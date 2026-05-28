富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営：立山黒部貫光株式会社、本社：富山県富山市)は、2026年6月1日(月)に全線開業55周年を迎えます。これを記念し、2026年6月1日(月)から7月25日(土)までの55日間限定で、「全線開業55周年キャンペーン」を開催いたします。期間中は、アルペンルートの歴史を体感できるAR体験をはじめ、“5”感をテーマにしたスペシャルラリーなど、世代を超えてお楽しみいただける企画をご用意しています。

これまで多くのお客様とともに紡いできた55年の歴史と雄大な立山黒部の自然を、この機会にぜひご体感ください。









【全線開業55周年キャンペーンの主なスペシャルコンテンツ】

1. 立山黒部アルペンルートARトリップ

開業から守り続けてきた「大自然」と、世代を超えた「感動の物語」を紡ぐアルペンルートの歴史を、ARを通じて体感できるコンテンツです。アルペンルート内6カ所で、開業当時の風景や乗り物、駅の様子などを現在の景観と重ね合わせて楽しむことができます。





2. “5”感で楽しむスペシャルラリー

「みる、きく、香り、味わう、ふれあい」の五感をテーマにした、体験型ラリー企画です。アルペンルートならではの絶景や乗り物の発車メロディ、コーヒーの香り、駅員とのふれあいなど、さまざまなミッションを巡ります。5つのミッションのうち3つ以上クリアした方には、55周年限定のオリジナル絵はがきをプレゼントします。ラリーのチェックポイントでは、かつてアルペンルート内の改札で使用されていた「改鋏」が期間限定で復活します。「カチッ」と鋏を入れる、今では懐かしい音もお楽しみいただけます。









■55周年特設サイト https://www.alpen-route.com/55th/





「全線開業55周年キャンペーン」イメージ

「“5”感で楽しむスペシャルラリー」イメージ





【その他、全線開業55周年特別企画について】

55日間限定のキャンペーンに加え、Instagramで思い出をシェアする「立山黒部アルペンルートリールコンテスト2026」を2026年6月1日(月)から2026年11月30日(月)まで開催します。また、「お得感」、「学び」、「快適性」を提供するWEB購入限定の特別きっぷも好評発売中です。

「はじめて」も「もう一度」も。いつ来ても心が動くのは時を超える雄大な景色があるから。

変わらない立山黒部の大自然とともに、55周年だけの特別な体験をぜひご家族やご友人とお楽しみください。





■リールコンテスト2026： https://www.alpen-route.com/photocon/

■WEBきっぷサイト ： https://www.alpen-route.com/webticket/





「立山黒部アルペンルートリールコンテスト2026」イメージ

全線開業55周年限定WEBきっぷ商品ラインナップ





【立山黒部アルペンルートとは？】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県と長野県をケーブルカーやバス、ロープウェイなど山岳地ならではのユニークな乗り物を乗り継いで移動しながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2026年度営業期間(予定)：4月15日(水)～11月30日(月)





立山黒部アルペンルート路線図