【埼玉県】令和8年度 埼玉県広報アンバサダーを任命！
埼玉県
令和8年度から新規
- ウルトラランナーみゃこ(@myaco_run)
- かな（@kana_kanto_odekake）
- 農業カメラマン 網野文絵（@amino_fumie）
- ユーへー（本田 優平）（@saitama_info_you）
継続
- あつまれ！埼玉犬民（@spot_mochio212）
- Aya（@nazayazulaikha）
- おけい（@saitama_kenjinn）
- 尾内あゆみ（@ayumi_onai）
- カナノ（@saitama_kanano）
- 埼玉ガイド（@saitama_guide_miho）
- さいたまん吉（@saita_mankichi）
- さいぼん（@saitama_bongurume）
- 櫻子（@sako_photo）
- ジェシカ ゲリティー（@jessintokyo）
- 食べて埼玉（@komashi_morituke）
- にーしゃ（@neet_syakaijin）
- にっこり埼玉（@saitama_nikkori）
- BOKU（@boku_japanfilm）
- YAMADA_TARO_CHAN（@yamada_taro_chan）
- よねざわ＠来てくだ埼玉(ハート)（@oyonechan）
- 広報アンバサダー自身のアカウントで埼玉県のPRになる投稿（月1回以上）
- Instagram埼玉県公式アカウント(@saitama_pref_official)または埼玉県農産物公式アカウント（@saitama_wassyoi）とのコラボ投稿*
*県公式アカウントと広報アンバサダー自身のアカウント双方に同じ投稿が表示される投稿)
- 県広報紙「彩の国だより」 の記事に関連したショート動画の制作
- 平日に開催する座談会（年4回程度）への参加
- 広報アンバサダーの立場で、県の広報活動にアドバイス
広報アンバサダー全般について
県産農産物の魅力発信について
県では、Instagramを活用して県の魅力や取組などを発信する令和8年度「埼玉県広報アンバサダー」として、総勢20組21名を任命します。
なお、これまで県産農産物の魅力を発信してきた「埼玉わっしょい大使」については、名称を「埼玉県広報アンバサダー」に統一し、引き続き県産農産物の魅力を発信していきます。
任期
令和8年6月1日～令和9年5月31日
メンバー（20組21名）※敬省略
令和8年度から新規
- ウルトラランナーみゃこ(@myaco_run)
- かな（@kana_kanto_odekake）
- 農業カメラマン 網野文絵（@amino_fumie）
- ユーへー（本田 優平）（@saitama_info_you）
継続
- あつまれ！埼玉犬民（@spot_mochio212）
- Aya（@nazayazulaikha）
- おけい（@saitama_kenjinn）
- 尾内あゆみ（@ayumi_onai）
- カナノ（@saitama_kanano）
- 埼玉ガイド（@saitama_guide_miho）
- さいたまん吉（@saita_mankichi）
- さいぼん（@saitama_bongurume）
- 櫻子（@sako_photo）
- ジェシカ ゲリティー（@jessintokyo）
- 食べて埼玉（@komashi_morituke）
- にーしゃ（@neet_syakaijin）
- にっこり埼玉（@saitama_nikkori）
- BOKU（@boku_japanfilm）
- YAMADA_TARO_CHAN（@yamada_taro_chan）
- よねざわ＠来てくだ埼玉(ハート)（@oyonechan）
活動内容
- 広報アンバサダー自身のアカウントで埼玉県のPRになる投稿（月1回以上）
- Instagram埼玉県公式アカウント(@saitama_pref_official)または埼玉県農産物公式アカウント（@saitama_wassyoi）とのコラボ投稿*
*県公式アカウントと広報アンバサダー自身のアカウント双方に同じ投稿が表示される投稿)
- 県広報紙「彩の国だより」 の記事に関連したショート動画の制作
- 平日に開催する座談会（年4回程度）への参加
- 広報アンバサダーの立場で、県の広報活動にアドバイス
※広報アンバサダーの詳細は、以下の県ホームページをご確認ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0314/instagram.html
※県産農産物の魅力はSAITAMAわっしょいポータルサイトをご覧ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/
問合せ先
広報アンバサダー全般について
県民生活部広報課 電話 048-830-2857
県産農産物の魅力発信について
農林部農業ビジネス支援課 電話 048-830-4106