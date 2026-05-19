ウェンディーズとファーストキッチンの公式アプリをリニューアル！新しい体験価値「First Wendy’s Passport」でわくわく感をご提供

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社 (所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修) は、5月21日（木）から、ウェンディーズ・ ファーストキッチンとファーストキッチンの公式アプリをリニューアルいたします。従来の会員様限定クーポンの配信やモバイルオーダーなどの基本機能に加え、今回より新機能として顧客体験を楽しめる「First Wendy’s Passport」を搭載します。本機能は、お会計金額に応じてステージポイントがたまり、たまったポイントに応じてランク特典である無料クーポンやスペシャルクーポンが進呈されます。ランク特典はご利用金額が蓄積されるごとに豪華になるため、利用するほどお得感が増していきます。

来店・購買体験そのものを楽しめる仕様に変更することで、お客様にわくわく感をご提供し、ブランドファン創出を目指したいと考えております。

◆リニューアル日：2026年5月21日（木）

◆内容：新機能として「First Wendy’s Passport」を導入

※ 既に公式アプリをお持ちの方は、5/21以降、順次アップデートされます。（端末の自動更新をOFFにしている場合を除く）すぐにアプリをご利用の場合は手動でのアップデートをお願いいたします。

※ 当社プリペイドカード「My First Card」を公式アプリに紐付けされているお客様につきましては、下記をご確認ください。

https://wendys-firstkitchen.co.jp/idm/detail.php?inf_id=68(https://wendys-firstkitchen.co.jp/idm/detail.php?inf_id=68)

◆初めての方も、アップデートでも！

「ポテトM半額クーポン」プレゼント！！

公式アプリのリニューアルに伴うダウンロード特典として、アプリ会員様全員に「フレーバーポテトＭ半額クーポン」をプレゼント！お得なクーポンをゲットして、ぜひ当店でのお食事をお楽しみください。

※ アプリ会員様限定のサービスとなります。

※ アプリダウンロード特典はお1人様1回までとなります。

◆ランク別特典一覧

【ランク０】ポテト・ガーデン ご利用金額\0～（0sp=ステージポイント）

主な特典：フレーバーポテトM半額（1回）

【ランク1】ピーチ・ヴィレッジ ご利用金額\2,000～（200sp）

主な特典：フレーバーポテトL半額（1回）

【ランク2】シラタマ・タウン ご利用金額\5,000～（500sp）

主な特典：【WFK】ウェンディーズバーガーUSAもしくは【FK】FKスマッシュベーコンエッグバーガー（1回）

【ランク3】クリームソーダ・シティ ご利用金額\10,000～（1,000sp）

主な特典：ドリンク150円・フレーバーポテトM半額（各2回）

【ランク4】じゃがバタ・ステート ご利用金額\25,000～（2,500sp）

主な特典：【WFK】ウェンディーズバーガーUSAもしくは【FK】FKスマッシュベーコンエッグバーガー（1回）、ドリンク150円・フレーバーポテトM半額（各2回）

【ランク5以降】さらに豪華な特典をご用意

WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン

FK＝ファーストキッチン

⇒ランクは10ランクまでご用意しており、ランクが上がるごとに豪華な特典となります。ぜひたくさんステージポイントをためて、スペシャルクーポンや無料クーポンをゲットしてください！

※ 税込100円ごとに10sp（ステージポイント）が付与されます。

※ ステージポイントの付与は税込100円以上の1会計が対象となり、端数は切り捨てとなります。クーポンご利用時は値引き後の支払い金額（税込）に対して付与されます。

※ レシートの合算はできません。

※ 会計完了後のステージポイント付与はできません。

※ 獲得ステージポイントは会計の翌日中に反映されます。

※ ステージポイントの有効期限は最終ご利用日から6か月となります。

※ クーポン内容につきましては予告なく変更もしくはサービスを終了する場合がございます。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy’s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「First Kitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗※を展開しています。※2026年5月1日実績

◆ファーストキッチンとは

1977年創業、日本生まれの「ファーストキッチン」は、現在全国に30店舗※を展開するハンバーガーチェーンです。日本人の繊細な味覚にマッチする味を追及した 「ベーコンエッグバーガー」 は創業当時からの人気メニュー。ハンバーガーだけではなく、フレーバーポテトやパスタ・デザートなど、従来のハンバーガーショップにはない、独自のメニュー展開で女性ファンが多いファストフード店です。 ※2026年5月1日実績