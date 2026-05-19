【NPO法人Grow&Leap】利用者の電気代の1％が、中高生の学びを支援 -ハチドリ電力「ひとしずくアクション」に加盟

特定非営利活動法人Grow＆Leap

NPO法人Grow&Leap（所在地：愛知県名古屋市、代表理事：倉田佳代子）は、株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）が運営する「ハチドリ電力」が提供する寄付プログラム「ひとしずくアクション」に加盟したことをお知らせいたします。本取り組みは、電気料金の1％が利用者の選択に応じて社会貢献活動に寄付される仕組みであり、日常の電気利用を通じて無理なく継続的な社会参加を可能にするものです。

Grow&Leapは、「個性を見つけ、磨き、可能性を拡げる」ことを念頭に、中高生が自己探究と社会探究を往還しながら学ぶ教育プログラムを展開しています。 本加盟により、電気という生活インフラを通じた支援の循環を創出し、より多くの中高生が自ら問いを立て、主体的に未来を切り拓くための学びの機会を届けてまいります。

「ひとしずくアクション」について

「ひとしずくアクション」は、ハチドリ電力が提供する寄付プログラムです。電気料金の1％が、利用者の選択に応じて社会貢献活動を行う団体へ寄付される仕組みとなっており、日常生活における電力利用を通じて、継続的に社会課題の解決に関わることができます。

特別な手続きを必要とせず、日々の生活の中で自然に支援が生まれる点が特徴であり、「無理のない社会貢献」の新しい形として注目されています。

Grow&Leapの活動について

NPO法人Grow&Leapは、「個性を見つけ、磨き、可能性を拡げる」ことを理念に掲げ、中高生を対象としたキャリア支援を展開しています。

対話や振り返りを通じて自己理解を深めるとともに、社会との関わりの中で自ら問いを立て、考え、行動する力を育むことを重視しています。

こうした学びは、進路選択や将来のキャリア形成だけでなく、「自分の人生を主体的に生きる力」の土台となるものです。

加盟の背景と今後の展望

Grow&Leapは、日常の選択が社会貢献につながる「ひとしずくアクション」の仕組みに共感し、本取り組みに加盟いたしました。

電気という生活に欠かせないインフラを通じて支援が循環する本仕組みにより、より多くの方々に活動を知っていただくとともに、中高生の学びの機会を広げていくことを目指しています。

今後も、自己探究と社会探究を往還する学びの場を提供し、一人ひとりが主体的に未来を切り拓く力を育むキャリア支援の機会を提供してまいります。

団体概要

名 称 ：特定非営利活動法人Grow & Leap

代表者 ：代表理事 倉田佳代子（くらたかよこ）

所 在 ：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目7番30号デュオヴェール久屋大通302号

設 立 ：2018年4月（2021年5月法人化）

事業内容：中高生のキャリア支援

URL ：https://growandleap.com/（ホームページ）

https://www.instagram.com/growandleap（Instagram）

お問い合わせ先

特定非営利活動法人 Grow & Leap 事務局

担当：松隈 快（まつくま かい）

TEL：080-6924-8099

Mail：info@growandleap.com

取材のご案内

本イベントに関する取材、記事掲載、出演者・参加者へのインタビュー等をご希望の場合は、下記フォームにてご連絡ください。

※フォームが利用できない場合は、上記のお問合せ先までご連絡ください。

https://forms.gle/opa3K2By3UhZYaS86