株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)が運営する全国のGiGOグループのお店において、2026年6月26日(金)より、個人Vtuber「猫麦とろろ」とコラボレーションした、GiGO限定景品「猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-」が登場いたします。

GiGOグループのお店限定景品

・登場予定日: 2026年6月26日(金)より順次登場予定 ・商品名： 猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん- 猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん- ・登場店舗： 全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ・店舗一覧： 猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん- https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-02/ 猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん- https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-01/

「猫麦とろろ」とは

FPSゲームを中心に、ゲーム配信、音楽活動、オリジナルグッズ販売と多岐にわたる活動を展開。 コントローラーやキーボードなどコラボデバイスも多数手がけ、ゲーミングデバイス業界からも注目を集めている。

著作権表記

©猫麦とろろ ©GENDA GiGO Entertainment

各種公式サイト・Xアカウント

■猫麦とろろ公式X https://x.com/tororo_vtuber ■猫麦とろろ公式twitch https://www.twitch.tv/tororo_vtuber ※商品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。