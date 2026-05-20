[2026年6月オープン]リハ・リハグループが展開するリハビリ特化型デイサービス「紡 -TSUMUGU- スタジオ リハ・リハ」が神戸市西区押部谷町に新規開設　5月26日（火）～28日（木）内覧会開催

株式会社セラピット

リハ・リハ グループ（株式会社セラピット/本社：兵庫県神戸市 /代表取締役：大浦由紀/以下「当社」）は、神戸市西区押部谷町に誕生するリハビリ特化型デイサービス「紡 -TSUMUGU- スタジオ リハ・リハ」の開設に先立ち、5月26日（火）～28日（木）の3日間、内覧会を開催いたします。

「紡 -TSUMUGU- スタジオ リハ・リハ」開設について

施設名の「紡（TSUMUGU）」には、「人と人、地域と暮らしを紡ぐ」という想いが込められています。

本施設は、MTDLP（生活機能向上マネジメント）に基づくリハビリ特化型デイサービスです。「その人がどう暮らしたいか」を軸に評価・目標設定を行い、目標から逆算するトップダウン方式で、基本的・応用的・社会適応的プログラムを組み合わせた、生活に直結した支援を提案します。運動機能の回復・維持にとどまらず、活動・参加まで見据えた包括的な支援により、利用者様の在宅生活の継続と意欲向上につなげます。

※画像はイメージです。

運動・機能訓練

運動機能の維持・向上をしっかりとサポートします。

認知機能アプローチ

麻雀・囲碁将棋・卓球など認知機能の活性化に取り組みます。

社会参加の促進

活動を通じて利用者様同士の繋がりや生きがいを育みます。

在宅生活の継続

日常生活に活かせる支援で暮らしの質を高めます。

「紡 -TSUMUGU- スタジオ リハ・リハ」の特徴

専門職によるトレーニングサポート

コグニバイク、スープリュームビジョンLなどの専門機器を完備。専門職が目的や身体機能に応じた安全なトレーニング方法をご提案・指導いたします。さらに、レッドコードエクササイズなどのプログラムも取り入れ、個別に機能維持・向上をサポートいたします。

趣味・交流で広がる、認知機能の活性化と社会参加

麻雀・囲碁将棋・卓球などの趣味活動を取り入れ、楽しみながら認知機能の活性化を図ります。活動を通じた利用者様同士の自然な交流が孤立予防や生活意欲の向上につながり、「また来たい」と思える居場所づくりを大切にします。

安心して入浴できる環境

昇降式搬送車や介護浴槽を完備しており、利用者様の身体機能に応じてスタッフがサポートすることで、安全かつ快適にご入浴いただけます。

※画像はイメージです。

施設概要

2026年5月26日（火）～28日（木）内覧会開催予定

名 称：紡 -TSUMUGU- スタジオ リハ・リハ

所在地：〒651-2211 兵庫県神戸市西区押部谷町栄252-7

種 別：リハビリ特化型デイサービス（通常規模）

対 象：要支援・要介護認定の方

営業日：月曜日～金曜日

時 間：9:30～16:30（半日デイも対応）

提供範囲：※詳細はお問い合わせください。

神戸市西区：

月が丘・美穂が丘・富士見が丘・北山台・押部谷町栄・押部谷町押部・押部谷町木津・押部谷町近江・押部谷町木見・押部谷町木幡・押部谷町細田・押部谷町高和・押部谷町西盛・押部谷町福住・押部谷町養田・秋葉台・桜が丘東町・桜が丘中町・桜が丘西町・高雄台・神出町五百蔵 周辺

三木市：

緑が丘町本町・緑が丘町東・緑が丘西・志染町青山・志染町東自由が丘・志染町中自由が丘・志染町西自由が丘・四合谷・志染町青山・志染町吉田・さつき台・自由が丘本町・自由が丘・宿原・君が峰町 周辺

加 算：個別機能訓練加算I（ロ）・個別機能訓練加算II・入浴介助加算I又はII・科学的介護推進体制加算・介護職員等処遇改善加算II（ロ）

リハ・リハ グループ

リハ・リハ グループについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yA1Vhjx60F8 ]

当社は「みんなで幸せになろう」を理念に、利用者様とご家族様に真摯に向き合い、信頼を基盤とした介護・看護・リハビリのサービスを提供しています。兵庫県明石市・神戸市西区・垂水区・須磨区を中心に、デイサービス・サービス付き高齢者向け住宅・訪問看護・訪問介護・ 看護小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援・計画相談支援/障がい児相談支援・障がいグループホーム・児童発達支援/放課後等デイサービス・託児所・キッチン・福祉用具販売/貸与/住宅改修・自動車整備/販売など多様な事業を通じ、地域で暮らし続けるための包括的支援を行っています。

事業者情報

リハ・リハ グループ

社 名：株式会社セラピット (リハ・リハ グループ)

住 所：〒651-2109 兵庫県神戸市西区前開南町2丁目13-14

設 立：2003年3月25日

代表者：代表取締役 大浦由紀

事 業：デイサービス・サービス付き高齢者向け住宅・訪問看護・訪問介護・ 看護小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援・計画相談支援/障がい児相談支援・障がいグループホーム・児童発達支援/放課後等デイサービス・託児所・キッチン・福祉用具販売/貸与/住宅改修・自動車整備/販売など

URL : https://www.reha-reha.jp/