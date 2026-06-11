渋谷PARCOでPodcast『聞くCINRA』の公開収録を6月20日（土）に実施。「クィアと本」をテーマにフーウェイ、水上文がゲスト出演

CINRA, Inc.

クリエイティブな意思を届けるウェブメディア「CINRA」の運営や各種ウェブメディアの構築などを手がけるCINRA, Inc.（本社：東京都港区、代表：加藤修吾 以下CINRA）は、6月20日（土）、渋谷PARCOで開催される 「ダイバーシティ」をテーマとした企画 『PRIDE 2026』の一環である「QUEER BOOK KIOSK」にて、Podcast番組『聞くCINRA』の公開収録を実施します。

今回のテーマは「クィアと『本』」。ゲストには、Netflixの恋愛リアリティーショー『ボーイフレンド』シーズン2に参加し、タイの同性婚法制化や社会運動を研究するフーウェイ氏と、クィアやフェミニストの視点から文芸批評を手がける文筆家・水上文氏の2名をお迎えします。自身をエンパワーした一冊など、おすすめの作品を国内外の視点を交えて立体的に紐解く特別なトークセッションをお届けします。

◼︎『聞くCINRA』公開収録概要

日程：6月20日（土）16時スタート、17時終了予定

場所：渋谷PARCO 4階 EVENT SPACE

観覧エリア参加申し込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYTBNZFaar6m3xEvcLPGhfkZXIxgk8AuTR4Q8QIijcj_tLQQ/viewform?usp=publish-editor

配信日：6月30日（火）17時予定

◼︎出演者

フーウェイ

柔道タイ代表として競技活動を行う傍ら、大学院博士課程に在籍。クィア研究、アジア地域研究、文化人類学を専門とし、これまでタイにおける同性婚法制化や社会運動について研究してきた。Netflix『ボーイフレンド』シーズン2に参加。

水上文

1992年生まれ、文筆家。クィアやフェミニストの視点から文芸批評、エッセイ等を執筆。著書に『クィアのカナダ旅行記』(柏書房)、企画・編著に『反トランス差別ブックレット』（現代書館）、共著に『はじめての百合スタディーズ』(太田出版)。

◼︎観覧エリア申し込みについて

申し込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYTBNZFaar6m3xEvcLPGhfkZXIxgk8AuTR4Q8QIijcj_tLQQ/viewform?usp=publish-editor

申込締切：6月15日（月）12時

※抽選で20名様をご招待します。なお、結果のご連絡はご当選者様にのみ差し上げます。あらかじめご了承ください

◼︎『聞くCINRA』について

「カルチャーとソーシャルの交差点に立つ」をコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を語り合うトーキングプログラム。映画やドラマ、音楽などのカルチャーは、私と社会をどう繋げてくれるのか。その時、メディアができることはーー。CINRAのエディターがゲストの方とカジュアルに語ります。

◇過去の出演者（一部、50音順、敬称略）

朝井リョウ（小説家）、魚豊（漫画家）、小泉今日子（女優）、武田砂鉄（ライター）、田中東子（社会学者）、長谷川あかり（料理家・管理栄養士）、穂村弘（歌人）、三宅香帆（文芸評論家）、ゆっきゅん（DIVA）、柚木麻子（小説家）

Spotify：https://open.spotify.com/show/0BsNwL6TBH4mIsZjnE3Uxq

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E8%81%9E%E3%81%8Fcinra/id1668276164

Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/podcasts/86915bd8-5a1b-4ea4-8a07-17f776b97887/%E8%81%9E%E3%81%8Fcinra

◼︎渋谷パルコ『PRIDE 2026』について

渋谷PARCOが、2026年6月19日（金）～21日（日）の期間、多様な性や生き方、文化的背景を含む「ダイバーシティ」をテーマとした企画 『PRIDE 2026』 を開催。期間中は、「DUMB TYPE(ダムタイプ)」による舞台芸術作品『S/N』記録映像の上映およびトークイベントの実施、パリを拠点とするインディペンデントブランド「Carne Bollente」 によるPrideイベントの開催、青春映画の傑作『GO』の期間限定リバイバル上映などを予定。この3日間を通じて、多様な表現や視点が交差する機会を創出し、カルチャーを介した新たな出会い、人や表現が出会う場を育みます。

特設ウェブサイト：https://shibuya.parco.jp/feature/detail/?id=8771

◼︎渋谷PARCO「QUEER BOOK KIOSK」について

2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間、渋谷PARCO 4階のEVENT SPACEにて、各地で活動を続ける書店やアーティストたちが集う小さなブックキヨスクがオープンします。

東中野の書店＆オルタナティブスペース「platform3〈loneliness books×（TT）press〉」をはじめとするメンバーが、クィア・ジェンダー・フェミニズムに関する本やZINE、グッズをセレクト。渋谷の真ん中でほっと息をつける、温かく心地よいリーディングスペースを展開します。

公式ウェブサイト：https://shibuya.parco.jp/event/detail/?id=8767

■CINRA, Inc.

CINRA, Inc.は「人に変化を、世界に想像力を」をミッションに掲げるメディアカンパニーです。アーティストや企業、自治体などあらゆる個人やチームの思いに耳を澄ませ、多様なクリエイティブソリューションで社会や個人をインスパイアしています。

https://www.cinra.co.jp/

■プレスキットダウンロード

https://drive.google.com/drive/folders/10eJ6lmJa7ut9Y0dL3vTEXWwNGWWs0W1a?usp=drive_link(https://drive.google.com/drive/folders/10eJ6lmJa7ut9Y0dL3vTEXWwNGWWs0W1a?usp=drive_link)

■本件に関するお問い合わせ

CINRA, Inc.（シンラ）内 康

E-mail：pr@cinra.net