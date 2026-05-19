自社サイトに加え、ローカルファイルもナレッジ化。AIライティングサービス「EmmaQuick」が、社内資料を活用した記事生成に対応

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の“第一想起”を実現するカテゴリーブランディングとマーケティング支援を提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真、以降 EXIDEA）は、オールインワンSEOツール「EmmaTools(エマツールズ)」の追加モジュールとして提供されているAIライティングサービス「EmmaQuick」において、自社サイト全体のナレッジ化に加え、ローカルファイルをナレッジとして取り込める新機能をリリースしました。

これにより、Webサイト上に公開されている情報だけでなく、営業資料、ホワイトペーパー、導入事例、調査レポート、FAQ、社内の編集ガイドラインなど、これまで社内に眠っていた情報を記事生成に活用できるようになります。

EmmaQuickは、単にAIで文章を生成するだけではなく、自社が保有する情報や表現、専門的な知見をもとに、SEO記事制作を支援するサービスです。今回の機能追加により、従来よりも自社らしさや独自性を反映したコンテンツ制作が行いやすくなりました。

■ローカルファイルのナレッジ化により、コンテンツ制作がどう変わるのか

従来のSEO記事制作における課題と、今後のポイント

従来のSEO記事制作では、キーワードを選定した後、検索上位の記事を分析し、競合記事を参考に構成や本文を作成する流れが一般的でした。

しかしこの方法では、どうしても競合記事と似た構成・似た表現・似た情報になりやすく、コンテンツの独自性を出すことが難しいという課題がありました。

特にAIを活用した記事制作では、インターネット上の一般的な情報をもとに文章を生成するだけでは、内容が平均化されやすく、「自社ならではの視点」や「実務に基づく具体性」が不足しがちです。

EmmaQuickの新機能では、ローカルファイルをナレッジとして取り込むことで、社内に蓄積された一次情報や独自の知見を記事生成に活用できます。

これにより、SEO記事制作は「検索上位を参考にして記事を書く」だけではなく、自社が持つナレッジを、検索ニーズに合わせてコンテンツ化する制作体制へと進化します。

詳細を見る :https://emma.tools/promotion/lp1/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_05_prtimes_localknowledge

■社内に眠る資料を、SEOコンテンツの材料に

多くの企業には、すでに価値のある情報が社内に蓄積されています。

しかし、これらは一部の施策でしか使われず、SEO記事制作に活用されていないのが現状です。

今回の機能追加により、EmmaQuickではこうしたローカルファイルを記事生成のナレッジとして活用できるようになります。

EmmaQuick_ナレッジ追加画面

たとえば、以下のような資料をコンテンツ制作に活かすことが可能です。

・営業資料

・ホワイトペーパー

・サービス資料

・導入事例

・顧客インタビュー

・調査レポート

・商品・サービス仕様書

・社内の専門知識をまとめた資料

これにより、社内に散らばっていた情報を、SEO記事の構成作成や本文生成に活用しやすくなります。

■こんな企業・担当者におすすめです

今回のローカルファイルナレッジ化機能は、特に以下のような企業・担当者におすすめです。

SEO記事制作や社内ナレッジ活用に悩む担当者社内資料やホワイトペーパーを十分に活用できていない企業

営業資料、ホワイトペーパー、調査レポート、サービス資料などを作成しているものの、資料請求や営業活動の中だけで使われ、SEO記事やオウンドメディアの記事制作には十分に活用できていない企業に適しています。

EmmaQuickにローカルファイルを取り込むことで、これらの資料を記事生成のナレッジとして活用しやすくなります。

SEO記事の独自性に課題を感じているマーケティング担当者

検索上位の記事を参考にして記事を作成していると、どうしても競合と似たような内容になりがちです。

EmmaQuickでは、自社サイトや社内資料をナレッジとして活用できるため、一般論だけではなく、自社の事例、データ、見解、サービス理解を反映した記事制作を支援します。

AIで記事を作っても「自社らしさ」が出ないと感じている担当者

生成AIを使えば記事制作のスピードは上がります。

一方で、一般的な情報をもとにした文章では、内容が平均化されやすく、「自社ならではの視点」や「顧客に伝えたい本質」が弱くなることがあります。

EmmaQuickは、自社サイトとローカルファイルをナレッジ化することで、AI記事生成に自社の情報を反映しやすくします。

専門性の高い商材を扱うBtoB企業

SaaS、コンサルティング、製造業、士業、医療・ヘルスケア、金融、不動産など、専門性の高い商材では、一般的なWeb情報だけでは十分な記事を作ることが難しい場合があります。

社内にある商品仕様書、提案資料、FAQ、顧客向け説明資料などをナレッジとして活用することで、専門的な情報を踏まえた記事制作を進めやすくなります。

ライターへの情報共有や社内ヒアリングに時間がかかっている企業

記事制作のたびに、営業、CS、PdM、専門家へ確認を取り、情報を整理してから執筆する場合、制作工数が大きくなりがちです。

EmmaQuickに社内資料をナレッジとして取り込むことで、記事制作に必要な情報をあらかじめ集約し、ライターや編集者のリサーチ・確認負荷を軽減できます。

■想定される活用シーン

1. ホワイトペーパーをSEO記事に展開

一度作成したホワイトペーパーを、SEO記事の材料として再活用できます。

資料内の調査データや専門的な解説をもとに、検索ニーズに合わせた記事構成や本文作成を支援します。

これにより、ホワイトペーパーを単発のダウンロード資料で終わらせず、複数のコンテンツへ展開しやすくなります。

2. 営業資料の訴求を記事に反映

営業資料には、顧客への提案で実際に使われている訴求や、競合比較、導入メリットなどが整理されています。

これらをナレッジとして活用することで、検索流入向けの記事にも、営業現場で使われている説得力のある情報を反映しやすくなります。

3. 導入事例や顧客インタビューを記事制作に活用

導入事例や顧客インタビューには、実際の課題、導入背景、成果、利用シーンなど、SEO記事に具体性を持たせるための情報が含まれています。

これらをナレッジ化することで、一般論にとどまらない、事例ベースの記事制作を支援します。

4. 社内の専門知識をコンテンツ化

専門家、CS、営業、PdMなどが持っている知見を資料化し、EmmaQuickに取り込むことで、記事制作に活用できます。

これにより、ライターや編集者が毎回ゼロから社内ヒアリングを行う負荷を減らし、専門性のあるコンテンツ制作を進めやすくなります。

■コンテンツ制作は「リサーチ中心」から「ナレッジ活用型」へ

これまでのSEO記事制作では、競合調査や外部情報の整理に多くの時間がかかっていました。

もちろん、検索意図や競合分析は今後も重要です。しかし、これからのコンテンツ制作では、それに加えて「自社にしかない情報をどう活かすか」がより重要になります。

EmmaQuickは、キーワードや検索意図に対して、自社サイトや社内資料をもとに記事生成を支援します。

これにより、コンテンツ制作の中心は、単なる外部リサーチから、自社ナレッジを活用した記事制作へと変わっていきます。

■EmmaQuickについて

EmmaQuick_実際のライティング画面

EmmaQuickは現在、オールインワンSEOツール「EmmaTools(エマツールズ)」の追加モジュールとして提供されており、自社サイト全体をナレッジとして活用しながら、SEO記事の生成を支援するAIライティングサービスです。

自社サイトに掲載されている情報や表現を踏まえ、検索意図に沿った記事構成・本文生成を支援します。

今回のローカルファイルナレッジ化機能により、Webサイト上の情報だけでなく、社内に蓄積された資料や知見も記事生成に活用できるようになりました。

EmmaQuickは、企業が持つ情報資産をコンテンツ制作に活かし、独自性のあるSEO記事制作を支援していきます。

■会社概要

お試しになりたい方はこちら :https://emma.tools/promotion/lp1/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_05_prtimes_localknowledge

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

＜サービス一覧＞

AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools

BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net

BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180

動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com

総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog

JET-Robotics(ロボット導入支援プラットフォーム)｜https://jet-mfg.com

WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）