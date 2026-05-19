Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月18に「Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エビ加工用添加剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)の概要
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)に関する当社の調査レポートによると、Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)規模は 2035 年に約 74.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)規模は約 49.8億米ドルとなっています。エビ加工用添加剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)のシェア拡大は、海産物輸出の急速な拡大によるものです。海洋製品輸出開発局（MPEDA）のデータによれば、2025ー2026年度におけるインドの海産物輸出額は約86億米ドル（72,325クロールルピー）に達し、その輸出収益の3分の2以上を冷凍エビが占めています。
こうした輸出の拡大に伴い、色調の保持、ドリップロスの低減、凍結・解凍時の安定性確保、および保存期間の延長を目的とした、リン酸塩、抗菌浸漬剤、グレーズ剤、亜硫酸塩系黒変防止剤などの添加物に対する需要が増大しました。
さらに、調理済み（レディ-トゥ-クック）海産物製品への需要の高まりが、トリポリリン酸ナトリウム（STPP）、クエン酸、酸化防止剤、グレーズ剤、凍結保護剤といった添加物の必要性を一層高めています。
エビ加工用添加剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/shrimp-processing-additives-market/590642285
エビ加工用添加剤に関する市場調査によると、皮むきと背わた除去済み、加熱済み、味付け済み、およびそのまま食べられる（レディ-トゥ-イート）エビ製品に対する消費者需要の高まりや、コールドチェーンおよび冷凍水産物加工部門の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、製品への異物混入（不正添加）事例の増加や、保水性および製品重量を増やす目的でのリン酸塩の過剰使用に対する消費者の不信感が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349761/images/bodyimage1】
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)セグメンテーションの傾向分析
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エビ加工用添加剤の市場調査は、添加剤タイプ別、製剤別、アプリケーション別、供給源別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642285
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)の概要
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)に関する当社の調査レポートによると、Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)規模は 2035 年に約 74.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)規模は約 49.8億米ドルとなっています。エビ加工用添加剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)のシェア拡大は、海産物輸出の急速な拡大によるものです。海洋製品輸出開発局（MPEDA）のデータによれば、2025ー2026年度におけるインドの海産物輸出額は約86億米ドル（72,325クロールルピー）に達し、その輸出収益の3分の2以上を冷凍エビが占めています。
こうした輸出の拡大に伴い、色調の保持、ドリップロスの低減、凍結・解凍時の安定性確保、および保存期間の延長を目的とした、リン酸塩、抗菌浸漬剤、グレーズ剤、亜硫酸塩系黒変防止剤などの添加物に対する需要が増大しました。
さらに、調理済み（レディ-トゥ-クック）海産物製品への需要の高まりが、トリポリリン酸ナトリウム（STPP）、クエン酸、酸化防止剤、グレーズ剤、凍結保護剤といった添加物の必要性を一層高めています。
エビ加工用添加剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/shrimp-processing-additives-market/590642285
エビ加工用添加剤に関する市場調査によると、皮むきと背わた除去済み、加熱済み、味付け済み、およびそのまま食べられる（レディ-トゥ-イート）エビ製品に対する消費者需要の高まりや、コールドチェーンおよび冷凍水産物加工部門の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、製品への異物混入（不正添加）事例の増加や、保水性および製品重量を増やす目的でのリン酸塩の過剰使用に対する消費者の不信感が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349761/images/bodyimage1】
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)セグメンテーションの傾向分析
Shrimp Processing Additives Market(エビ加工用添加剤市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エビ加工用添加剤の市場調査は、添加剤タイプ別、製剤別、アプリケーション別、供給源別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
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