最も多くの外国人材採用を支援した人材紹介会社『NINJA Global Recruitment Awards 2025』を発表

株式会社グローバルパワーNINJA Global Recruitment Awards 2025

外国人のための就職・転職情報サイトNINJA（以下「NINJA」）を運営する 株式会社グローバルパワー（本社：東京都台東区 代表取締役社長 竹内 幸一）は、NINJAを利用している人材紹介会社の中で、2025年度に最も多くの外国人材の採用を支援した人材紹介会社を称賛する「NINJA Global Recruitment Awards 2025」（以下、Awards）を発表しました。

今回は、2025年4月～2026年3月までに、外国人材の採用支援に成功した上位5社の人材紹介会社を表彰いたしました。NINJAでは、当該期間の利用紹介会社は200社以上となり、今回の上位5社のみで125名の採用にご尽力いただきました。

◆NINJA Global Recruitment Awards 2025 の詳細ページ

https://nextinjapan.com/news/609

◆NINJA Global Recruitment Awards の目的

今後、さらに日本の人口が減少する中、労働力だけではなく、内需や納税の面でも外国人材の力が必要となります。そのためには、就労の目的だけでなく、日本が好きで、日本で暮らすことが幸せだと思える環境を整える必要があると考えています。今回のAwardsで表彰された人材会社の受賞コメントを見ると、外国人材の就業の場の開拓から、生活面への配慮、長期キャリアプランの相談など、多岐にわたる手厚い支援が行われています。その支援の努力が、数多くの就職・転職成功者を生み出しております。今後もこのような支援と結果を重視して、継続的にAwardsで称賛とナレッジの共有を行ってまいります。

◆外国人のための就職・転職情報サイト「NINJA」とは

日本語ビジネスレベル以上77％、国内在住79％の外国人材が登録する就職・転職支援サイトです。現在、163ヵ国の人材が登録する中、企業からのスカウト受信を希望する人材は50,000名以上、利用登録企業は500社を超え、そのうちの約45％が人材紹介会社となります。日本の就労システムは国外とは異なるため、人材紹介会社の支援のもと、就職活動が行える転職サイトとして、外国人材から高い評価をいただいております。

NINJAの統計データについては、一部を毎月公表しております。以下URLよりご確認ください。

▼NINJAの統計データ（メディアレポート）▼

https://drive.google.com/file/d/1h7MAsRI8utDqWTQ9QgoouiIGjgwdDYCb/view

★外国人採用をお考えの企業向け案内 https://nextinjapan.com/company-landing

★外国人のための転職・就職情報サイトNINJA（お仕事をお探しの方） https://nextinjapan.com/

■会社概要

社名：株式会社グローバルパワー

代表者：代表取締役社長 竹内 幸一

設立：2004年8月11日

本社所在地：〒110-0016 東京都台東区台東１丁目１０－６ サワビル ５F

事業内容：外国人材紹介、外国人材派遣、外国人就職・転職情報サイト「NINJA」の運営

◆グローバルパワー ホームページ https://globalpower.co.jp/