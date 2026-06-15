AliExpress（アリエクスプレス）が最大60％OFFの「夏の感謝祭」を６月15日（月）から開催

ALIEXPRESS日本株式会社

グローバルECプラットフォームである「AliExpress（アリエクスプレス）」は、６月15日（月）00:00～６月20日（土）23:59までの６日間、最大60％OFFの「夏の感謝祭」セールを開催します。

今後は日本のクリエイターやブランドとの連携を継続的に強化し、ライブ配信、ショート動画発信、オフラインイベントなど多様な形式を通じて、よりリアルで多面的なショッピング体験を提供してまいります。

また、日本の大手外食チェーンブランドの「松屋」が６月初旬にAliExpressへ新規出店し、公式旗艦店を開設しました。同ブランドは、AliExpressが日本市場で提携する初の大手外食チェーンです。これにより、従来のECプラットフォームの強みをもちつつ、食品や生活サービスなど利用頻度の高い日常的な消費シーンまで事業領域を拡大してまいります。

◼６月の大型セール「夏の感謝祭」を開催！オンライン・オフラインでのショッピング体験を提供

AliExpressは、前回の「サマーセール」の盛り上がりが続く中、新たな大型セールとして「夏の感謝祭」を開催します。家電製品、自動車用品、スポーツ・アウトドア、ホーム＆リビングなどの人気カテゴリーを取り揃え、日本のユーザーによる夏のショッピング需要に応えます。

また、AliExpressは日本のクリエイターやブランドとの連携を継続的に強化しています。ライブ配信、ショート動画発信、オフラインイベントなど多様な形式を通じて、より多面的なショッピング体験を提供してまいります。

開催時期：６月15日（月）00:00～６月20日（土）23:59

開催サイト：https://s.click.aliexpress.com/e/_c4s7gNMv

■「サマーセール」が盛況のうちに終了！インフルエンサーによるライブ配信でユーザー体験を向上

前回、6月1日（月）から10日間開催した「サマーセール」では、複数の日本人インフルエンサーと連携したライブ配信を実施しました。セール初日の6月1日（月）には、6名のインフルエンサーが配信を実施。なかでも自動車系YouTuber「ピットワン」氏は、AliExpress中国本社を訪問し、商品ラインナップやEC運営の現場を現地から特別ライブ配信をしました。インフルエンサーが商品を実際に紹介・検証することで、購買前の不安を解消し、日本市場での信頼性向上につながりました。

- 特別ライブ配信の同時視聴者数は5,000人を突破！好意的なコメントも多数「ピットワン」氏は、没入感のあるライブ配信を通じて、日本のユーザーにAliExpressのグローバルなサプライチェーンエコシステムと運営モデルについて発信しました。同時視聴者数は5,000人を突破し、SNS上でも大きな反響を呼びました。また、ライブ配信のコメント欄には、「楽しくて延々と商品ページを見続けてしまう」「同じものをアリエクで買いました！」といった好意的な声が多数寄せられました。■大手外食チェーン「松屋」が新規出店！日本国内ブランドの展開を拡大

日本市場におけるローカルコンテンツエコシステムの構築として、日本の大手外食チェーン「松屋」が６月初旬にAliExpressへ新規出店し、公式旗艦店を開設しました。松屋は、AliExpressが日本市場で提携した初の大手外食チェーンブランドとなります。

今回の出店は、家電製品や自動車部品を強みとしてきたAliExpressが、食品をはじめとする日常消費の領域へ事業を拡大する一歩となります。

- 株式会社松屋フーズ 安藤吉信氏からのコメントAliExpressへの出店について、株式会社松屋フーズ 戦略事業本部本部長 常務取締役執行役員の安藤氏は以下のようにコメントしています。「AliExpress というグローバルプラットフォームを通じて、松屋の定番の味をより多くのユーザーへお届けできることを大変嬉しく思います。AliExpressが越境EC分野で培ってきた豊富な実績と、日本市場に対する深い理解は、当社が提携を決定した重要な理由の一つです。今後はプラットフォームのデジタル活用力を活かしながら、より多様な小売モデルを模索し、消費者の皆さまがどこにいても、松屋の看板商品である牛めしをはじめとした人気メニューを手軽に楽しめる環境づくりを進めてまいります。」

今回の提携により、AliExpressを通じて松屋の人気商品を気軽に購入することが可能になります。AliExpressは今後も、「大型セール」「コンテンツマーケティング」「ローカルパートナーシップ」という3つの柱からなる戦略を深化させてまいります。さらに、商品ラインナップの拡充とサービス体験の向上を図ることで、日本のユーザーにより多くの高品質な商品と魅力的な購買機会を提供します。ECプラットフォームならではの幅広い商品展開を通じて、ユーザーの日常的な消費ニーズへの対応を強化してまいります。

■公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/AliExpress_JP

Instagram：https://www.instagram.com/aliexpress_official_jp/

■AliExpress（アリエクスプレス）について

AliExpress（アリエクスプレス）は、2010年にアリババ・インターナショナル・デジタルコマースグループによって設立されたグローバルな小売ECプラットフォームです。消費者は、世界中のメーカーから直接商品を購入でき、競争力のある価格で豊富な商品を提供しています。また、16言語に対応しており、幅広い製品ラインナップと質の高いショッピング体験を世界中のユーザーに提供しています。 AliExpress（アリエクスプレス）オフィシャルサイト

https://ja.aliexpress.com/