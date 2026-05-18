導入10,000店舗突破。KINUJO ProシリーズからKINUJO史上最高スペックドライヤー「KINUJO Silk Premium Dryer Pro」が誕生。

株式会社KINUJOあらゆるサロン空間に溶け込むスタイリッシュなブラックカラーを纏い、自動温度機能とパワフルな速乾性能を搭載した、次世代のサロン専売ドライヤーです。

美容家電メーカーの株式会社KINUJO（本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田 智章）は、プロフェッショナル専用ライン「KINUJO Pro」シリーズより、フラッグシップモデルとなるハイエンドドライヤー「KINUJO Silk Premium Dryer Pro」を5月25日(月)より発売いたします。

世界最高峰の美容師が集結するパリ・ファッションウィーク（パリコレ）のバックステージで活躍した実績と、全国10,000店舗を超えるサロンへの導入ノウハウを結集。パワフルな速乾性能と、プロのブロー技術を再現する自動調節機能を搭載した、サロンワークの「時短」と「美髪」を両立する一台です。

■ 製品の特長

１，パリコレの現場が認めたパワフルな速乾・スムーズな操作性

過酷なバックステージでも信頼される2.7㎥/分の超大風量を実現。トリプル遠赤外線効果で髪の内側から素早く乾かし、サロンワークの時間を短縮します。さらに、セット面での動線を阻害しない「3メートルのロングコード」を採用。あらゆるサロン環境でストレスの少ない操作性を提供します。

2026年3月のUmaWangバックステージの様子。多様なノズルが様々なスタイリングに対応。

２，プロの技術をテクノロジーで再現「Silk technology」

距離を検知し、髪にとって最適な風に切り替える最新のセンシング機能を搭載。美容師が手元で行う繊細な温度調節を自動化し、誰でも簡単にオーバードライを防ぎながら、潤いとツヤのある仕上がりを叶えます。

3，スタイルを創り出す3種のアタッチメントと2つのモード

「ケアモード」「ボリュームモード」の切り替えに加え、ブロー・エアリー・ボリュームと役割の異なる3つのノズルを付属。繊細なニュアンス作りから根元の立ち上げまで、クリエイティブなスタイリングをサポートします。

４，軽量コンパクト設計約392g

プロの長時間使用を想定し、約392g（本体のみ）という軽量設計を追求。手首への負担を軽減し、日々のサロンワークをより快適に変えます。左右どちらへも折りたたみ可能で収納にも困りません。

5，サロンのインテリアを選ばない「普遍性」

プロの道具としての矜持を感じさせる、洗練されたブラックボディを採用。高級感あふれる外観は、サロンのセット面を美しく彩るだけでなく、店販時のディスプレイとしても存在感を放ちます。また、汚れが目立ちにくく、過酷な現場でも長く美しくお使いいただけます。

■ 美容師様・サロンオーナー様への導入のメリット

アートピースのような佇まいが好評です。※画像はパブリックモデルです。

１，「サロン専売品」限定カラー

パリコレ採用実績、10,000店舗の導入実績、そしてハイエンドな黒の意匠。これらの要素が、顧客に対する「サロンでしか手に入らない特別な価値」としての説得力を高めます。

２，時短による店舗回転率の向上を目指せる

パワフルな速乾力と3mコードの機動力により、施術のスピードアップを実現し、生産性を最大化します。

3，店販（物販）の活性化をサポート

所有欲を刺激するデザインと、乾かすだけで差が出る機能性は、顧客へのホームケア提案に最適です。顧客とのコミュニケーションも増え再来に繋がるきっかけ作りや、店販の単価向上をサポートします。

■ 製品概要

製品名： KINUJO Silk Premium Dryer Pro（キヌージョ シルクプレミアムドライヤー プロ）

メーカー希望小売価格： 52,800円（税込）

URL：https://kinujo.jp/prodry_premium/

発売日：

型番： KP601

カラー： ブラック

コードの長さ： 約3ｍ

風量： 2.7㎥/分

※自社基準で測定

消費電力：1250W

温度調節3段階：（低温・中温・高温）

風量調節3段階：（弱風・中風・強風）

付属品：ブローノズル、エアリーノズル、ボリュームノズル、スタンド、取扱説明書（保証書付）

本体重量： 約392g（本体のみ）

販売場所：サロン専売品

KINUJO史上最高とは・・・

※自社調べ。自社従来品KH301/302、HW001との比較、濡らした毛髪サンプルに温風をあてて乾燥率および保水率を比較。

■会社概要

商号：株式会社KINUJO（キヌージョ）

代表取締役：浜田 智章

所在地：東京都千代田区六番町7-11

URL：https://www.kinujo.jp/