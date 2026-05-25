「ストーリー」と「手描き表現」で企業や起業家のブランディングや商品PRの悩みを解決する「お絵かきムービー(R)」の提供と「お絵かきクリエイター(R)」育成を行うクリエイターズアカデミー(運営：株式会社アクアフィールド及び一般社団法人国際じぶんストーリー協会：大阪府大阪市、代表：白 兆章［ハクノブアキ］)は、2026年5月9日(土)に帝国ホテル大阪にて開催したクリエイターズアカデミー第14期の修了式及び修了パーティのレポートを報告します。





修了パーティ参加者集合写真





■修了式及び修了パーティ開催の目的

「お絵かきムービー(R)」の制作を通じて、ストーリー表現や映像編集、イラスト技術を実践的に学んできた参加者たちが、それぞれの成果を胸に、晴れて修了の日を迎えました。修了パーティは、お絵かきムービーを一から学ぶセントラル14期、上位クラスであるアドバンス10期、ファインライン8期、トップクリエイター5期の合同で行いました。





〈修了式概要〉

・認定お絵かきクリエイター認定証授与

・アカデミーと参加者各位の今期の振り返り

・成果報告





〈修了パーティ概要〉

・上級お絵かきクリエイター認定証授与

・認定ストーリーアーティスト認定証授与

・各種表彰式









■第14期認定資格取得者数

一般社団法人国際じぶんストーリー協会発行の認定資格を取得した人数は以下の通りです。(2025年12月～2026年5月の本講座期間、および先行入学期間中の取得者を含む)





認定お絵かきクリエイター ： 237名

上級お絵かきクリエイター ： 19名

認定ストーリーアーティスト： 31名





「認定ストーリーアーティスト」および「上級お絵かきクリエイター」は、より高いレベルのクリエイターを育成する上位クラス「アドバンスコース」や「ファインラインコース」で学び、それぞれ期間内に認定試験をパスすることで取得できる資格です。





認定お絵かきクリエイターに贈られたダイヤモンドバッチ





上級お絵かきクリエイターへ贈られた認定証









■今期行った施策についての報告

「好きを仕事にする」そして「クリエイターとして豊かに幸せに生きていく」

そのような在り方を可能にする環境と文化の創造・醸成を目的として活動しているのが、クリエイターズアカデミーを運営する株式会社アクアフィールドおよび一般社団法人国際じぶんストーリー協会です。

本期間(第14期)において実施した取り組みの概要は、以下のとおりです。





・クライアント喜びの声買取システム『ハピシェア』





クライアントから得た喜びのフィードバックを協会にシェアすることで、内容に応じた報酬を得ることができるシステム「ハピシェア」。2024年10月開始からの累計買取金額は、314.6万円となりました。





・ネットでの認知広告運用の継続

直近1年間(2025年4月～2026年5月)における広告費は6,814.4万円を数え、認知広告の運用を継続的に実施しました。また、当期間においてはアメリカへの広告配信も本格的に開始しており、さらなるグローバル展開を推進しています。





・アカデミー参加者がさらに「好き」を仕事にしやすく、貢献が広がるプロジェクト「dots」の継続

2025年12月～2026年5月の期間中、全国18ヶ所の会場で合計910回開催され、開催クリエイターへの報酬総額は、1,162.2万円となりました。





・お絵かきムービー(R)最高単価の更新

1年間のクリエイティブ契約を650万円で受注し、最高単価を更新しました。





・プロジェクト「OASIS」の売上

「認定ストーリーアーティスト」資格の取得者を対象とした、当協会とのビジネスパートナーシッププロジェクト「OASIS」。2025年4月から2026年4月までの1年間における総売上は、1億4,740.3万円を記録しました。





・トップクリエイターコースの成果

「認定ストーリーアーティスト」を取得したメンバーが進める上位クラス「トップクリエイターコース」では、アカデミー自体の広告クリエイティブを実際に制作し、成果に応じた報酬を受け取れる実践的なシステムを導入しています。これまでに対象の参加者へ支払われた総報酬金額は、5,150万円となりました。





・CSR活動

赤十字社への寄付、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンへのスポンサーリングを行いました。









■アカデミー参加者による累計売上報告

アカデミー参加者による1期からの累計売上(成果報告があった数値のみ)は、8億5,250万3,896円となりました。(2026年5月4日現在)





アカデミー参加者による累計売上グラフ





■各種表彰について

今期(2025年12月～2026年5月)において、以下の分野において活躍された方々を表彰し、トロフィーと副賞を贈呈しました。

・クリエイターズアカデミーの文化向上に貢献した方

・広告クリエイティブコンペ最優秀賞(複数)の中から最も優れた作品として選ばれた方

・上位クラスのファインラインの中で、受講に対する姿勢が優れていた方

・上位クラスのアドバンスクラスで、今期目覚ましい制作技能を習得した方、今期もっとも多く制作物を納品した方





各種表彰において贈呈されたトロフィ





クリエイターズアカデミーの修了式には、「半年間を走り切った自分に相応しい衣装」というユニークなドレスコードがあります。それぞれが思いを込めて選んだ衣装は、これまでの学びの成果や、自信の表れそのものです。会場には多くのご家族も駆けつけ、全員で成長を喜び合う温かいムードに包まれました。本人だけでなく、大切な家族にも応援されながら一緒に楽しめるオープンな文化。これこそが、クリエイターズアカデミーの何よりの魅力です。









■15期の開始について

2026年6月から2026年11月までの6カ月で行われます。









■「お絵かきムービー(R)」とは

起業家、企業の悩みであるブランディングを「ストーリー」と「手描き表現」で解決する動画手法です。2013年にYouTuberサムペッパー氏が初めてホワイトボードを使った『Draw My Life』という動画の手法を元に当社代表のハクノブアキが、ストーリーブランディングを組み合わせた『セールスいらずのお絵かきムービー』として確立しました。

セールスいらずのお絵かきムービー公式サイト

https://oekaki-movie.co.jp









■「お絵かきクリエイター(R)」とは

一般社団法人国際じぶんストーリー協会から認定を受け、クライアント様からのヒアリング、人を惹きつけるストーリーのシナリオ作成、イラスト動画作成、納品までをワンストップで行うお絵かきムービーのプロフェッショナルです。

クリエイターズアカデミー公式サイト

https://creators-academy.co.jp/









■商標登録について

「お絵かきムービー(R)」「お絵かきクリエイター(R)」は、株式会社アクアフィールドの登録商標です。

お絵かきムービー ： 商標登録第6430649号、第6819250号

お絵かきクリエイター： 商標登録第6430650号









■株式会社アクアフィールド

代表者名 ： 白 兆章［ハクノブアキ］

会社所在地： 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング3階