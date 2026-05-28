日本ドローンサッカー連盟岡山支部／合同会社misoraは2026年5月24日(日)、岡山県西粟倉村の西粟倉小学校体育館で、岡山県初となるドローンサッカー認定大会「JDSF Certification Cup Round 1 in Okayama 佐藤建設 Presents」を開催しました。





試合中の様子(岡山県美作高校)





人口約1,300人の中山間地域に県内外から12チーム・来場者・関係者計201名が集まり、競技や交流が盛り上がりました。本大会は行政予算に依存せず地域企業と個人支援者の協賛で実施され、競技を通じて高校生同士や県外チームとの交流、地域経済への波及、次世代の人材育成という成果を生み出しました。ドローンサッカーの魅力を活用し、地方から新しいスポーツ文化と交流人口を創出する取り組みとして注目されています。









【開催・実施の背景】

ドローンサッカーは球体フレームに包まれた専用ドローンを操縦し、チームで得点を競う次世代スポーツで、操縦技術だけでなく判断力・戦略・チーム連携・機体整備への理解が求められます。年齢や体格差に左右されにくく、子どもから大人まで同じフィールドで挑戦できるバリアフリーな競技として注目されており、STEAM教育や人材育成の入口としても期待されています。一方、地方では若者が新しい技術や次世代スポーツに触れる機会が都市部に比べて限られています。人口約1,300人の西粟倉村から、ドローンサッカーを通じて教育・交流・地域活性の可能性を広げたいと考え、日本ドローンサッカー連盟岡山支部／合同会社misoraが企画しました。特筆すべきは、行政予算に頼らず地域企業や支援者の協賛で開催した点であり、民間主導で新しいスポーツ文化と学びの場を生み出すことを目指しました。





試合の様子(大阪府星翔高校)





【当日の様子】

・参加規模

県内外から12チームが参加し、競技者・家族・関係者・観覧者を含め201名が来場。競技の進行や応援で体育館は熱気に包まれました。





・試合結果

優勝は大阪府の星翔高校BIRD ONE、準優勝は滋賀県のeドローンアカデミーピンクモンスターズ、第3位は地元・西粟倉村のmisoraチーム。地元チームが表彰台に上り、村全体が歓喜に包まれました。





・交流と教育

岡山県津山市の美作高校の生徒が初めて大会に参加し、競技を通じてスピード感や操縦の難しさ、チーム戦の魅力を体感。県外高校との交流も生まれ、今後の練習試合や継続的な交流につながる動きが始まりました。





・地域への波及

来場者の中には親子で村内の宿泊施設に滞在したチームもあり、宿泊や飲食などの地域経済に波及しました。鳥取県、愛知県、岐阜県、滋賀県、三重県、広島県など遠方からの参加者も多く、西粟倉村が交流の目的地となり得ることを示しました。





集合写真





【今大会の成果】

1.岡山県初の認定大会 - 県内では初めてのドローンサッカー公認大会として開催し、新しいスポーツ文化が地方に根づく可能性を提示しました。





2.人口1,300人の中山間地域で開催 - 小さな村に201名が集結し、地方でも民間主導で大きなイベントを実現できることを証明しました。





3.行政予算に依存しない民間協賛 - 地域企業や個人支援者の協力で運営し、行政予算に頼らない地方創生モデルを示しました。





4.県外チーム・高校生の交流 - 大阪、滋賀など県外からチームが集まり、高校生同士の交流や将来の合宿・練習会の企画につながっています。





5.地域経済への波及と人材育成 - 宿泊や飲食の利用が増え、ドローン技術に触れることで農業・防災・測量など地域課題の解決に向けた人材育成の入口となりました。





表彰式





【主催者コメント】

「岡山県初となるドローンサッカー認定大会を人口約1,300人の西粟倉村で無事に開催でき、大変うれしく思っています。県内外から12チーム、総勢201名にお越しいただき、ドローンの音や選手の声援が体育館に響き、村に新しいスポーツ文化が生まれる瞬間を共有できました。今回の大会は、行政予算に頼らず地域企業や支援者の皆さまの協賛によって実現した民間主導の取り組みです。ご協賛いただいた企業・団体、参加チーム、運営に携わった皆さま、そして会場に足を運んでくださったすべての皆さまに心より感謝申し上げます。





高校生同士や県外チームとの交流が生まれ、多くの教育関係者にもご視察いただき、ドローンサッカーがスポーツとしてだけでなく教育や人材育成にも大きな可能性を持つことを実感しました。この大会を一過性で終わらせず、岡山県北にドローンサッカーを根づかせ、子どもたちや若い世代が新しい技術に触れ挑戦できる環境を育てていきたいと考えています。西粟倉村を県内外のチームが集い、学び、交流できる“ドローンサッカーの聖地”として育てていけるよう、今後も地域の皆さまとともに取り組んでまいります。」

日本ドローンサッカー連盟岡山支部／合同会社misora 代表 白籏ちえみ









【今後の展開】

・今回の認定大会を足がかりに、定期大会や練習会、合宿の開催を計画。県内外のチームが西粟倉村を訪れる機会を増やし、競技人口の拡大と交流人口の創出を両立させます。





・学校や企業との連携を進め、STEAM教育や探究学習としてドローンサッカーを導入。ドローン技術の習得が農業・防災・点検・測量などの地域課題解決につながる人材育成に発展することを目指します。





・西粟倉村を「ドローンサッカーの聖地」として育て、地域ブランドを高めることで、宿泊・飲食・観光など地域経済の活性化にもつなげます。









【開催概要】

イベント名 ： JDSF Certification Cup Round 1 in Okayama 佐藤建設 Presents

日時 ： 2026年5月24日(日)

会場 ： 西粟倉村立西粟倉小学校体育館(岡山県西粟倉村)

主催 ： 日本ドローンサッカー連盟岡山支部／合同会社misora

協賛 ： 佐藤建設株式会社、株式会社エアーアシストジャパン、

株式会社粟倉三美、株式会社白岩建設、みまさか商工会、

美容室Na-tu Beauty、株式会社百森、株式会社清勝、株式会社青林、

株式会社木の里工房木薫、にしあわくら小林菓子店、

木原造林株式会社勝英事業所、大茅土建有限会社ほか個人支援者

参加チーム数： 県内外12チーム

来場者数 ： 来場者・関係者含め総勢201名

大会種別 ： 岡山県初のドローンサッカー認定大会

開催形態 ： 地域企業・支援者による民間協賛型

結果 ： 優勝：星翔高校 BIRD ONE(大阪府)／

準優勝：eドローンアカデミーピンクモンスターズ(滋賀県)／

第3位：misora(岡山県西粟倉村)









【団体概要】

団体名 ： 日本ドローンサッカー連盟岡山支部(合同会社misora)

所在地 ： 岡山県西粟倉村

代表者 ： 白籏ちえみ

事業内容 ： ドローンサッカー普及、ドローンによるスマート農業事業、

その他ドローン関連事業

公式サイト： https://misoradrone.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/misora.drone/

YouTube ： https://www.youtube.com/@chiemi-drone









【特別協賛企業概要】

佐藤建設株式会社(岡山県美作市)

土木・建築・住宅・設計デザインなどを通じて地域の暮らしとまちづくりを支える総合建設会社。





株式会社エアーアシストジャパン(兵庫県佐用町)

農業用ドローンによる農薬・肥料散布やスマート農業の推進、空撮、点検、測量、防災支援などドローン技術の地域実装を展開。





株式会社粟倉三美(岡山県西粟倉村)

地域に根ざした加工技術で産業基盤を支える企業。





株式会社白岩建設(岡山県西粟倉村)

土木、舗装、水道施設などの基盤整備を担う建設会社。