カラオケパセラ×米津玄師「烏」 歌唱キャンペーン開催決定！
開催期間：2026.6.15～7.31
開催店舗：カラオケパセラ全店
米津玄師「烏」のカラオケ配信を記念して、カラオケパセラ限定の歌唱キャンペーンを開催！
楽曲を歌唱している様子を撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿いただいた方に、「烏」フェイスシールをプレゼントいたします。
皆さまのご参加をお待ちしております。
プレゼントキャンペーン
カラオケパセラにて米津玄師「烏」を歌唱した方を対象に、6 月 15 日(金)～7 月 31 日(金)の期間限定でプレゼントキャンペーンを実施いたします。
抽選で10名様に米津玄師オリジナルノベルティをプレゼント！
＜参加方法＞
１.対象曲「烏」をカラオケパセラで歌う様子を撮影
２.撮影したものを2つのハッシュタグ
＃パセラ米津玄師キャンペーン
＃パセラ
を付けて投稿
３.会計時、フロントスタッフに見せていただければ
応募フォームをお渡しいたします。
＜プレゼント＞
・米津玄師オリジナルノベルティ
「烏」フェイスシール
10名様
注意事項
■当選発表について
・当選者の発表は、当選通知（メール）をもって代えさせていただきます。
・景品の内容は予告なく変更となる場合がございます。
・景品の転売・譲渡・換金は固くお断りいたします。
■入力情報について
・応募時にご入力いただいた情報に不備がある場合、当選が無効となる場合がございます。
・ご入力いただいた個人情報は、本キャンペーンの運営および景品発送の目的にのみ使用いたします。
■注意事項
・キャンペーン内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。
・通信環境やシステムの不具合等により応募できない場合でも、当社は責任を負いかねます。
・不正行為、またはその疑いがあると当社が判断した場合、応募・当選を無効とする場合がございます。
米津玄師「烏」
2026 NHKサッカーテーマ
6月15日 (月) DIGITAL RELEASE
https://smej.lnk.to/Karasu
株式会社NSグループ
株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。
＜事業/ブランド＞※一例
・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」
・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」
・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」
・カプセルホテル「安心お宿」
・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など
※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。
会社名：株式会社NSグループ
代表者：取締役社長 荻野佳奈子
所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F
設立日：1986年9月19日
事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開
URL：https://www.nsgrp.co.jp/