能な幸福の実現を目指す概念・指針の総称。SDGsになぞらえ、企業・組織・個人が長期的なウェルビーイング（心身の健康・生きがい・社会的つながりなど）を持続的に高めることを目的とした考え方。近年、経営戦略や人事政策に組み込む企業が増えつつある。

◼️SWGsを意識した取り組みの実施率は約3割にとどまる

会社でSWGsの考え方を意識した取り組みを行っているかを尋ねたところ、「積極的に取り組んでいる」が5.7％、「一部取り組んでいる」が27.4％で、実施層の合計は33.1％でした。「今後取り組みたいと考えている」が29.7％と潜在的な関心層も一定数いる一方、「取り組んでいない」が37.1％で最も多く、概念の認知と実践の間には依然として大きな乖離があることが示されました（n=175）。

◼️SWGsの考え方が今後の企業経営において「重要」と感じる担当者は9割近くに上る

今後の企業経営においてSWGsの考え方が重要になると思うかを尋ねたところ、「とても重要」が37.7％、「やや重要」が50.9％で、合計88.6％が重要性を認識していることがわかりました（n=175）。

◼️総評

今回の調査からは、多くの企業で「従業員を大切にする経営」の考え方が浸透しつつある一方で、その想いを従業員の実感につなげることに苦戦している実態がうかがえます。従業員の幸福や成長を重視する考え方は、多くの企業にとって共通の経営テーマになりつつあります。しかし、従業員を大切にするという考え方は、理念や制度を掲げるだけでは実現できません。日々の働き方や職場環境の中で、その姿勢が伝わり続けることが重要です。

一方で、人的資本経営に取り組む企業の多くが、従業員の実感につながっていないことを課題として挙げています。これは施策が不足しているというよりも、企業側が届けたい価値と、従業員が実際に感じている価値との間にギャップが存在していると考えられます。従業員の幸せは一律に定義できるものではなく、働く人の価値観やキャリア観の多様化に応じた設計が求められています。

また、SWGsについても重要性への認識は高い一方で、実践はこれからという企業が多く見られました。今後、総務には制度や施策を整備するだけでなく、従業員の声を継続的に把握しながら、経営の意図と現場の実感をつなぐ役割が求められます。従業員の幸せを「理念」から「実感」へと変えていくことが、これからの組織づくりにおいて重要になるでしょう。

◼️戦略総務研究所 所長 豊田 健一 プロフィール

戦略総務研究所 所長

早稲田大学政治経済学部卒業。株式会社リクルートで経理、営業、総務、株式会社魚力で総務課長を経験。日本で唯一の総務部門向け専門誌『月刊総務』前編集長。株式会社月刊総務代表取締役社長を歴任。現在は、戦略総務の専門家として講演・執筆活動、コンサルティングを行う。著書に『経営を強くする戦略総務』（日本能率協会マネジメントセンター）など。

※「働き方」「リモートワーク・テレワーク」「総務関連全般」等についても取材可能です。

※「戦略総務」は株式会社月刊総務の登録商標です。

▼メディア実績はこちら

https://www.g-soumu.com/company/laboratory

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=qk454rxQH_w ]

【調査概要】

調査名称：従業員の幸せについての調査

調査機関：自社調査

調査対象：『月刊総務』読者、「月刊総務オンライン」メルマガ登録者ほか

調査方法：Webアンケート

調査期間：2026年4月9日～2026年4月16日

有効回答数：175件

◼️調査結果の引用時のお願い

※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元の表記をお願いします。例：「『月刊総務』の調査によると」「『月刊総務』調べ」など

◼️「総務アワード」について

企業の総務部門が推進する優れた施策を表彰し、成功事例を共有する表彰制度です。

2026年度のエントリーを受け付けています。

自社の取り組みを振り返り、総務の価値を社内外に発信する機会として、ぜひご応募ください。

特設サイト：https://award.g-soumu.com/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xZM-oLMZQIk ]

◼️『月刊総務』について

創刊63年の日本で唯一の総務専門誌。「すべての総務パーソンの心に、火を。」をキャッチフレーズとし、総務部門で働く人を中心に、幅広くビジネスパーソンに読んで役に立つ記事を提供。上場企業、大手事業会社、中堅・中小企業と、幅広い規模の企業に定期購読していただいております。（創刊：1963年6月／印刷部数：1万2,000部／定価：1,100円）

◼️株式会社月刊総務 会社概要

社名：株式会社月刊総務

代表：代表取締役 薄井浩子

住所：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

設立：2018年8月

事業内容：

・日本で唯一の総務・人事部門専門誌『月刊総務』の発行

・バックオフィス業務の「困った」を解決する「月刊総務オンライン」の運営

・「総務セミナー」「総務サロン」の主催

・働き方改革関連コンサルティング 等

URL：https://www.g-soumu.com/