日本の航空宇宙用複合材料市場、航空機製造需要の高まりを背景に2034年までに20億8240万米ドルに達する見通し

日本の航空宇宙用複合材料市場、航空機製造需要の高まりを背景に2034年までに20億8240万米ドルに達する見通し