コンパニオン診断市場、精密医療とバイオマーカー活用トレンド拡大を背景に2030年までに年平均成長率21%で230億ドル超へ
精密医療およびバイオマーカー活用トレンドがコンパニオン診断市場を大きく変革
世界のコンパニオン診断市場は、精密医療およびバイオマーカーを活用した個別化治療戦略拡大を背景に急速な成長を続けています。医療機関および製薬企業は、治療効果向上、副作用低減、最適な治療選択を実現するため、患者ごとの分子・遺伝子情報に基づく診断アプローチ導入を加速しています。コンパニオン診断は、最適な患者群を特定することで、個別化治療実現において重要な役割を果たしています。
● 世界市場規模（2030年）：230億ドル
● 2030年までの予測CAGR：21%
● 体外診断市場全体（2030年）：2,320億ドル
● 医療機器業界全体（2030年）：1兆1,760億ドル
標的治療薬拡大、ゲノムプロファイリング導入増加、バイオマーカー活用型臨床意思決定拡大が市場成長を強力に後押ししています。同時に、製薬企業と診断企業による共同開発戦略拡大も市場成長を支えています。
北米がコンパニオン診断市場最大地域として成長を主導
● 北米市場規模（2030年）：82億ドル
● 北米市場規模（2025年）：33億ドル
● 地域CAGR（2025年～2030年）：20%
北米は2030年までコンパニオン診断市場における最大地域となる見込みです。精密医療導入拡大、標的治療薬パイプライン拡大、バイオマーカー主導型がん治療承認増加が市場成長を支えています。
高度医療インフラや分子診断検査利用増加、製薬企業と診断企業の協業拡大も市場成長を後押ししています。
米国がコンパニオン診断市場最大国として市場拡大を牽引
● 米国市場規模（2030年）：75億ドル
● 米国市場規模（2025年）：30億ドル
● 国別CAGR（2025年～2030年）：20%
米国は世界コンパニオン診断市場における最大国市場となる見込みです。バイオ医薬品研究開発拡大、標的治療向け臨床試験増加、ゲノムプロファイリングの日常診療導入拡大が市場成長を支えています。
分子診断向け保険償還制度整備やバイオマーカー発見技術進展も、精密治療意思決定を大きく改善しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350216/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350216/images/bodyimage2】
アッセイ・キット・試薬分野が市場最大セグメントへ
● アッセイ・キット・試薬市場規模（2030年）：150億ドル
● 市場全体に占める割合（2030年）：66%
アッセイ・キット・試薬分野は、2030年までコンパニオン診断市場最大セグメントになる見込みです。標的治療薬向け診断需要増加、がん領域におけるバイオマーカー検査利用拡大、診断件数増加が市場成長を支えています。
高感度・高特異性アッセイ開発や標準化検査ソリューション需要増加も市場拡大を後押ししています。
コンパニオン診断市場レポートの無料サンプルはこちら
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精密医療導入拡大が市場成長を加速
精密医療導入拡大は、コンパニオン診断市場の主要成長要因となっています。医療システムは、患者ごとの遺伝子・分子情報を活用した個別化治療モデルへ急速に移行しています。
● 精密医療導入拡大による年間市場成長寄与率：2.5%
コンパニオン診断は、適切な患者選定を通じて治療効果向上や副作用低減を実現しています。個別化医療重視の高まりが、高度診断ソリューション需要をさらに押し上げています。
標的治療薬およびバイオ医薬品トレンドが長期市場成長を支援
世界のコンパニオン診断市場は、精密医療およびバイオマーカーを活用した個別化治療戦略拡大を背景に急速な成長を続けています。医療機関および製薬企業は、治療効果向上、副作用低減、最適な治療選択を実現するため、患者ごとの分子・遺伝子情報に基づく診断アプローチ導入を加速しています。コンパニオン診断は、最適な患者群を特定することで、個別化治療実現において重要な役割を果たしています。
● 世界市場規模（2030年）：230億ドル
● 2030年までの予測CAGR：21%
● 体外診断市場全体（2030年）：2,320億ドル
● 医療機器業界全体（2030年）：1兆1,760億ドル
標的治療薬拡大、ゲノムプロファイリング導入増加、バイオマーカー活用型臨床意思決定拡大が市場成長を強力に後押ししています。同時に、製薬企業と診断企業による共同開発戦略拡大も市場成長を支えています。
北米がコンパニオン診断市場最大地域として成長を主導
● 北米市場規模（2030年）：82億ドル
● 北米市場規模（2025年）：33億ドル
● 地域CAGR（2025年～2030年）：20%
北米は2030年までコンパニオン診断市場における最大地域となる見込みです。精密医療導入拡大、標的治療薬パイプライン拡大、バイオマーカー主導型がん治療承認増加が市場成長を支えています。
高度医療インフラや分子診断検査利用増加、製薬企業と診断企業の協業拡大も市場成長を後押ししています。
米国がコンパニオン診断市場最大国として市場拡大を牽引
● 米国市場規模（2030年）：75億ドル
● 米国市場規模（2025年）：30億ドル
● 国別CAGR（2025年～2030年）：20%
米国は世界コンパニオン診断市場における最大国市場となる見込みです。バイオ医薬品研究開発拡大、標的治療向け臨床試験増加、ゲノムプロファイリングの日常診療導入拡大が市場成長を支えています。
分子診断向け保険償還制度整備やバイオマーカー発見技術進展も、精密治療意思決定を大きく改善しています。
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アッセイ・キット・試薬分野が市場最大セグメントへ
● アッセイ・キット・試薬市場規模（2030年）：150億ドル
● 市場全体に占める割合（2030年）：66%
アッセイ・キット・試薬分野は、2030年までコンパニオン診断市場最大セグメントになる見込みです。標的治療薬向け診断需要増加、がん領域におけるバイオマーカー検査利用拡大、診断件数増加が市場成長を支えています。
高感度・高特異性アッセイ開発や標準化検査ソリューション需要増加も市場拡大を後押ししています。
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精密医療導入拡大が市場成長を加速
精密医療導入拡大は、コンパニオン診断市場の主要成長要因となっています。医療システムは、患者ごとの遺伝子・分子情報を活用した個別化治療モデルへ急速に移行しています。
● 精密医療導入拡大による年間市場成長寄与率：2.5%
コンパニオン診断は、適切な患者選定を通じて治療効果向上や副作用低減を実現しています。個別化医療重視の高まりが、高度診断ソリューション需要をさらに押し上げています。
標的治療薬およびバイオ医薬品トレンドが長期市場成長を支援