次世代Samsung Galaxy Watchに日常の健康管理を支える新たなAI機能を搭載

次世代Samsung Galaxy Watchに

日常の健康管理を支える新たなAI機能を搭載

～パーソナライズされた直感的なインサイトに基づくプロアクティブな健康管理体験を実現～





サムスン電子ジャパン株式会社は2026年6月4日に、Samsung Healthアプリの大幅なアップデートを発表しました。これにより、次世代のSamsung Galaxy Watchはユーザーの健康管理をよりプロアクティブにサポートするインテリジェントな健康を支えるパートナーへと進化します。そして2026年6月8日より、今後発売予定のSamsung Galaxy Watchに搭載される主なヘルスケア機能をいち早く体験できるよう、Samsung Healthアプリのアップデートを順次配信します。本アップデート※1によって追加される新機能は、睡眠や日々の活動量などから取得される複雑な生体データを分かりやすく実用的なアドバイスへと変換することで、ユーザーが自身の健康状態をより簡単かつ直感的に把握できるようサポートします。

※1 新しい健康機能は一般的なウェルネスのみを目的としており、病状の診断や治療を目的としたものではありません。健康上の懸念がある場合は、医療専門家にご相談ください。Androidスマートフォン（Android 10以上）で利用可能で、Samsung Healthアプリ（v7.0以上）が必要です。Samsungアカウントへのログインが必要です。一部の機能は、パーソナライズされた結果を提供するために、ユーザーのアクティビティデータの蓄積が必要な場合があります。機能の提供状況、対応デバイス、展開時期は市場・モデルなどの要因によって異なる場合があり、変更されることがあります。

サムスン電子 MX（モバイルエクスペリエンス）事業部SVP兼Digital Healthチーム長の Hon Pak博士は「Samsung Healthは、Samsung Galaxy Watchで測定された健康データとAIによるインサイトを連携させることで、ユーザーが自身の心身の状態をより簡単かつ直感的に把握できるようになります。Samsungは今後も、Galaxyエコシステムの連携とデジタルヘルス分野におけるイノベーションを通じて、よりプロアクティブでパーソナライズされた健康管理体験を提供していきます。」と、語りました。

この進化は、AIを活用したヘルスプラットフォームを通じて、ユーザーが健康状態の変化をいち早く把握し、より主体的に健康管理を行えるようにサポートするというSamsungのビジョンを実現する上で、重要な一歩となります。今回発表された新機能は、まず今後発売予定のSamsung Galaxy Watchに搭載される予定です。

Samsung Galaxy Watchをインテリジェントな健康パートナーへと進化させる新機能

Samsung Healthのアップデートでは、以下の機能が追加されます。





・ バイタルサイン（Vitals）：身体からのシグナルをより深く理解

これまでSamsung Healthは、日々のエナジースコアを測定するために特定の健康指標をモニタリングしてきました。今回のアップデートでさらに一歩進化した新機能のバイタルサイン（Vitals）では、起床時に夜間の主要な5つの生体シグナル（心拍数、心拍数変動、呼吸数、皮膚温、血中酸素レベル）を分析し、ユーザーのベースラインと比較します。また、意味のある偏差が検出された場合にのみ通知を送信するため、不要な通知による負担を抑えながら、より多くの休息が必要、あるいは体調不良の兆候があるかなどの判断に役立ちます。





・ 心臓の健康スコア（Heart Health Score）：長期的な健康維持をサポート

昨年、Samsungは、血管への負荷をモニタリングし、より包括的な健康管理を実践できるよう、血管負荷（Vascular Load）を導入しました。今回、そのビジョンをさらに発展させた心臓の健康スコア(Heart Health Score)を発表します。心臓健康スコアは、これまで血管負荷で得られた睡眠、ストレス、活動量などの情報に、体組成データを組み合わせて算出される単一指標です。ユーザーの長期的な健康状態に影響を与える生活習慣を分かりやすく可視化し、心臓の健康状態を一目で把握できるようサポートします。





・ 1日の有酸素運動負荷（Daily Cardio Load）：よりスマートな有酸素運動へ

有酸素運動時にどの程度の強度でトレーニングを行うべきかを判断できるよう、1日の有酸素運動負荷（Daily Cardio Load）は蓄積された心血管負荷を測定します。1日の負荷量とトレーニング能力の上限を算出し、それに基づく最適なトレーニング目標や休息時間を提案することで、バーンアウトや怪我のリスクを抑えながら、より効果的な目標達成をサポートします。





・ フィットネス指数（Fitness Index）：フィットネスの進捗を継続的に把握

フィットネス指数（Fitness Index）は、心拍数、VO2 max（最大酸素摂取量）、1日の歩数などのデータを同年代・同条件のユーザーとの比較を通じて分析することで、日々の運動の効果を検証します。また、個々の身体能力における強みと弱みを分かりやすく示し、それに基づいたコンテンツやパーソナライズされた目標を提供することで、継続的かつ目的に応じたトレーニング改善をサポートします。

シンプルでパーソナルな体験を実現する新しいSamsung Healthのデザイン

プロアクティブな健康インサイトをより簡単に活用できるよう、Samsung Healthでは新たに睡眠（Sleep）、活動（Activity）、栄養（Nutrition）、マインドフルネス（Mindfulness）、バイタルサイン（Vitals）の5つの主要カテゴリーを中心とした、よりシンプルで分かりやすいレイアウトを採用しました。ホーム画面では、AIを活用したエナジースコアに加え、日々の健康管理に役立つアドバイスを簡単に確認できるようになります。関連する情報を一元化して表示することで、健康管理をよりシンプルにし、日々の習慣を構成するさまざまな要素のつながりを一目で把握できるようサポートします。

よりプロアクティブな健康管理を実現する機能強化

Samsung Healthは、ユーザーに広く利用されている既存の主要機能も大幅に強化し、より高精度でパーソナライズされた健康インサイトを提供します。抗酸化指数（Antioxidant Index）は、ユーザーの栄養摂取状況をこれまで以上に分かりやすく把握できるようサポートします。新たに追加されたトレンドチャートや日次ログにより、食習慣と身体の変化を時系列で視覚的に確認できるようになります。また、AGEs（終末糖化産物）指数も進化し、ユーザーが意識することなく夜間の測定データを自動的に取得することで、生活習慣の積み重ねが身体に与える影響を長期的な視点で把握できるようになります。これにより、ユーザーは自身の健康状態に関するより有意義な情報を得ることができ、長期的なウェルビーイングの向上につなげることができます。

包括的な健康管理は身体の状態だけでなく、外部環境にも及びます。Samsungは今回、Galaxyエコシステムとシームレスに連携する新機能である聴覚（Hearing Health）機能を導入します。Samsung Galaxy Watchを通じて周囲の騒音レベルをモニタリングすることで通勤時の騒音やワークアウト中の音楽など、日常のさまざまな場面における耳を保護するためのパーソナライズされた分析データを提供します。

これらの機能強化と新たなエコシステム連携機能により、日々蓄積されるデータをシンプルで実用的なガイダンスへと変換し、Samsung Healthが目指す次世代の健康管理体験の基盤を築きます。

シームレスに連携するヘルスケアエコシステム

Samsungの充実したエコシステムは、これらの新機能の可能性を最大限に引き出し、Samsung Galaxyスマートフォンや対応デバイスとの連携を通じて、ユーザーの健康管理をよりスマートにサポートします。こうした連携により、パーソナライズされた健康インサイトへいつでも簡単にアクセスできるようになり、ユーザーは自身の健康状態をより包括的に把握することができます。これらの進化は、Samsung Healthが目指す次世代の健康管理体験の一端を示すものです。そして、そのビジョンは、これまで以上にプロアクティブな健康インサイトを提供する次世代Samsung Galaxy Watchの登場によって、さらに現実へと近づきます。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

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