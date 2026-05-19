株式会社JTB商事のオリジナル電気ケトルを宿泊施設向けに発売

株式会社JTB商事

JTBグループで全国の宿泊施設等にさまざまな商品・ソリューションを提供している株式会社JTB商事（本社：東京都中野区 代表取締役 社長執行役員：加藤 雄次）は、タイガー魔法瓶株式会社（本社：大阪府門真市 代表取締役社長：菊池 嘉聡）と共同開発したJTB商事オリジナルケトル（PCV-H08J）の販売を開始します。国内累計出荷台数946万台※の実績があるタイガー魔法瓶と、JTBグループの専門商社であるJTB商事のコラボレーションにより、今回のリリースとなりました。

本モデルは、低消費電力タイプで停電トラブルを防ぎ、シームレスなデザインで客室になじみます。万一倒れてもお湯もれを最小限に抑える転倒お湯もれ防止構造※1※2や蒸気を本体の外に出さない※3蒸気レス等、充実の安全設計。インバウンド対応として多言語表記とイラストで使用方法や禁止事項を わかりやすく表示した宿泊施設向けの電気ケトルです。

■商品概要

PCV-H08J 色柄：ナイトブラック＜KN＞、マットホワイト＜WM＞

サイズ(約)：(本体＋電源プレート)W161×D213×H185mm ／素材：本体=ポリプロピレン 内容器=側面：ポリプロピレン、底面：ステンレス／重量(約)：(本体＋電源プレート) 0.93Kg/消費電力：600W /定格容量：0.8L/電源コード(約)：0.8m

ナイトブラック（KN）マットホワイト（WM）

主な特徴

1. 万一倒れてもお湯もれを最小限に抑える「転倒お湯もれ防止構造」※1※2

2. 本体が熱くなりにくい「本体二重構造」

3. 蒸気を本体の外に出さない※3蒸気レス

4. 宿泊施設備品の選択肢を広げる「600W 低消費電力タイプ」

5. 電源プレートにイラストを使って禁止事項をわかりやすく表示

6. 五カ国語対応した使用方法を見ることができる2次元コード 対応言語：日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語

7．電源コードは巻取り出荷しているのでそのまま設置が可能

充実の安心設計インバウンド対応

■インバウンド向けにイラストで使用方法や禁止事項をわかりやすく表示。

外国からのお客様にわかりやすい「説明シール」を本体に貼付。QRコードを読み取れば「5ヶ国語対応表示」で確認できます。さらにホームページから出力して客室に設置することでお客様にご覧頂く説明書としても使用可能です。

■株式会社JTB商事

【会社概要】

会社名：株式会社JTB商事

所在地：東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン13階

代表取締役 社長執行役員：加藤雄次

設立：1971年2月1日

URL：https://www.jtbtrading.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当：営業戦略部 谷岡・生田目・松居

TEL：03-6832-4740

e-mail：sales@jtbtrading.jp