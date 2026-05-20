人事カンファレンス「PeopleX HR Momentum 2026 Summer」、ビズリーチ、リンクアンドモチベーションなど全16社がスポンサーとして決定

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、2026年6月3日(水)に開催する人事カンファレンス「PeopleX HR Momentum 2026 Summer」にて、新たな3つのAIエージェント製品を発表いたします。

また、同カンファレンスの協賛企業として、株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：酒井 哲也）、株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央）を含む16社が決定したことをお知らせいたします。講演内容とタイムテーブルについても決定し、カンファレンス詳細ページに公開いたしました。

カンファレンス詳細ページ：

https://lp.event.peoplex.jp/hr-momentum2026summer/

新発表製品について

日本企業では長年にわたり年功序列制度が主流でしたが、社会経済情勢の変化に伴い、1990年代後半以降、成果主義への注目が高まりました。しかし、評価の難しさなどから、十分な成果を得られず「失敗」とされる事例も少なくありません。

その一因は、定性的な成果の数値化や客観性の確保が困難だった点にあります。しかし、AI技術の発展により、従来は可視化できなかったデータの取得が容易になり、多角的かつ本質的な観点を客観的に人材評価へ反映することが可能となっています。

そこで当社は、従来は難しかった「公正な人材評価」をAIの活用により実現する新たな3製品を発表いたします。製品の詳細につきましては、本カンファレンスの当社オープニング講演をご覧ください。

「PeopleX HR Momentum 2026 Summer」について

AIの進化により人が定型業務から解放されるとき、「労働」の意味も大きく変容します。これからの仕事は、労働力の提供というだけでなく、これまでにない価値をも創造する営みへと変化していくでしょう。そして人事担当者には、多様化する個の力をいかにして束ね、組織としての「意志」へと昇華させていくかが問われます。

AIという強力な武器を手に、人間はいかにして組織の未来を切り拓くのか。本カンファレンスでは、業界の最前線で活躍する実践者を多数お迎えし、データを超えた先にある「心動かす組織」のあり方を探究します。

主な内容

【オープニング講演】PeopleX橘が語る、「AIを活用した採用・育成」の次の一手

橘 大地｜株式会社PeopleX 代表取締役CEO

【基調講演】なぜ、勝てる組織を作り続けられるのか - 岡田メソッドに学ぶ不変の組織論 -

岡田 武史 氏｜株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役／日本エンタープライズ 社外取締役／城西国際大学特任教授／日本サッカー協会参与(名誉役員)／ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事

【基調講演】ソフトバンク流、AI時代の「人的資本経営」と「人材育成」

源田 泰之 氏｜ソフトバンク株式会社 常務執行役員 兼 CHRO コーポレート統括

伊藤 羊一 氏｜武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長／Musashino Valley 代表／Voicyパーソナリティ

【特別講演】AI時代に求められる、挑戦を促す組織風土の作り方 ～鍵は従業員エンゲージメントにあり～

山中 麻衣 氏｜株式会社リンクアンドモチベーション マネジャー

【講演】「AIは事務作業をゼロにし、人は採用の『質』を高める」--ビズリーチのAIと共存する採用モデルとは

堀田 佳奈 氏｜株式会社ビズリーチ HRMOS事業部 HRMOS採用セールス部

その他、人事の有識者を多数お迎えして講演を予定しております。

講演内容の詳細、事前登録は下記のカンファレンス詳細ページをご確認ください。

https://lp.event.peoplex.jp/hr-momentum2026summer/

協賛企業一覧

＜DIAMOND＞

株式会社HRBrain

株式会社リンクアンドモチベーション

＜GOLD＞

株式会社ビズリーチ

株式会社カオナビ

株式会社iCARE

株式会社Delight

株式会社フォワード

株式会社SkillCanvas

＜SILVER＞

株式会社Miuit

株式会社スピークバディ

株式会社XAION DATA

ファインディ株式会社

株式会社オービックビジネスコンサルタント

＜SPECIAL SPONSOR＞

KIYOラーニング株式会社

株式会社学情（Re就活）

株式会社Smart相談室

カンファレンス概要

タイトル：PeopleX HR Momentum 2026 Summer

日時：2026年6月3日(水)10:00～18:30

形式：オンライン（Zoom配信）

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社PeopleX

ご登録：https://lp.event.peoplex.jp/hr-momentum2026summer/#form

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp