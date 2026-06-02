Rimo、国内議事録ツール初のAIエージェント連携を実現

Rimo合同会社

Rimo合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：相川直視）は、AIエージェントがAI議事録「Rimo Voice」の会議データを直接参照できるCLI・MCPを2026年6月2日に同時公開しました。これにより、Claude CodeなどのAIエージェントから会議データを直接呼び出せるようになり、これまで手動でAIに貼り付けていた情報共有が不要になります。AIが自律的に議事録を参照することで、社内の文脈を理解した上で業務を処理できるようになります。これは国内の議事録ツールとして初めての対応となります。(※)

※自社調べ：2026年6月、国内AI議事録サービス市場におけるAIエージェント連携機能として

「to B」、「to C」、そして「 to A」 へ

近年、AIは対話して答えを返すツールから、自律的に判断・行動する「AIエージェント」へと進化しています。Claude Codeなど、AIが自らツールを操作しながら業務を完結させるサービスが実務で使われ始め、米国を中心に企業が自社サービスをAIエージェントに連携させる動きも広まっています。これまでサービスの利用形態は「to B（法人向け）」「to C（個人向け）」が中心でしたが、今、AIエージェントがサービスを直接操作・参照する「to A」という新たな形態が生まれつつあります。「AIからのアクセスを受け入れる口」を持つかどうかが、サービスの競争力を左右する時代のが来始めています。

Claude Codeから、会議データを直接呼び出せる

「To A（AIエージェント）」

今回の実装により、Claude CodeなどのAIエージェントで「昨日の会議をもとに新機能のプロトタイプを作って」などと質問するだけで、「Rimo Voice」に蓄積された議事録を直接参照できるようになります。これまで「会議の内容はRimoで見るもの」だったものが、AIエージェントが自律的に会議データを読み込み、そのまま業務に活用できる環境になります。 権限管理が有効なため、経営会議を閲覧できない社員がAIに問い合わせても内容は返ってきません。

▼デモ動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CJd6Gh5inBo ]

＜活用シーンの一例＞

１. 週次レポートの自動生成

「先週の会議をまとめて」とAIに依頼するだけで、部門別サマリーを自動作成。担当者が手動でまとめる作業がゼロになります。

２. 新入社員・異動者のオンボーディング

「このプロジェクトの議論の経緯を教えて」とAIに問い合わせると、過去数年分の会議を横断して背景を説明。引き継ぎ資料がなくても文脈をキャッチアップできます。

３. 提案書の自動作成

「この顧客との過去の会議を踏まえて提案書を作って」と依頼すると、過去商談の議事録から課題・要望を整理した上で提案書を生成します。

４. 経営判断の根拠確認

「なぜあの機能を削除したのか」とAIに問い合わせると、当時の会議を参照して意思決定の背景を回答。属人化していた経緯情報を誰でも引き出せます。

５. コンプライアンス・監査対応

「過去1年でXX案件について何が議論されたか」を法務担当がAIで素早く確認。会議を1件ずつ見返す手間を減らし、確認作業の起点として活用できます。

＜ご利用方法＞

Rimo Voiceの管理画面からOAuth認証を行うことで、利用を開始できます。

詳しいセットアップ手順は以下のドキュメントをご覧ください。

【CLI手順書】https://guide.rimo.app/ja/articles/15298481-rimo-cli-%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8

【MCP手順書 】https://guide.rimo.app/ja/articles/15302767-rimo-mcp-%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8

RimoがAIエージェント連携を実現できた理由

- AIエージェント連携の詳細はこちら：https://rimo.app/about/ai-ready- ご利用に関するお問い合わせはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddfN5H1FOA5TZy0HxjTHiUOnkwx_yLaGB4iSzkp0Dj6qRdCg/viewform)

多くのSaaSが「to A化」に踏み切れない理由は、権限管理の問題です。会議データには経営判断・戦略・顧客情報が含まれており、誰でもアクセスできる状態でAIに開放することは企業にとってリスクになります。「Rimo Voice」はサービス開始当初から、会議単位・参加者単位での細粒度な権限管理を実装してきました。この設計がAIアクセスにもそのまま適用されます。経営会議を閲覧できない社員のAIが問い合わせても内容は返さない。この仕組みがあるからこそ、企業は安心して会議データをAIに開放できます。

もう一つは、経営判断の側面です。AIからのアクセスを受け入れることで、蓄積データを丸ごと別サービスへ移行させることが技術的に容易になります。「データの蓄積」をロックインとしてきたSaaSにとって、これは競争優位の喪失を意味します。多くのSaaSが「to A化」を躊躇しているのはこのためです。それでもRimoがこの決断をした理由を、代表の相川はこう語ります。

代表コメント

「私たちは『AIとはたらこう』というスローガンを掲げています。AIが当たり前に使われる時代に、AIから参照できないサービスであり続けることは、このスローガンに反します。「to A化」がデータのロックインを崩すことは理解していますが、それでも乗り換えられるリスクより、そもそも選ばれなくなるリスクの方が大きい、そのように判断しました。会議データはその企業の意思決定の歴史です。AIがこれを参照できるようになることで、組織の知識が眠ったままになる時代は終わると思っています。Rimoはこれからも、AIと人が一緒にはたらける環境をつくっていきます。」

Rimo合同会社 代表 相川直視

「Rimo Voice」について

Rimo Voiceは、会議やインタビューなどの音声をもとに、AIが自動で文字起こし・要約・議事録作成まで行う、日本語特化のAI議事録ツールです。Zoom・Google Meet・Microsoft TeamsなどのオンラインミーティングにAIが自動参加し、録音・話者分離・要点整理をリアルタイムで実行します。

2026年3月時点で国内25万以上のアカウントに利用されており、BOXIL SaaS AWARDでは19冠を獲得。建設業・製造業・金融業をはじめ、幅広い業界で導入されています。

AI議事録サービス『Rimo Voice』：https://rimo.app/



【会社概要】

Rimo合同会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

事務所：東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 5F

設立：2019年10月1日

代表社員：相川直視

事業内容：AI議事録「Rimo Voice」の開発・運営

企業理念：「はたらくを未来に」

AI議事録『Rimo Voice』：https://rimo.app/

X：https://x.com/RimoApp





相川 直視（あいかわ なおよし）

Rimo合同会社の代表兼エンジニア。大学卒業後Googleに入社し検索システムの開発に従事。その後Wantedlyの開発メンバーとして参画し、Wantedly Peopleアプリの開発リーダーを務める。2019年10月よりRimo合同会社を創設。