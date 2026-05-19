ヒト型セラミドを、希少な2％高濃度で。うるおいの核心へ導く角層ケア美容液「バリアショットセラム 2.0」がトゥヴェールから新発売

株式会社トゥヴェール

成分研究を究める化粧品メーカーのトゥヴェールは、発売以来好評のバリアショットシリーズより、ヒト型セラミド(*1)を高濃度(*2)2％配合し、さらに独自技術で100nmまでナノ化した、角層ケア美容液「バリアショットセラム 2.0」を5月22日(金)00:00より公式サイトにて先行発売開始いたします。今後は、6月1日(月)より順次、Amazon、楽天市場、Qoo10、ZOZOTOWNでの販売を開始いたします。

【新商品】バリアショットセラム 2.0

＊1 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保護） ＊2 当社比

角層のすき間を狙い打つ、攻めの一滴が、うるおいの核心へ

人気のバリアショットシリーズから待望のナノ化高濃度(*1)ヒト型セラミド(*2)美容液が誕生。

バリアショットセラム 2.0は、希少なヒト型セラミドを2％高濃度配合し、角層バリアの要へダイレクトにアプローチする美容液です。

さらに、独自技術で100nm（ナノメートル）までナノ化した小さな粒子が高精製ワセリン(*3)をはじめ美容成分を角層のすみずみまで届け、うるおいで満たしながら、乱れがちな肌環境を整えます。

軽やかでみずみずしい使用感で、なめらかで安定したコンディションへ。

使い続けることで、長引く乾燥や外敵刺激に悩む現代人の肌をゆらぎにくい健やかな肌へ導きます。

敏感肌でもお使いいただけるようパッチテスト済み(*4)。

こんな方におすすめ

・肌の調子がイマイチ

・あれ肌でお悩みの方

・乾燥が気になる方

・季節の変わり目で肌がゆらぎやすい方

--------------

【角層ケア美容液】

バリアショットセラム 2.0

内容量：30mL（約2ヶ月分）

価格：税込3,100円

-------------

詳しくはこちら :https://www.tvert.jp/c/g02/386

＊1 当社比 ＊2 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保護） ＊3 保湿 ＊4 すべての方に刺激が起こらないというわけではありません。

美容液では極めて異例の、ヒト型セラミド(*1)高濃度(*2)2％配合

乾燥やゆらぎやすい肌は、角層バリアの要となるセラミドが不足し、十分なバリア機能を果たせなくなっています。過酷な環境下でも手応えを感じるために、バリアショットセラム 2.0では、肌に近い構造をもち、より肌と親和性の高いヒト型セラミド(*1)を採用。

美容液としては異例の2％高濃度(*2)で配合しました。

さらに、セラミドをナノサイズ化することで、粒子がすき間へ素早く浸透(*4)。

低濃度では物足りなさを感じていた方へ、しっかりとうるおいを届けます。

＊1 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保護） ＊2 当社比 ＊3 保湿 ＊4 角層まで

粒子サイズ100nmのナノ浸透(*1)で角層のすみずみまで届ける

セラミドは、“配合する”だけでなく、“届ける”ことも重要です。

高濃度(*2)ヒト型セラミド(*3)や高精製ワセリン(*4)などの美容成分の働きを最大限に発揮するため、毛穴の約1,000分の1ほど小さな100nm（ナノメートル）までナノ化。

隙間だらけになった角層のすみずみまで浸透(*1)し、セラミドが不足した角層内部のすき間をバリア成分でしっかり満たすようにアプローチします。ただ補うだけでなく、届ける(*1)ことにこだわった処方設計です。

＊1 角層まで ＊2 当社比 ＊3 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保護） ＊4 保湿

高濃度(*1)エクトイン(*2)を配合、うるおいを巡らせ、逃がさない

保湿力に優れた「エクトイン(*2)」を原料メーカー推奨濃度配合。さらにアミノ酸(*3)、イノシトールオリゴ糖(*2)、ホスホリルオリゴ糖(*2)などの保湿成分を贅沢に配合。肌にうるおいを引き寄せ、しっかり閉じ込めます。「水分を集める➝閉じ込める➝持続する」保湿サイクルに着目した設計です。

一時的な保湿にとどまらず、うるおいが続く肌環境をサポートし、しなやかで安定したコンディションへ導きます。

＊1 当社比 ＊2 整肌 ＊3 ベタイン、ＰＣＡ-Ｎａ、アルギニン、セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンＨＣｌ、トレオニン、プロリン（保湿）

発売スケジュールについて

2026年5月22日(金)：公式サイトにて先行発売開始

2026年6月1日(月)：Amazon、楽天市場、Qoo10、ZOZOTOWNにて順次販売開始

ひたむきに成分を追及することで、ひたすら美肌にいい化粧品をつくりたい。

トゥヴェールは、成分研究の専門家から生まれた化粧品です。

美しさへと導いてくれる美容成分を何よりもたいせつにし、もっと濃密に美容成分を配合し、もっと結果にフォーカスしたい。

こうした想いのもと、ひたむきに美容成分に注力しています。



美しさのために、無骨なまでにいい成分を究め、浸透性を高めるための配合技術を研鑽し、その結晶を注ぎ込む。



あるがままの美しさを引きだすために。

成分研究化粧品のトゥヴェールです。

■公式サイト：https://www.tvert.jp/(https://www.tvert.jp/)

■公式Instagram：https://www.instagram.com/toutvert_official/(https://www.instagram.com/toutvert_official/)

■公式X：https://x.com/tvert_official(https://x.com/tvert_official)