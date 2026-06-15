カラオケパセラ×米津玄師「烏」 歌唱キャンペーン開催決定！

株式会社NSグループ

開催期間：2026.6.15～7.31

開催店舗：カラオケパセラ全店

米津玄師「烏」のカラオケ配信を記念して、カラオケパセラ限定の歌唱キャンペーンを開催！

楽曲を歌唱している様子を撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿いただいた方に、「烏」フェイスシールをプレゼントいたします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

プレゼントキャンペーン

カラオケパセラにて米津玄師「烏」を歌唱した方を対象に、6 月 15 日(金)～7 月 31 日(金)の期間限定でプレゼントキャンペーンを実施いたします。

抽選で10名様に米津玄師オリジナルノベルティをプレゼント！



＜参加方法＞

１.対象曲「烏」をカラオケパセラで歌う様子を撮影

２.撮影したものを2つのハッシュタグ

＃パセラ米津玄師キャンペーン

＃パセラ

を付けて投稿

３.会計時、フロントスタッフに見せていただければ

応募フォームをお渡しいたします。

＜プレゼント＞

・米津玄師オリジナルノベルティ

「烏」フェイスシール

10名様



注意事項



■当選発表について

・当選者の発表は、当選通知（メール）をもって代えさせていただきます。

・景品の内容は予告なく変更となる場合がございます。

・景品の転売・譲渡・換金は固くお断りいたします。



■入力情報について

・応募時にご入力いただいた情報に不備がある場合、当選が無効となる場合がございます。

・ご入力いただいた個人情報は、本キャンペーンの運営および景品発送の目的にのみ使用いたします。



■注意事項

・キャンペーン内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。

・通信環境やシステムの不具合等により応募できない場合でも、当社は責任を負いかねます。

・不正行為、またはその疑いがあると当社が判断した場合、応募・当選を無効とする場合がございます。

米津玄師「烏」

2026 NHKサッカーテーマ



6月15日 (月) DIGITAL RELEASE

https://smej.lnk.to/Karasu

株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/