【男女400名が回答】「食い尽くし系」の原因は一体何なのか、徹底調査！

株式会社ＶＡＬＵＥ ＦＩＲＳＴ

デジタルマーケティングの株式会社バリューファースト（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐野 聡士、以下バリューファースト）が運営する「みんなの声研究Lab(https://valuefirst.co.jp/koe-lab/)」では、男女400名を対象に、「食い尽くし系」に関するアンケートを実施しました。

アンケートの詳細はこちら：https://valuefirst.co.jp/koe-lab/kuitsukushikei/

【調査概要】

調査期間：2025年12月30日～2025年1月13日

調査対象：クラウドワークスに登録している男女

有効回答数：400件

調査方法：クラウドワークスによるインターネット調査

回答者の6割以上が「食い尽くし系」という言葉を知っている

「食い尽くし系」という言葉について、43.75％が「意味まで理解している」と回答し、24.75%が「聞いたことはあるが、意味は分からない」と回答しました。

この結果から、全体の約6割以上が「食い尽くし系」という言葉を認知していることがわかります。

また、意味まで理解している人が4割を超えていることから、単なるネット上の流行語にとどまらず、「食い尽くし系」に関する行動やトラブルが広く浸透していると考えられます。

「この人は食い尽くし系かも」と感じたことがある人は36.75%

「身近な人に対して、『この人は食い尽くし系かもしれない』と感じたことがありますか？」という質問に対し、36.75％が「ある」と回答しました。

この結果から、およそ3人に1人が身の回りで「食い尽くし系」と思われる行動を目にしていることがわかります。

一方で、「ない」という回答が6割を占めていることから、幸いにもこうしたトラブルとは無縁の環境にいる人が多いことも事実です。

親しい間柄だからこそ指摘しにくい「食事マナー」。

あなたの周りにも「食い尽くし系」が潜んでいるかもしれません。

「食い尽くし系」の行動に対する感情は「呆れ」

「食い尽くし系」の行動を見たときの感情に最も近いものを尋ねたところ、最も多かった回答は「呆れ（151件）」でした。

「呆れ」という感情は、相手の人間性や改善の余地に対して、「もうどうでもいいや」と感じているサインでもあります。

この結果から、多くの方が理解しがたい「食い尽くし系」の行動に対し、もはや怒る気力も失いつつあるという「諦め」に近い状態になっていることがわかります。

食い尽くし系の行動は、周囲の人間にとってスルーできないほどのマイナスの影響を与えていることが明らかになりました。

64.75％が「本人の性格」が原因であると回答

回答者に対し、「食い尽くし系」になってしまう原因を尋ねたところ、64.75％が「本人の性格」と回答しました。

「食い尽くし系」になってしまう原因は一つではありません。

さまざまな要因があるとされ、それらは人によって異なります。

そのため、まずは当事者に対し、なぜ「食い尽くし系」の行動をとってしまうのか、原因を見つける必要があります。

家庭環境や生活習慣にヒントが隠されていないか、原因を見極めたうえで対応していくことが大切です。

食べ物を分け合う場面では「全員の分まで配慮する」べき

「食べ物を分け合う場面で、どの程度の配慮が必要だと思いますか？」という質問に対し、68.50％が「全員の分まで配慮する」と回答しました。

この結果は、日本の食卓が単なる食事の場ではなく、他者への敬意と公平性を確認するコミュニケーションの場であることを示しています。

一方で、「特に配慮は必要ない」と回答した人はいませんでした。

つまり、世間一般的に「食事の場では何らかの配慮が必要」と認識されているにもかかわらず、「食い尽くし系」はその共通認識から取り残されていることになります。

このように、「食い尽くし系」の行動は社会的規範と大きく乖離しているため、「なぜこんな当たり前のことができないのか」と感じてしまうのです。

調査結果

・回答者の6割以上が「食い尽くし系」という言葉を知っている

・「この人は食い尽くし系かも」と感じたことがある人は36.75%

・「食い尽くし系」の行動に対する感情は「呆れ」

・64.75％が「本人の性格」が原因であると回答

・食べ物を分け合う場面では「全員の分まで配慮する」べき

今回のアンケートでは、男女400名を対象に、実際にあった「食い尽くし系」の被害エピソードや対処法について調査しました。

「食い尽くし系」の行動は欲求そのものではなく、「思いやりの欠如」として捉えられます。

食事を共にするということは、それが家族であろうと、職場の人間であろうと最低限の配慮が必要になります。

あらゆる人が共存するためにも、被害者側だけが歩み寄るのではなく、双方が理解しようとする努力は続けるべきでしょう。

みんなの声研究Labでは今回のアンケートによる結果をもっと詳しく掲載しています。

そのほかにも様々なジャンルのアンケート結果の情報が満載！

詳細を見る :https://valuefirst.co.jp/koe-lab/kuitsukushikei/

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