株式会社ニッセー

激震対応、一発締め上げ、ゆるみ防止ボルト「PLBv2」は国土交通省が運営する新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。

緩み止め二重ねじ締結体「PLB v2」

NETIS 登録番号:HK-260004-A

国土交通省 新技術情報システム NETIS 登録番号:HK-260004-A

株式会社ニッセー(本社:山梨県大月市富浜町鳥沢2022 代表取締役会長:新仏利仲）は緩み止め二重ねじ締結体「PLB v2」が２０２６年５月２９日付けで国土交通省が運営する新技術情報提供システム「NETIS」に登録されたことをお知らせします。

・NETISとは

国土交通省が新技術の活用の為、民間企業等より開発された新技術に係る情報を、共有及び提供をするためのデータベースで国土交通省によって運営されています。

・NETIS登録情報

新技術名称 緩み止め二重ねじ締結体「PLB v2」

NETIS登録番号 HK-260004-A

登録ページ https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=HK-260004%20

・「PLB v2」でプラントショーに出展します。

会期: 2026年7月15日(水)～17日(金)

場所: 東京ビックサイト 東2ホール ブースNo2-A04

PLBの特徴PLBｖ2の特徴

PLBv2」の主な特徴は、まずはその緩み止め構造になります。

・「PLB v2」は1本のボルトに大小2種の異なるリードのねじ山を有し、各々に対応するダブルナット方式の締結体です。

・多くの緩み止め製品は、不安定な摩擦抵抗に依存する原理で緩み止め効果を生んでいるのに対し、「PLB v2」は摩擦抵抗に依存せず機械的干渉効果によって緩みを防止するため、安定した緩み止め性能を発揮します。

・ISO16130に準拠した試験において、「PLBｖ2」は最高位の「緩み止め効果 良好」の締結になっており、かつ優良他社の緩み止め製品と比較しても、緩み止め性能は勝っています。

PLBv2」の主な特徴は、良好な作業性能になります。

標準工具 ・電動工具が使用可能であるため、高い作業性能を発揮します。

取付： ・外側ナットを締めれば、内側ナットも従動するためワンアクションで締結可能です。

・ダブルナット方式ですが、ダブルナットの締結手順にある、内ナット逆転法処理をする 必要はありません。

着脱： ・外側ナットを緩めれば、容易に内側ナットを緩めることが可能です。

ボルト製造の技術、知財をダイスとともにライセンシングいたします。

・「PLBｖ2」の製造に必要となるライセンス権の許諾と「PＬＢｖ2」製造用ダイスを提供します。

・転造装置をお持ちであれば、お使いの設備に工具(板ダイス、丸ダイス、セグメントダイス)を用い

て「PLBv2」の製造販売を行うことができます。

ねじ製造にかかる工数は通常の転造ねじと同じです。

また、技術指導もいたします。

・緩んで困っているアイテムがあれば、実装試験用サンプルも有償提供いたします。

法人概要

・名称：株式会社ニッセー

・設立：1939年3月

・所在地:山梨県大月市富浜町鳥沢2022番地

・公式サイトURL： https://www.nisseiweb.co.jp

・事業内容：工作機械(転造機)と部品、工具、自動供給機の製造販売

本件に関するお問い合わせ先

・株式会社ニッセー

・転造研究所 [担当者] 深山・奈良

[TEL]0554-26-5311 [FAX]0554-26-5312

[E-mail] s_fukayama@nisseiweb.co.jp n_nara@nisseiweb.co.jp