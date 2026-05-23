2026年5月15日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：SDKI Team）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Instant Noodle Additive Market（インスタントラーメン添加物市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/instant-noodle-additives-market/590642280 調査結果公表日：2026年5月15日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、555社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査222件、オンライン調査333件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Instant Noodle Additive Market（インスタントラーメン添加物市場）の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーション及び地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Instant Noodle Additive Market（インスタントラーメン添加物市場）は、2025年には約647億米ドル、2035年には約1,136億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約5.8%で成長すると見込まれています。

市場概要

https://www.sdki.jp/sample-request-590642280

SDKI Inc.によるインスタント麺用添加物市場の調査・分析によると、同市場の成長は主に、世界的なインスタント麺消費量の増加（特にアジア太平洋地域、アフリカ、および新興経済国における増加）によって牽引されると予想されています。 世界ラーメン協会（WINA）の報告によると、2023年には世界全体で1,200億食以上のインスタント麺が消費されました。国別に見ると、中国が420億食で首位、次いでインドネシアが145億食、インドが87億食となっています。こうした高い消費水準に伴い、うま味増強剤、調味料添加物、保存料、食感改良剤、および保存期間安定化剤に対する需要が高まっています。 さらに、手頃な価格、利便性、そして長い保存期間といった利点から、包装食品や超加工食品の世界的な消費が増加しており、これがインスタント麺用添加物の需要を後押ししています。インスタント麺は高度に加工された食品であるため、様々な種類の添加物が、製品品質の維持、微生物による腐敗の防止、揚げ工程における安定性の向上、そして長期にわたる一貫した風味と食感の保持に貢献しています。

最新ニュース

当社の調査によると、Instant Noodle Additive Market（インスタントラーメン添加物市場）の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： ・2023年3月、Kemin Industries, Inc.は、即席麺メーカー向けに麺の食感、色合い、弾力性を向上させるための独自の品質改良剤シリーズ「VALTEQ」の発売を発表しました。 ・2024年3月、Otsuka Foods Co. Ltdは、特にカレーうどん用として開発された新製品「ボンカレー 旨味を味わうカレーうどんの素」2種を発表しました。

市場セグメンテーション

https://www.sdki.jp/trial-reading-request-590642280

当社のInstant Noodle Additive Market（インスタントラーメン添加物市場）に関する調査では、包装タイプ別に基づいて、カップ／ボウル、パケット、環境に優しいラップに分割されています。このうち、カップ/ボウルセグメントは、手軽に食べられる即席食品や外出先でも利用しやすい食品への需要の高まりを背景に、2035年において40%の市場シェアを占めると予測されています。 カップ/ボウル型の製品は、携帯性に優れ、調理が容易で、食器をほとんど必要としないことから、社会人、旅行者、学生の間で人気が高ま

地域概要

Instant Noodle Additive Market(インスタントラーメン添加物市場) に関する当社の分析によると、アジア太平洋地域は予測期間中、市場全体の45%という最大シェアを占めるとともに、6.5%という最速の成長率を記録すると予測されています。これは、同地域の多くの国々で即席麺の消費量が極めて高いことや、地域特有のフレーバーやプレミアム志向の製品革新に対する需要が強いことに起因しています。 これに加え、カップやボウル型即席麺の人気上昇、そしてナトリウム（塩分）の低減やより健康志向な処方への注目の高まりが、今後数年間の市場成長をさらに加速させると見込まれています。 日本市場においては、社会人、学生、そして高齢者層の間で手軽に食べられるカップ麺が大量に消費されていることを背景に、予測期間を通じて市場が急速に拡大すると見られています。こうした旺盛な需要が、より革新的で高機能なインスタントラーメン添加物へのニーズを押し上げています。世界ラーメン協会（WINA）の報告によると、2024年における日本の即席麺消費量は、59億食以上に達したとされています。

Instant Noodle Additive Market(インスタントラーメン添加物市場) の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のInstant Noodle Additive Market(インスタントラーメン添加物市場) における主要企業は以下の通りです: • Mikem Chemical (Shandong) Co., Ltd. • PT Indofood Sukses Makmur Tbk • Nongshim Co., Ltd. • Unilever PLC • Master Kong さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Nissin Foods Holdings • Toyo Suisan Kaisha, Ltd. • Maruchan Ajinomoto India Pvt., Ltd. • Acecook • Sumioka Foods Corporation

https://www.sdki.jp/sample-request-590642280

関連する市場調査レポート

食品添加物市場- https://www.sdki.jp/reports/food-additives-market/81067 食品香料・食品添加物市場- https://www.sdki.jp/reports/food-flavor-and-enhancer-market/79351 食品用ハイドロコロイド市場- https://www.sdki.jp/reports/food-hydrocolloids-market/590641674 食品包装市場- https://www.sdki.jp/reports/food-packaging-market/84286

会社概要：

SDKI Inc.は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供する市場調査コンサルティング会社です。成長指標、課題、傾向、競争分析に関する包括的なレポートを提供しています。

【SDKI Inc. ソーシャルメディア】 X（旧Twitter）: https://twitter.com/SDKIResearch Facebook: https://www.facebook.com/sdkiresearch/ ハッシュタグ: #SDKIAnalytics #SDKIリサーチ