ビズリーチ主催【JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026】コンサルティングMVPを受賞しました！

TRN Global Career株式会社

https://www.bizreach.co.jp/pressroom/pressrelease/2026/0610.html

2026年6月10日(水)、即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」を運営する株式会社ビズリーチが主催する、2025年度に活躍したヘッドハンターを表彰する「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」にて、TRN Global Career株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：仲西 裕紀)のキャリアコンサルタント松林祐輝が「コンサルティング部門MVP」を受賞いたしました。

各賞は、ビズリーチに登録する9,700名以上（2026年1月末時点）のヘッドハンターのうち、「活動実績」と「会員からの 評価」の2つを評価軸として算出されるヘッドハンタースコアをもとに、総合的に優秀な結果を残した ヘッドハンターに贈られます。18回目の発表となる今回では、全12部門の「MVP」と「殿堂入り」で構成され、本年度は12名が選出されました。

＜松林祐輝 プロフィール＞

28年にわたりヘッドハンターとして第一線でキャリアを積み、コンサルティングファームおよびIT領域のプライム企業への転職支援を専門とする。

20代のポテンシャル層からシニアハイクラスまで幅広く手がけ、これまでに5,000名以上のキャリア意思決定を支援してきた実績を有する。

信条は「本気で向き合う転職支援」。

表層的なマッチングではなく、個々の価値を最大化するために、

・本質に踏み込むキャリア棚卸し

・志向と市場を踏まえた戦略的な企業選定

・企業ごとに最適化した徹底的な面接対策

を一貫して提供。

積み上げてきた知見と選考ノウハウをもとに、転職準備段階から内定獲得までを一気通貫で伴走し、

“その人にとって最適なキャリアの実現”を確実に導くパートナーとして信頼を獲得している。

■松林祐輝のコメント

この度、「JAPAN HEADHUNTER AWARDS」にて、昨年に続きコンサルティング部門MVPを受賞いたしましたことを、大変光栄に思います。

連続受賞という形で評価をいただけたことは、これまで向き合ってきた求職者一人ひとりのキャリアの意思決定に対し、徹底して価値提供を追求してきた結果であると受け止めております。

転職は人生を左右する重要な選択です。

ビズリーチを通じてその瞬間に関われることに責任と誇りを持ち、今後も“結果にこだわる転職支援”を愚直に続けてまいります。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。





■TRN Global Career株式会社 会社概要

商号 ： TRN Global Career株式会社

事業内容 ： 人材紹介、人材育成、登録支援機関

設立年月日 ： 2024年10月1日

所在地 ： 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング3階

代表取締役社長： 仲西 裕紀

取締役 ： 松林 祐輝

公式サイトURL ： https://trn-tgc.co.jp/