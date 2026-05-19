インドネシア労働省副大臣が「特定技能人材の訓練校」と「日本語学校」の2校を視察 、「政府は今後もアプティグローバルに協力」さらに関係強化

株式会社アプティグローバル

自動車業界向けに特定技能人材の紹介を行う株式会社アプティグローバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）がインドネシアで運営する学校2校を、インドネシア労働省のAfriansyah Noor（アフリアンシャー・ヌール）副大臣が2026年4月29日に視察し、設備や教育の質を高く評価しました。

副大臣は、近く来日し、東京の本社も視察する予定です。

『アプティグローバル トレーニングセンター』視察

『アプティグローバル トレーニングセンター』にて。副大臣（中央左）、当社インドネシア法人代表（中央右）『LPK グローバル アカデミック』にて。握手を交わす副大臣と当社インドネシア法人代表

最初に副大臣が視察された『アプティグローバル トレーニングセンター』は、当社を通じ「すでに日本企業から内定をもらった特定技能人材」だけが入学できる、全寮制の学校です。日本での就業に向け、整備と日本語の仕上げ教育を行っています。

副大臣は設備や教育内容を視察され、在校の特定技能人材に「このような立派な施設と教育の仕組みを、政府ではない、いち企業であるアプティグローバルが作ってくれた。インドネシアの代表という意識をもち、しっかり学んで、日本で活躍してほしい」と語りました。

『LPK グローバル アカデミック』視察

特定技能人材のトレーニングセンターで、最新の設備を視察される様子日本の整備工場に内定している特定技能人材たちに、応援の言葉を贈る副大臣

次に副大臣が訪問された『LPK グローバル アカデミック』は、「整備の大学や専門学校を卒業し、日本での就職を希望する若者」だけが入学できる、全寮制の日本語学校です。5カ月集中型で、1日7時間の授業と寮生活を通じ、日本語だけでなく日本のマナーや生活ルールも教育しています。

副大臣は、教室や寮などを視察され、生徒たちと活発な意見交換も行いました。また、生徒たちに「インドネシアに日本語学校は多いが、日本人が統括する日本語学校は珍しい。寝食が保障され、勉強に集中できる恵まれた環境。次世代のインドネシアをつくるのは皆さん。期待している」と激励の言葉を贈りました。

副大臣のコメント

2026年4月に開校したばかりの新しい教室。積極的に質問や意見が飛び交うなごやかな雰囲気で視察が終了。副大臣の激励に、生徒たちの学習意欲がさらに向上

アプティグローバルは、インドネシアと日本の架け橋となる会社。インドネシア政府も人材の育成には力を入れているが、日本が求めるクオリティにするには、インドネシア企業の運営では実現が難しい。日本企業が運営し、日本人が統括・常駐する日本式の教育は、政府にとっても勉強になる。

インドネシアの未来のため、より質の高い人材を育成できるよう、今後も政府はアプティグローバルに協力していく。

【会社概要】

社名 株式会社アプティグローバル

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty-global.com/

創業 2019年12月

創立 2024年7月

資本金 3億 4,000万円

従業員数 19名

事業内容 外国人採用支援事業

在留資格申請代行事業

損害保険代理店事業

海外進出コンサルティング事業

各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理