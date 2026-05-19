【山形・長井】令和8年度 第36回 ながい黒獅子まつり 5/23開催

― 市内10数社の黒獅子が一堂に集結する、年に一度の壮大な奉納 ―

(一社)やまがたアルカディア観光局第36回 ながい黒獅子まつり

山形県長井市では、令和8年5月23日（土）、市を代表する伝統神事「第36回 ながい黒獅子まつり」を開催いたします。

十日町白山神社小出白山神社、皇大神社

黒獅子舞は、長井市内約40社の神社に千年以上受け継がれてきた伝統神事です。

漆黒の獅子頭に、蛇のように長くしなやかな胴体を持つ独特の姿から「むかで獅子」とも呼ばれ、その荒々しく力強い舞は全国でも類を見ないものです。

その起源は平安時代、前九年の役（1051～1062）の勝利後、源頼義が總宮神社再建を祝って兵士に舞わせたことに始まると伝えられています。

また、長井を流れる野川上流・三淵渓谷に身を投じた卯の花姫が龍神となり、祭りの日に里へ舞い戻る姿が黒獅子になったという伝説も、今なお語り継がれています。

黒獅子の「黒」は、陰陽五行で“水”を司る色。

古くから暴れ川として人々を悩ませながらも、豊かな恵みをもたらしてきた野川への畏敬と感謝を込めた「水の祈りの舞」として受け継がれてきました。地域の人々は親しみを込めて「おしっさま（お獅子様）」と呼び、大切に守り続けています。

黒獅子舞が奉納されるのは、毎年5月の「ながい黒獅子まつり」と各神社の例大祭のみ。年に限られたこの機会を求め、市内外から多くの観客が訪れます。

平成2年に始まった「ながい黒獅子まつり」では、市内各地の黒獅子が一堂に集結。

たとえ土砂降りになっても、水神の舞が止むことはありません。獅子が打ち鳴らす歯打ちの音が町中に響き渡り、水の郷・長井に生きる人々の祈りと熱気が最高潮に達します。

五穀豊穣、交通安全、家内安全を祈願しながら、市内の目抜き通りを勇壮に舞い進む黒獅子。

幾世代にもわたり受け継がれてきた、長井ならではの「水の祭り」の鼓動を、ぜひ現地でご体感ください。

会場限定販売 黒獅子お土産

大当たりはタカハシケンスケ氏のアートワーク！全11種黒獅子ガチャガチャ

ながい黒獅子まつりの10社とタカハシケンスケ氏作の黒獅子アートがかわいいサイズのアクリルキーホルダーに！

毎日持ち歩くとご利益が！？これを機に押し黒獅子をぜひゲットしてみてください！

さらに普段使いできる各種お土産をご用意いたしました！

Tシャツ

タカハシケンスケ氏コラボ

ポスター

B2サイズのド迫力

ステッカー

携帯に貼れるサイズ

掛け軸

ナンバリング証明書桐箱付

手ぬぐい

普段使いに

木札

天然木の木札全2種類

クリアファイル

A4サイズ全2種類

ポチ袋

3枚入り

同会場内売店ブースにて数量限定で先行販売します。

以降は道の駅川のみなと長井及びやまがたアルカディア観光局オンラインサイトにて順次販売します。

■販売価格（税込価格）

- アクリルキーホルダー（全11種1回） 500円- Tシャツ（キッズ、S、M、L、XL） 5,800円- ポスター（B2サイズ） 900円- ステッカー 300円- 掛け軸（受注生産） 40,000円- 手ぬぐい 1,500円- 木札（各種） 1,400円- クリアファイル（各種） 400円- ポチ袋（3枚入り） 400円

■黒獅子お土産品のお問い合わせは下記までお問い合わせください。

一般社団法人やまがたアルカディア観光局

TEL：0238-88-1831

FAX：0238-88-1812

メール：info@arcadia-kanko.jp

開催概要 【令和8年度 第36回 ながい黒獅子まつり】

五穀豊穣、交通安全、家内安全

日時

令和8年5月23日（土）

※雨天決行

会場

長井市目抜き通り・白つつじ公園多目的広場

当日スケジュール

ながい黒獅子まつりタイムテーブル

12:30～ 開幕セレモニー

・ご祈祷

・主催者あいさつ

13:00～ オープニング企画

・總宮神社 出獅子披露

13:45～ 長井市内小学校「長井の心」地域文化発表会

・平野小学校「平小獅子踊り」

・豊田小学校「少年少女河井獅子踊り」

・長井小学校「長井小黒獅子舞」

15:00～ 黒獅子舞（3社スタート）

・寺泉 五所神社 (片田パークスタート)

・時庭 豊里神社 (長井屋スタート１.)

・歌丸 歌丸神社 (長井屋スタート２.)

17:00～ 特別招待神社披露

・萩生諏訪神社（飯豊町）

17:30～ 黒獅子舞（10社スタート）

・上伊佐沢 伊佐沢神社 (公園お宮スタート)

・草岡 津嶋神社 (錦屋十字路スタート)

・森 津島神社 (阿達医院スタート)

・十日町 白山神社 (桑島記念館スタート１.)

・九野本 稲荷神社 (中央十字路スタート)

・白兎 葉山神社 (JA長井スタート)

・河井 若宮八幡神社 (長井駅スタート)

・今泉 稲荷神社 (十日町スタート１.)

・宮 總宮神社 (十日町スタート２.)

・小出 白山神社・皇大神社 (桑島記念館スタート２.)

桟敷席販売について（前売）

ながい黒獅子まつり参加神社の紹介桟敷席販売のご案内

受付開始

5月11日（月）10:00～

販売場所

長井市観光協会（タスパークホテル長井 2階）

※去年と会場が異なりますのでご注意下さい

電話受付

５月１1日（月）午前１1時00分～予定

TEL：0238-88-5279

※定員になり次第終了

注意事項

・桟敷席ご購入以外の方のご利用は、他のお客様にご迷惑がかかりますので、ご遠慮ください。

（※桟敷席券のない方のご着席は固くお断りしています）

・令和8年度は、一部『テーブル・イス席』を設置する予定です。

『テーブル・イス席』以外でのイスの使用は禁止いたします。

・不適切行為があった場合は、退席をいただく場合がございます。

・タイアップ旅行企画ツアー実施により、一部予約席として確保いたしますので、ご了承ください。

・自由席はございませんので、あらかじめご了承ください。

・空席があれば、当日販売も行います。

お問い合わせ

長井市観光協会

TEL：0238-88-5279

長井市観光文化交流課

TEL：0238-82-8017

▼詳細はこちらから▼

長井市観光ポータルサイト

https://kankou-nagai.jp/detail-event/?spot_id=10910

※開催内容は変更となる場合があります。最新情報は長井市観光ポータルサイトおよび公式SNSをご確認ください。

※会場限定販売 黒獅子お土産品に関するお問い合わせにつきましては、一般社団法人やまがたアルカディア観光局となります。