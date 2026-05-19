まぐまぐとタテオキ、「まぐまぐ大賞2025」のPoC連携を開始

株式会社タテオキ

株式会社まぐまぐ（以下、まぐまぐ）と株式会社タテオキ（以下、タテオキ）は、まぐまぐが発表した「まぐまぐ大賞2025」の受賞メルマガを、タテオキが提供する「背表紙＋横スクロール」UIで表示するPoC連携を開始しました。

「まぐまぐ大賞」は、メールマガジン配信サービス「まぐまぐ！」で発行されているメルマガの中から、読者や発行者の推薦により選ばれたメルマガをランキング形式で発表する企画です。2025年も、政治経済、ビジネス、資産運用、教育、専門情報、エンタメなど、多様なジャンルのメルマガが選出されています。

今回のPoC連携では、「まぐまぐ大賞2025」の受賞メルマガを、従来の縦型リストではなく、タテオキ独自の本棚型UIで表示します。ユーザーは、総合大賞、新人賞、各部門賞などに選ばれたメルマガを、背表紙が並ぶ本棚を眺めるように横スクロールで閲覧でき、気になるメルマガを直感的に探すことができます。

連携ページ：https://www.tateoki.com/mag2-year2025

「読むランキング」から「眺めて選べるランキング」へ

「まぐまぐ大賞2025」の受賞メルマガを、背表紙UIで一覧表示する連携ページ

デジタルコンテンツが増え続ける中で、ユーザーが自分に合った情報や発信者に出会うことは、ますます重要になっています。一方で、多数のコンテンツをテキストリストとして並べるだけでは、ユーザーが一つひとつを読み比べる負担が大きく、魅力的なコンテンツが埋もれてしまうこともあります。

まぐまぐは、長年にわたりメールマガジンという継続型コンテンツの発行・配信を支援し、多様な専門家、著者、発信者と読者との接点をつくってきました。今回のPoCでは、こうしたメルマガの価値をより見つけやすく、選びやすくする新たな表示方法として、タテオキの背表紙型UIを活用します。

タテオキのUIは、コンテンツを本棚の背表紙のように並べることで、限られた画面内に多くの情報を整理して表示できる点が特徴です。さらに、横スクロールによって、ユーザーは棚を眺めるように受賞メルマガを連続的に閲覧でき、ジャンルやタイトルの並びから、関心のあるメルマガを発見しやすくなります。

メルマガとの新しい出会い方を検証

メールマガジンは、発行者の専門性、視点、継続的な発信によって価値が蓄積されるコンテンツです。単体のタイトルを見るだけでなく、どのジャンルに属しているか、どのような受賞メルマガと並んでいるかを視覚的に把握することで、ユーザーはそのメルマガの特徴や位置づけをより直感的に理解できます。

今回の連携ページでは、「まぐまぐ大賞2025」の受賞メルマガを部門ごとの棚として整理し、ユーザーが本棚を眺めるようにメルマガを探せる体験を提供します。ランキングを上から順に読むだけでなく、気になる棚を横にたどりながら、思いがけないメルマガと出会えることを目指しています。

まぐまぐ コメント

まぐまぐ！では、長年にわたり多様なジャンルのメールマガジンを通じて、発行者と読者をつないできました。「まぐまぐ大賞」は、その年に注目を集めたメルマガを読者の皆さまに知っていただく大切な機会です。

今回、タテオキの背表紙型UIを活用することで、受賞メルマガをより直感的に、楽しく見つけていただける新しい見せ方に挑戦します。メルマガの魅力を、ランキングとして読むだけでなく、本棚を眺めるように発見していただける体験につながることを期待しています。

タテオキ コメント

情報があふれる時代において、良いコンテンツであっても、ユーザーに見つけてもらえなければ価値は届きません。タテオキは、デジタルコンテンツを“背表紙”として並べることで、ユーザーが大量の情報を見渡し、気になるものを直感的に選べる体験を目指しています。

今回、メールマガジン文化を長年支えてきたまぐまぐの「まぐまぐ大賞2025」を、タテオキの本棚型UIで表現できることを大変うれしく思います。メルマガという継続的に価値が蓄積されるコンテンツと、本棚のように整理・発見できるUIは非常に相性が良いと考えています。

本PoCを通じて、ランキングや受賞コンテンツの新しい見せ方、そして読者とコンテンツの新しい出会い方を検証してまいります。

連携ページ

「まぐまぐ大賞2025」連携ページ：https://www.tateoki.com/mag2-year2025

「まぐまぐ大賞2025」について

「まぐまぐ大賞2025」は、メールマガジン配信サービス「まぐまぐ！」で発行されているメルマガの中から、読者や発行者の推薦により選ばれたメルマガをランキング形式で発表する企画です。総合大賞、新人賞、各部門賞などを通じて、2025年を代表するメルマガが紹介されています。

株式会社まぐまぐについて

株式会社まぐまぐは、メールマガジン配信サービス「まぐまぐ！」を運営しています。多様なジャンルの発行者と読者をつなぎ、専門性の高い情報発信を支援しています。

URL：https://www.mag2.com/

株式会社タテオキについて

株式会社タテオキは、コンテンツを背表紙のように並べ、横スクロールで閲覧できる本棚型UIを提供するサービスです。書籍、メルマガ、記事、動画、音声など、さまざまなデジタルコンテンツを見渡しやすく、発見しやすくする体験づくりを進めています。

また、ビジネス分野で活躍する方々の愛読書や、人生・キャリアに影響を与えた本を中心とした書籍の紹介・販売などを通じて、ユーザーと良質なコンテンツとの接点を広げる事業を展開しています。

URL：https://www.tateoki.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社まぐまぐ

広報担当

TEL：03-5719-5703

FAX：03-5719-5704

Email：mag-pr@mag2.com

株式会社タテオキ

担当：村田

TEL：080-1017-7357

Email：s.murata@tateoki.com