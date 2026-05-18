【ネイティブキャンプ留学】語学学校「A&J Eco Campus」2026年プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・バギオの語学学校A&J Eco Campusにて、2026年プロモーションを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_18

2026年プロモーションについて

【申込期間】

2026年2月以降

【対象渡航時期】

2026年8月1日～2026年11月30日

【内容】

留学期間に応じて授業料を割引



・4週間～7週間：約35,000円割引

・8週間～11週間：約49,000円割引

・12週間～15週間：約70,000円割引

・16週間～19週間：約91,000円割引

・20週間～23週間：約112,000円割引

・24週間：約133,000円割引

Eco Hub ESLコース、内部寮1人部屋、4週間の場合

通常料金 ：約336,000円

プロモ適用料金：約301,000円→約35,000円の割引

A&J Eco Campusの特徴

1. バギオ留学×A&Jで英語力を一気に伸ばす

気づけば英語で自然に会話が続く自分へ。

A&J Eco CampusではESLからIELTS・TOEIC・TOEFL対策まで幅広いコースを用意し、マンツーマン中心の実践型カリキュラムで短期間の成長を後押しします。

最大150名規模の学習環境で、目的に応じた最適な学びが実現します。

2.初心者も安心の日本人サポート体制

初めての海外でも安心して挑戦できる環境が整っています。

バギオ中心地から車で約15～20分の落ち着いた立地にあり、生活面・学習面ともにサポート体制が充実。

だからこそ、余計な不安に悩まされることなく、英語学習や現地での交流に120％集中できます。

3. バギオの自然で過ごす特別な留学生活

朝は澄んだ空気の中で英語を学び、放課後はキャンプエリアやカフェで仲間とリラックス。

広大な約8,500平方メートル の敷地にはジムやBBQエリア、カフェなどが揃い、学びと遊びを両立できます。

自然に囲まれた環境で、新しい自分に出会う旅へ踏み出してみませんか。

A&J Eco Campusの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/105紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=105&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。A&J Eco Campusの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_18

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media