医師主導T-FLAVOR試験の成果をもとに新規⾎栓溶解薬の国内認証へ前進　ー　脳梗塞患者の閉塞脳⾎管早期再開通に有効性を確認

学校法人杏林学園

国立循環器病研究センター（大阪府吹田市、略称：国循）の豊田一則副院長および杏林大学医学部付属病院（東京都三鷹市）副院長・脳卒中センター長の平野照之教授を共同研究代表として、国内18施設（別表１）で実施した無作為化比較試験「T-FLAVOR」の結果を発表しました。これは、脳梗塞発症後4.5時間以内に投与する治療薬の試験です。この試験の結果、現在使われている薬であるアルテプラーゼに比べて、テネクテプラーゼ（国内未承認薬）の方が、詰まった脳の⾎管が再開通する率が明らかに高いことがわかりました。

本試験の事務局代表を務めた国循 脳⾎管内科の井上学医師らを中心に結果を取りまとめ、国際医学誌JAMA Neurologyオンライン版に現地時間2026年6月1日（日本時間6月2日）に掲載されました。

日本には新薬が存在せず、企業主導の開発試験も期待できなかった

急性期脳梗塞では、詰まった脳の⾎管をできるだけ早く再開通させることが後遺症を軽くするのに重要です。⾎栓溶解療法は脳梗塞に不可⽋の治療法ですが、現在の治療薬アルテプラーゼによる治療効果は十分とは言えません。アルテプラーゼを改変した新薬テネクテプラーゼにはより良い治療効果が期待され、海外では既に薬事承認やガイドラインへの掲載が進んでいます。日本にはもともとこの薬剤が存在せず、企業主導の開発試験も期待できませんでした。国内承認の遅れを防ぐためにも、薬剤を海外から輸入して医師主導で臨床試験を行い、日本人におけるテネクテプラーゼの有効性を証明する必要がありました。とくに国内でのアルテプラーゼの承認用量は0.6 mg/kgで国際標準用量0.9 mg/kgと異なり、日本で試験を企画しないとこの国内独自用量との比較は出来ませんでした。

すぐれた再開通効果、安全性も確認

本研究は、発症4.5時間以内の主幹動脈閉塞を伴う脳梗塞患者を対象とした、無作為化比較試験で、患者はテネクテプラーゼ（0.25 mg/kg）またはアルテプラーゼ（0.6 mg/kg）を1:1で無作為に投与し、その後⾎管内治療（⾎栓回収）を施行しました。

- 解析対象：2022年～2025年登録218例テネクテプラーゼ群107例、アルテプラーゼ群111例- 平均年齢：77.1歳- 男女比：男性58%（126例）：女性42%（92例）- 主要評価項目(※1)：⾎管内治療開始時点での早期再開通（mTICI 2b-3または回収可能⾎栓なし）テネクテプラーゼ10.3%対アルテプラーゼ3.6%推定差6.5%（90%信頼区間 0.89-12.1）

(※1)事前規定の統計的有効性基準を満たす（図1）。

【図1】 血管内治療開始時点での早期再開通率（主要評価項目）

- 副次評価項目※2：90日後機能的自立：56.1%対48.6%早期神経学的改善：67.3%対55.9%(※2)いずれも統計的有意差はないが、テネクテプラーゼ群でいくぶん良好な傾向を示す（図2）。【図2】90日後の自立度Modified Rankin Scaleで表示。有効性副次評価項目の機能的自立は、この尺度の0～2に相当。

国内独自の低用量アルテプラーゼと同等の安全性で承認に期待

- 安全性症候性頭蓋内出⾎：2.8%対1.8%90日以内の死亡：6.5%対9.9%両群間で有意差を認めず。

本研究は日本人に初めてテネクテプラーゼを投与した試験であり、また世界標準用量のテネクテプラーゼを国内独自用量アルテプラーゼ（0.6 mg/kg）と比較した初の試験です。日本人においてテネクテプラーゼは安全性を損なうことなく、早期再開通率を高め、後遺症を軽減する可能性を示しました。またテネクテプラーゼはアルテプラーゼが1時間の点滴静注を要するのに対し、1回の短時間静注で投与で

き、病院内でのワークフロー簡素化や急性期患者の救急搬送、ドクターヘリを含めた遠隔医療を考えるうえでも、非常に有用です。現在この試験の結果などに基づいて、厚生労働省でテネクテプラーゼの承認に関する検討を行っています。

参考資料

表１ T-FLAVOR試験実施施設

注釈

発表論文情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131431/table/52_1_d563f28c9cba1cf7a0d19f02e46a865a.jpg?v=202606020251 ]- アルテプラーゼ：組織プラスミノーゲンアクチベーター（tPA）製剤であり、⾎栓を溶解する静注⾎栓溶解薬- テネクテプラーゼ：アルテプラーゼを改良した単回静注可能な⾎栓溶解薬であり、⾎栓選択性と作用持続性に優れる薬剤- ⾎管内治療（⾎栓回収）：カテーテルで⾎栓を除去する治療- mTICI：再開通の程度を示す指標 このうち2b～3が有効再開通に相当する- modified Rankin Scale：脳卒中後の日常生活自立度（機能障害の程度）を評価する指標で、0（無症状）から6（死亡）までの7段階で日常生活自立度を評価

著者：井上 学、平野照之、福田真⼸、河野浩之、田中健太、坂井信幸、ほか

題名：Standard-dose tenecteplase vs. low-dose alteplase for acute ischemic stroke from large-vessel occlusion: a randomized clinical trial

掲載誌：JAMA Neurology

DOI：10.1001/jamaneurol.2006.1590

試験登録：jRCTs051210055

謝辞

本研究は、下記機関より資金的支援を受け実施されました。

関連サイト

本件に関するお問い合わせ先

- 日本医療研究開発機構（AMED：JP20lk0201109、JP24lk0221186）- 国立循環器病研究センター循環器病研究開発費（21-4-2、24-B-6）- 国立循環器病研究センタークラウドファンディング001- 新規⾎栓溶解薬テネクテプラーゼの脳梗塞急性期再灌流療法への臨床応用を目指した研究(https://t-flavor.stroke-ncvc.jp/)- 急性期脳梗塞に対する、新規⾎栓溶解薬導入への臨床試験継続へご支援を - READYFOR(https://readyfor.jp/projects/tflavor/)

国立循環器病研究センター 広報企画室

E-mail: kouhou@ml.ncvc.go.jp

TEL： 06-6170-1069(21120)

杏林大学 広報室

E-mail: koho@ks.kyorin-u.ac.jp

電話：0422-44-0611（広報室直通）