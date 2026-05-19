六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、2026年7月18日（土）～20日（月・祝）に「ROKKO山涼みフェス2026」を開催します。





■「ROKKO山涼みフェス2026」概要

古くから避暑地として親しまれる夏の六甲山で、自然を活用した体験やオルゴールなどの楽器の音色などでクーラーに頼らずに夏の涼を楽しむイベントです。

【日程】2026年7月18日（土）～20日（月・祝）

（1）カヌー体験

SIKIガーデン内の「ヒツジグサの池」でカヌー体験が楽しめます。

協力：六甲アウトドアステーション フォトン

【日程】2026年7月18日（土）～20日（月・祝）

【時間】

11：00～15：00

※上記時間内に、随時体験できます。（約30分間）

※荒天中止。

【金額】一人乗り1,000円、二人乗り1,500円（別途入場料要）





（2）アーシング体験

靴を脱いで素足で、ひんやりとした苔や芝に触れられるリラクゼーションスポットを設けます。

【日程】

2026年7月18日（土）～20日（月・祝）

※SIKIガーデン内にて開催。雨天中止。

【時間】

10：00～17：00

※時間内で随時体験可能。





（3）フォトスポット「フラワーボート」

SIKIガーデン内の「ヒツジグサの池」に花々で彩られたボートを展示します。花冠など小物をあしらって記念撮影が楽しめます。

※フォトスポット用です。乗船はできますが、動きません。

【日程】2026年7月18日（土）～20日（月・祝）

【時間】

10：00～17：00

※時間内で随時撮影、見学可能。





（4）水辺のクラフト＆音のひろば

滝の流れる水音のする広場で植物や楽器に触れることで、自然の知恵による涼しさを体感するコーナーです。

【日程】2026年7月18日（土）～20日（月・祝）





●植物観察クイズ＆木製万華鏡作り

SIKIガーデンの植物でスタッフが製作した押し花やドライフラワーなどを観察して、クイズに挑戦できます。観察した植物を用いたオリジナル万華鏡作りも開催します。

【時間】

10：30～16：30（16：00最終受付）

※時間内で随時体験可能。

【料金】

植物観察クイズ：無料

木製万華鏡作り：1,200円／個

（別途入場料要、所要時間約20～30分）





●つる植物で輪投げをしよう

SIKIガーデンのつる植物でスタッフが作った輪で輪投げに挑戦できます。植物を活用して縁日で定番の輪投げを楽しみます。

【時間】

10：30～16：00

※時間内で随時体験可能。





●涼しい音を奏でよう

ウィンドチャイムやカリンバ、ハンドベル、レインパンなどに触れて、涼しげな音が奏でられます。

【時間】

10：30～16：00

※時間内で随時体験可能。雨天中止。





（5）SIKIガーデンコンサート2026

屋外で開催する演奏家による生演奏です。

【日程】

2026年7月19日（日）

※2026年8月11日（火・祝）も出演者を変えて開催します。

※雨天時はコンサートルームで開催。

【時間】12：35～／13：35～／14：35～（各回約20分間）

【出演】和太鼓松村組 ヴァリアンテ





【開催中】フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と当施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアを開催しています。期間中は、施設内「SIKIガーデン」の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れるフェアです。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【会場】ROKKO森の音ミュージアム

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】

当フェア期間中は、毎週木曜日

※2026年7月17日（金）～12月2日（水）は無休





演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／

14：00～／15：00～／16：00～（各回約30分間）

【曲目例】・ピアノ協奏曲第1番（チャイコフスキー作曲）





オルゴール組立体験、楽器作り体験

曲、ケース、コース（一般、上級）を選んで自分だけの音色のオルゴール作りやカスタネットなどの楽器作りに挑戦できます。夏にぴったりなガラス細工などの飾り付け小物もご用意しています。

※開催時間は日程により異なります。また、オルゴール組立体験上級コースは事前予約制です。詳細はHPをご確認ください。

【金額】

・オルゴール組立体験 3,800円～

・楽器作り体験 1,500円～

※いずれも別途入場料要。





音めぐりスタンプラリー「シンフォニーの調べ」

【期間】2026年6月26日（金）～8月21日（金）

SIKIガーデン内に設置の巣箱型オルゴールの中からシンフォニーにまつわる楽曲を探して巡るスタンプラリーです。





野外アートゾーン

現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート」の野外アート作品等を鑑賞できます。また施設内「ミュージアム時音」では、関連アーティストのグッズ販売を行っています。

【作品】

植田麻由《Daikon》、草間彌生《南瓜》（特別寄託作品）、さとうりさ《こはち》、さわひらき《shadow step》、高橋瑠璃（※1）《2人の秘密の間を過ごす》、奈良美智《Peace Head》、西田秀己《fragile distance A-A', B-B',C-C'（point A point B）》





＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】木曜日（2026年7月17日（金）～12月2日（水）は無休）

【駐車料金】

普通車1,000円／台

※2026年8月13日（木）～16日（日）は2,000円。





※価格は全て税込みです。金額の記述のないイベントは、入場料のみで参加できます。また、急遽内容を変更する場合があります。最新情報はHPをご覧ください。





（※1）高ははしごだか









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/e0c30a0d618d7c0aeec515a1f3cbd8918e162842.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1