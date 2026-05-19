【5/26（火）無料セミナー開催！】生成AIの台頭でSEOは終焉したのか ～GEO（生成エンジン最適化）時代の勝ち方～を徹底解説

株式会社CyberACE(サイバーエース)参加登録はこちら :https://adai.co.jp/webinars/event-20260526-12/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cy

株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島 大、以下「当社」）は、2026年5月26日（火）に、「生成AIの台頭でSEOは終焉したのか ～GEO（生成エンジン最適化）時代の勝ち方～」をテーマとした無料セミナーを開催いたします。

生成AIの台頭により検索行動が激変する今、「SEOは終焉したのか」という問いへの答えがここにあります。本セミナーでは、検索の次世代スタンダードとなる「GEO（生成エンジン最適化）」を徹底解説いたします。



現在、AIによる引用への対策を講じている企業はまだ少なく、このままではAI検索経由の露出と訪問をすべて競合に奪われかねないリスクがあります。本ウェビナーでは、サイバーエース流の最新のマーケット変化の分析に基づき、GEOの正体から具体的な「勝ち筋」、そして貴社が今すぐ着手すべきアクションまでを網羅的に提示いたします。



「AI時代に検索流入をどう守り、最大化させるか」

マーケティング戦略のアップデートを模索する責任者・担当者様必見の、明日から実践できる次世代戦略をお持ち帰りください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

日時：2026年5月26日（火）12:00～13:00

会場：オンライン

参加費：無料（事前登録制）

定員：500

【登壇者】

尼子 尋紀

株式会社CyberACE／DX本部 事業責任者

2022年4月株式会社CyberAgentに入社後、同子会社CyberACEに出向。

半年のアカウントプランナー経験を経て、プロダクト開発組織の立ち上げ責任者に抜擢。

2023年Slack Bot型AIAgent「CoBi」をリリース。

2024年CyberACE年間最優秀賞ベストプロジェクト賞を受賞。

参加登録はこちら :https://adai.co.jp/webinars/event-20260526-12/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cy

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)