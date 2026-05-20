【阪急うめだ本店】大阪・梅田で「ブライダルフェア」開催！ふたりらしい結婚のカタチをプロデュースする体験型コンテンツが全館に。

株式会社阪急阪神百貨店

阪急ブライダルフェア(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/bridalfair/)

期間：2026年5月27日(水)～6月16日(火)

場所：阪急うめだ本店・阪急メンズ大阪 各階

年々結婚のスタイルは多様化し、結婚式だけではなく、フォトウェディングや家族や親しい人とのアットホームな食事会など、“ふたりらしい” 結婚のカタチを選ぶ人が増えています。こうしたニーズに応えるべく、阪急うめだ本店では、5月27日(水)～6月16日(火) の期間、「阪急ブライダルフェア」を開催。今回は、指輪やドレスといったモノを選ぶ場所から一歩進み、ふたりらしい結婚のカタチをプロデュースする様々な体験型コンテンツを全館で提案します。「結婚準備、何から始めたらいいか分からない」というおふたりにも、自然と結婚のイメージを膨らませていただけること間違いなしです！

館内の結婚準備スポットが丸わかり！「ブライダルパスポート」を新設

結婚準備のヒントに出会えるLINEツール「ブライダルパスポート」を新たにスタート。館内をデートしながら、各階に用意された特別な体験やプレゼントなどの結婚準備を満喫することができます。

「ロクシタン」クイックハンドトリートメント体験「バーバリングメソッドプラス」フェイスシェービング「クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ」ハンカチとウェルカムボードの刺繍オーダー「ADA LAB」パルダリウム体験

後日アンケートに答えると、抽選で18組様にプロカメラマンによるペア撮影会が当たる特別なプレゼントもご用意しています。ご予約や参加方法詳細は特設ページ(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/bridalfair/)から。

ドレスの祭典「DRESS FES」初開催！9階 祝祭広場が巨大なウェディング空間に

◎6月10日(水)～15日(月)

※催し最終日は午後5時終了

◎9階 祝祭広場・ギャラリー横イベントスペース

ウェディングドレスに、ゲストドレス、愛犬とのウェディングを楽しむための犬用ドレスなど自分らしい装いに出会うためのドレスが大集結。主役のおふたりはもちろん、祝福に駆けつけるゲストの方まで、ウェディングという特別な日をさらに特別にするための一着をご提案します。

〇行き交う人々が立会人に！お客様のウェディングセレモニーを披露

◎6月13日(土) 午後1時～

◎9階 祝祭広場【観覧無料】

公募で選ばれたうめだ阪急ブライダルクラブ会員様が新郎新婦として特別な模擬結婚式を開催します。テーマは、行き交うすべての人々が立会人となる“街にひらかれた誓い”。天から祝福の光が降り注ぐ祝祭広場大階段で、おふたりの新たな門出を祝福します。

※詳細リリースは5月27日(水)配信予定。

圧倒的スケールで選ぶ、特別なブライダルジュエリー

3月20日(金)に5・6階「HANKYU LUXURY」がリニューアルオープンし、圧倒的なラインアップを誇るジュエリーギャラリーへとパワーアップ。

「ハリー・ウィンストン」 HWリング 1,397,000円から◎5階 ジュエリーギャラリー「ハリー・ウィンストン」ラウンドカット・バンドリング(プラチナ) 407,000円から(K18イエローゴールド、K18ローズゴールド)各 286,000円から◎5階 ジュエリーギャラリー「ショパール」フォーエバーエンゲージメントリング 731,500円から◎6階 ジュエリーギャラリー「ショパール」アイスキューブ リング(K18 ホワイトゴールド、K18 ローズゴールド、ダイヤモンド)188,100円から◎6階 ジュエリーギャラリー

また、1階 ブライダルジュエリーギャラリーやアクセサリー売場には、いつものファッションの延長として楽しめる遊び心とセンスあふれるブランドが一堂に。3階 コトコトステージ31では期間限定ジュエリーも登場し、各階で一生に一度の出会いにふさわしいリングが揃います。

「ヴァンドーム青山」上から)エンゲージメントリング 484,000円から、マリッジリング 225,500円から◎1階 ブライダルジュエリーギャラリー / 1階 アクセサリーイベント(5月27日(水)～6月9日(火))「リーフェ ジュエリー」 リング “Fidelity Ring” 1,750,000円から◎6月3日(水)～9日(火)◎3階 コトコトステージ 31

〇6月6日(土)・7日(日)「プロポーズの日」限定 スペシャルキャンペーンも開催

◎4階 ブライダルサロン

2日間限定でブライダルジュエリーを税込22万円以上お買上げいただいた、うめだ阪急ブライダルクラブ会員様の方に、各日先着30組様限定でインスタントカメラをプレゼント。指輪を選んだ瞬間の高揚感や、何気ない帰り道の風景をあえてアナログな質感で残し、ウェディングフォトとはまた違う思い出づくりに。

※なくなり次第終了

※プレゼントのお渡しはお一組様1回限りとなります。

引出物から内祝いまで。“幸せのおすそわけ”をテーマに、結婚にまつわる様々なギフトをご提案

「LIFESTYLE GIFT -幸せのおすそわけ-」

◎6月10日(水)～16日(火)

◎1階 コトコトステージ12

挙式当日の引出物やゲストへのささやかなプチギフトはもちろん、結婚祝いへの内祝いや、ご両親への感謝のギフトなど、結婚にまつわるギフトを一堂に集めます。

「阪急ブライダルフェア」特設サイト・詳細はこちら(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/bridalfair/)。