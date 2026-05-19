ロイヤルグループ×スーパー「ライフ」 コラボキャンペーン！対象店舗にて「LC JCBカード」利用でポイントがお得にたまる！最大1,000pt進呈！

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルホールディングス株式会社は、スーパーマーケット「ライフ」を運営する株式会社ライフコーポレーション、および同社のクレジットカード「LC JCBカード」を運営する株式会社ライフフィナンシャルサービスと提携し、2026年5月16日（土）から7月15日（水）まで、ロイヤルグループの対象店舗にて「LC JCBカード」をご利用いただくと、いつもよりもっとお得にライフのポイントがたまるキャンペーンを実施しています。

本キャンペーンでは、期間中にロイヤルグループの対象店舗にて「LC JCBカード」を合計5,000円（税込）以上ご利用いただいたお客様を対象に、200円（税込）ごとに1ポイントを進呈する通常の口座引き落としポイントに加えて、スーパーマーケット「ライフ」のポイントを最大1,000ポイント進呈いたします。さらに、Wチャンスとして、キャンペーンにご参加された方の中から抽選で10名様に、ご家庭でロイヤルホストの味を楽しめる「ロイヤルホスト デリ」の『ロイヤルホストの定番セット』をプレゼントいたします。

キャンペーンのご参加にはJCB会員カード会員専用WEBサービス「My JCB」からのエントリーなど、所定の条件がございます。スーパーマーケット「ライフ」で使えるポイントがたまるお得な機会に、ぜひロイヤルグループでのお食事をお楽しみください。

ロイヤルグループは、本キャンペーンを通じて、スーパーマーケット「ライフ」をご利用のお客様にロイヤルグループ店舗での豊かな「食」と「ホスピタリティ」を体験いただく機会を提供してまいります。

■キャンペーン概要

・開催期間：2026年5月16日（土）～7月15日（水）

・対象ブランド：ロイヤルホスト、てんや、天ぷらてんや、とんかつおりべ、シズラー、シェーキーズ、ロイヤルガーデンカフェ、リッチモンドホテル、コスタコーヒー

〈ご利用時の注意事項〉

・商業施設内にある店舗など、一部対象外の店舗があります。

対象外店舗一覧：https://www.lifefin.jp/notice/vcmsFolder_496/index.html

・コスタコーヒーは下記ホームページに記載の店舗のみご利用対象となります。

対象店舗一覧：https://www.srcafe.co.jp/shop/

・対象となるご利用は、飲食店舗の店頭決済、宿泊施設の現地決済限定となります。

・飲食店舗でのモバイルオーダー、デリバリーなどの店頭以外での決済は対象外となります。

・リッチモンドホテルは、ホテル予約サイト、リッチモンドホテル公式サイトでの事前決済は対象外となります。

・キャンペーン内容

「My JCB」でエントリーいただくなど、所定の条件を満たした上で、ロイヤルグループ対象店舗にて「LC JCBカード」を合計5,000円以上（税込）ご利用いただくと、ライフのポイントを最大1,000ポイント進呈いたします。さらに、Wチャンスとして下記キャンペーン参加方法の「Step2」まで達成された方の中から抽選で10名様に、ロイヤルホスト デリの「ロイヤルホストの定番セット」をプレゼントいたします。

〈キャンペーンの参加方法〉

〈「Step2」まで達成された方の中から抽選で10名様に「ロイヤルホスト デリ」の『ロイヤルホストの定番セット』をプレゼント！〉

※画像はイメージです

◼︎ロイヤルホスト デリ（https://www.shoproyal.jp/）

ロイヤルホスト デリは、ロイヤルホストで培われた味と品質を、ご家庭の食卓へ届けるブランドです。お家でご家族と。お友達やお世話になった方への贈り物として。わたしたちロイヤルホスト デリの「普段を、豊かに。」する美味しさをお愉しみください。

・ポイント進呈時期

2026年9月10日（木）頃

※Wチャンス賞の進呈時期も同時期

株式会社ライフフィナンシャルサービスからのご案内

【キャンペーンの注意事項】

・参加登録は本会員様が対象です。また、家族カード会員様のご利用分は本会員様分と合算され、条件を達成された場合は本会員様へ特典を進呈いたします。

・キャンペーン終了までに参加登録されていない方や、特典進呈時期までにLC JCBカードを退会等されている方は対象となりません。

・賞品発送等に関して当社及び業務委託先、若しくは配送業者からご連絡させていただく場合がございます。

・LC JCBカード本会員様ご登録住所の不備、ご不在等により賞品をお受け取りいただけなかった場合、当選は無効となる可能性がございます。また、再送はいたしかねます。

・賞品の配送日時、配送方法、配送業者はご指定いただけません。

・LC JCBカード本会員様ご登録住所以外への賞品配送は承っておりません。なお、発送先は日本国内に限ります。

・今回特典が進呈された場合、同時期に実施する他のキャンペーンの対象から除外、または特典総額が景品表示法上の範囲内に制限される場合がございます。

・やむを得ない事情により、キャンペーン終了期間の変更や特典進呈が遅れる場合がございます。

〈まだ「LC JCBカード」をお持ちでない方へのご案内〉

「LC JCBカード」に新規でご入会いただき、所定のご利用条件を満たされた方に、ライフのポイントを最大で5,000ポイントプレゼントしております※。ぜひこの機会にご入会・ご利用ください。

※2027年2月28日までの期間限定です。

・ご入会はこちら：https://www.jcb-card.jp/proc/lc5_2108/r/WB141W

もしくは左側の二次元コードから受け付けております。

・「LC JCBカード」について：https://www.lifefin.jp/

・「LC JCBカード」についてのお問い合わせ窓口

LCカードデスク

受付時間：9：00～18：00（年末年始除く）※自動音声対応

首都圏：0422-40-8726

近畿圏：06-6942-8109

※電話番号はお間違いのないようおかけください。

※ダイヤル回線の電話など一部の電話機ではご利用になれない場合があります。

■ロイヤルグループ店舗数：https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings