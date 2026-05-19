【GoQMieruca】毎朝8時の通知で、昨日の成果を一瞬で把握。「前日レポート自動通知機能」をリリース。

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）が提供する営業支援ツール「GoQMieruca（ごくーミエルカ）」は、登録したメールアドレスへ毎朝8時に前日の運営状況を自動配信する「前日レポート通知機能」を新たに搭載いたしました。



「昨日の売上はどうだったか」「施策の反応はあったか」――。忙しいEC運営者の朝に、自らデータを取りに行く手間をゼロに。メールを開くだけで主要な指標を確認できる環境を提供することで、現場の機動力を高め、ルーチンワークの質を向上させます。

背景：なぜこの機能が必要だったのか

多くのEC運営現場では、出社後まず最初に行う「数値確認」がルーチンとなっています。

しかし、複数のツールにログインしてデータを集計・確認する作業は、多忙な担当者にとって小さくない負担となっていました。

「データはもっと身近にあるべき」という考えのもと、GoQMierucaは「見に行くダッシュボード」から「届くレポート」への進化を選択。朝のルーチンを効率化し、その分を「次の一手」を考えるクリエイティブな時間に充てていただくために、本機能の開発に至りました。

機能概要：スマートな朝を支える3つのポイント

本機能は、シンプルながらも「現場が本当に欲しいタイミング」を追求しています。

- 毎朝8時の自動配信始業前や移動中など、その日最初のビジネス判断を始めるタイミングでレポートが届きます。- ワンタップで詳細分析へメール内のリンクから直接ダッシュボードへ遷移可能。気になった数値があれば、すぐに深掘り分析を開始できます。※セキュリティ保持のため、遷移にはログインが必要です- チーム全員で視界を共有登録したメールアドレスへ確実に届くため、チーム内での情報共有のタイムラグをなくし、共通認識を持った状態で一日をスタートできます。<活用シーン>・出社中の移動時間に： スマートフォンで昨日の概況をサクッと把握。・朝イチのミーティングで： 届いたばかりの最新数値をベースに当日のタスクを決定。・忙しい店長・オーナーに： ログインする時間が取れない日でも、メールチェックのついでに状況を把握。

料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/276_1_6836eee60983e55a1c8a9cc436147737.jpg?v=202605191051 ]

※表示価格はすべて税別です。

今後の展望

GoQMierucaは、EC運営者に最も身近なパートナーとして現場の試行錯誤に寄り添い、

確かな判断と「次の一手」をこれからも力強く支えてまいります。

詳細はこちら :https://goq.ma/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/