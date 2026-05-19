日本の航空宇宙用複合材料市場、航空機製造需要の高まりを背景に2034年までに20億8240万米ドルに達する見通し
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日本の航空宇宙複合材料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の航空宇宙複合材料市場：繊維タイプ、樹脂タイプ、航空機タイプ、用途、製造プロセス、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本報告書によると、日本の航空宇宙複合材料市場は2025年に14億606万米ドルと評価され、2034年までに20億8240万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.46%となる見込みである。
航空宇宙用複合材料は、航空機や宇宙船の製造に使用される先進的な材料であり、物理的または化学的特性の異なる2つ以上の構成要素から成ります。一般的に、これらの複合材料は、炭素繊維、ガラス繊維、セラミック繊維などの強化繊維材料と、エポキシ樹脂やフェノール樹脂などのポリマー樹脂をマトリックス材料として組み合わせたものです。この組み合わせにより、従来の金属に比べて優れた強度、剛性、軽量性を備えた材料が実現し、航空機メーカーは構造重量の削減、燃費の向上、優れた空力性能の達成が可能になります。炭素繊維複合材料は現在、航空宇宙材料市場の52%以上を占めており、アルミニウムの最大5倍の強度を30～50%軽量化できるという特長がその原動力となっています。
日本は世界の航空宇宙複合材料サプライチェーンにおいて、他に類を見ないほどの優位性を有している。東レは、航空機の主要構造に使用される航空宇宙グレードの炭素繊維において世界トップクラスのシェアを誇り、日本の炭素繊維研究の先駆者として1978年にはボーイング社の認証を取得するなど、競合他社を数年先んじている。帝人や東レといった繊維コングロマリットは、世界の航空宇宙サプライチェーンにおける日本の最も優位な地位の中核を担っている。さらに、防衛費の拡大、民間航空機の近代化、そして新興のeVTOL（電動垂直離着陸機）分野も、この市場を支えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-aerospace-composites-market/requestsample
主要な市場推進要因
炭素繊維製造およびボーイングサプライチェーンにおける世界的優位性
日本の航空宇宙複合材料市場は、高性能炭素繊維生産における世界的なリーダーシップによって構造的に支えられています。東レなどの企業はボーイング社で使用される炭素繊維材料の製造をリードしており、これらの複合材料は軽量で現代の航空機に不可欠です。名古屋では航空宇宙サプライチェーンの活動が活発化しており、中部地方の市場拡大を牽引しています。ボーイング787ドリームライナーは、構造材料の約半分に日本で開発された炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を使用しており、日本の炭素繊維メーカーは世界の民間航空機生産において不可欠な存在となっています。
2026年4月に創業100周年を迎える東レは、炭素繊維複合材料の世界市場において推定45～50%のシェアを占めています。この卓越した市場地位は、数十年にわたる先駆的な研究、先進的な製造プロセスへの継続的な投資、そして世界中の民間および軍事航空宇宙サプライチェーンへの深い統合の成果です。東レのAFP/ATL（自動繊維配置／自動テープ積層）製造プロセスにおけるリーダーシップは、製造プロセス別に見ると日本の航空宇宙複合材料市場の36.2%を占めており、業界が自動化された高効率複合材料生産へと移行し続けていることを反映しています。
日本の航空宇宙複合材料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の航空宇宙複合材料市場：繊維タイプ、樹脂タイプ、航空機タイプ、用途、製造プロセス、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本報告書によると、日本の航空宇宙複合材料市場は2025年に14億606万米ドルと評価され、2034年までに20億8240万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.46%となる見込みである。
航空宇宙用複合材料は、航空機や宇宙船の製造に使用される先進的な材料であり、物理的または化学的特性の異なる2つ以上の構成要素から成ります。一般的に、これらの複合材料は、炭素繊維、ガラス繊維、セラミック繊維などの強化繊維材料と、エポキシ樹脂やフェノール樹脂などのポリマー樹脂をマトリックス材料として組み合わせたものです。この組み合わせにより、従来の金属に比べて優れた強度、剛性、軽量性を備えた材料が実現し、航空機メーカーは構造重量の削減、燃費の向上、優れた空力性能の達成が可能になります。炭素繊維複合材料は現在、航空宇宙材料市場の52%以上を占めており、アルミニウムの最大5倍の強度を30～50%軽量化できるという特長がその原動力となっています。
日本は世界の航空宇宙複合材料サプライチェーンにおいて、他に類を見ないほどの優位性を有している。東レは、航空機の主要構造に使用される航空宇宙グレードの炭素繊維において世界トップクラスのシェアを誇り、日本の炭素繊維研究の先駆者として1978年にはボーイング社の認証を取得するなど、競合他社を数年先んじている。帝人や東レといった繊維コングロマリットは、世界の航空宇宙サプライチェーンにおける日本の最も優位な地位の中核を担っている。さらに、防衛費の拡大、民間航空機の近代化、そして新興のeVTOL（電動垂直離着陸機）分野も、この市場を支えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-aerospace-composites-market/requestsample
主要な市場推進要因
炭素繊維製造およびボーイングサプライチェーンにおける世界的優位性
日本の航空宇宙複合材料市場は、高性能炭素繊維生産における世界的なリーダーシップによって構造的に支えられています。東レなどの企業はボーイング社で使用される炭素繊維材料の製造をリードしており、これらの複合材料は軽量で現代の航空機に不可欠です。名古屋では航空宇宙サプライチェーンの活動が活発化しており、中部地方の市場拡大を牽引しています。ボーイング787ドリームライナーは、構造材料の約半分に日本で開発された炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を使用しており、日本の炭素繊維メーカーは世界の民間航空機生産において不可欠な存在となっています。
2026年4月に創業100周年を迎える東レは、炭素繊維複合材料の世界市場において推定45～50%のシェアを占めています。この卓越した市場地位は、数十年にわたる先駆的な研究、先進的な製造プロセスへの継続的な投資、そして世界中の民間および軍事航空宇宙サプライチェーンへの深い統合の成果です。東レのAFP/ATL（自動繊維配置／自動テープ積層）製造プロセスにおけるリーダーシップは、製造プロセス別に見ると日本の航空宇宙複合材料市場の36.2%を占めており、業界が自動化された高効率複合材料生産へと移行し続けていることを反映しています。