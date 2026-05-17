ClariS エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》にに初登場！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(C)H.N.F.

昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとして国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト ″ClariS（クラリス）″。

昨日5/16(土)、エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》にに初登場した。

メンバーのクララは北海道出身ではあるが、昨年15周年を迎えたClariSの活動の中で、今回は初の北海道でのライブ出演となり、ファーストピッチ、イニング間ダンス（きつねダンス）、試合後のAFTER GAMEに出演し、試合会場を大いに盛り上げた。

ファーストピッチでは、北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用したメンバーが登場し、エリー、アンナが見守る中、クララがピッチングに挑戦したが、投球は大きくそれた苦笑いするクララに、来場者からは温かい拍手が送られた。 クララは「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」と感想を口にし「ClariS第3章が昨年からスタートしましたが、3人のハーモニーを皆さんに響かせたいと思います。」とAFTER GAMEの意気込みをコメント。その後は、イニング間に、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」と「きつねダンス」も披露。

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当日の試合「北海道日本ハムファイターズ 対 埼玉西武ライオンズ」は、5-4でファイターズが見事勝利。試合後のAFTER GAMEでは、特設ステージ前とスタンドの集まった多くの来場者を前に、代表曲の「コネクト」「ALIVE」をはじめ、再来週5/27(水)に発売される30枚目のシングル「Revive」を披露するなど、熱量の高いパフォーマンスを披露し、試合後も球場を盛り上げた。

ClariSは再来週5月27日に、通算30枚目となるシングル「Revive」（TVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ）の発売を控え、7月からはメジャーデビュー15周年を記念した周年ツアー「ClariS 15th Thanks Tour ～ 一夏灯祭 ～」開催も発表されている。今後のClariSの活動にも、ぜひ大注目してほしい。

【5/16(土) FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND」】 セットリスト

1. コネクト -season 03-

2. ALIVE -season 03-

3. Umitsuki

4. irony

5. Trigger

6. Riveive

【リリース情報】

2026年5月27日(水)発売 30thシングル「Revive」

▼ご予約はこちら

https://claris.lnk.to/Revive_PKG

▼「Revive」先行配信はこちら

https://claris.lnk.to/Revive

■初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL-2925～2926 2,640円(税込)

■通常盤（CD） VVCL-2927 1,540円(税込)

■期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929 2,200円(税込)

※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

＜収録内容＞

[Disc 1](CD)

01. Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ

02. Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

03. Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

04. Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録）

04. Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録）

[Disc 2](BD) ※初回生産限定盤のみ収録

01. 「Revive」 Music Video

02. 「Revive」 Dance Video

[Disc 2](BD) ※期間生産限定盤のみ収録

TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー

【LIVE】

＜ClariS 15th Thanks Tour ～一夏灯祭～＞

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?583405

2026年7月11日(土)

会場：Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL）

開場 16:00 ／ 開演 17:00

2026年7月12日(日)

会場：Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL）

開場 15:00 ／ 開演 16:00

2026年9月11日(金)

会場：Zepp Nagoya

開場 17:30／開演 18:30

2026年9月13日(日)

会場：オリックス劇場

開場 17:00／開演 18:00

【プロフィール】

Illustration：たん旦

ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。

現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、2枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に

活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。

アニメ専門音楽雑誌「リスアニ！」がClariSの楽曲を付録CDとした特集を敢行。それを見た「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」のアニメプロデューサーが目をつけ、TVアニメオープニングテーマに新人ながら大抜擢され2010年10月にシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビュー。以降「学業優先」]を理由に、素顔を公開せずに活動を行う。

2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、

後にストリーミング再生8,500万回を突破し、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。2014年6月にリリースとなった3rdアルバム「PARTY TIME」をもってメンバーのアリスが卒業。

2014 年11月 アニメ専門音楽雑誌「リスアニ！」vol.19 で新メンバーにカレンを迎えることが発表され、ClariS は新たな一歩を踏み出す。

2020年10月には、メジャーデビュー10周年を迎え、謎のベールに包まれていたClariSがキャリア初の配信ライブで素顔を明かすと大きな話題を呼んだ。2022年には、6枚目となるフルアルバム「Parfaitone」(パルフェトーン)の他、TVアニメ「リコリス・リコイル」OPテーマとなったシングル「ALIVE」をリリース。さらに初の冠番組「ClariS新章」のO.Aに加え、THE FIRST TAKEへも初出演(「コネクト」「ALIVE」を披露)し、SNSでトレンド入りを果たす等、ClariSにとって飛躍的な1年となった。

2023年6月にはWinkの名曲をカバーした初のコンセプトEP「淋しい熱帯魚」をリリースし、積極的にメディアにも出演、更なる活動の場を広げる。2024年５月には、28thシングル「アンダンテ」(TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」EDテーマ)、約２年振りとなる7thアルバム「Iris」を発売。さらに14周年を迎えた10月には、ミニアルバム「AUTUMN TRACKS ー秋のうたー」、BESTアルバム「ClariS ～SINGLE BEST 2nd～」の２作品を立て続けにリリース。

10月からは３都市(全５公演)を巡るライブツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024 ~Via Fortuna~」が開催され、

当ツアーをもってカレンがClariSから卒業。

2025年1月25日にはイベント「リスアニ！LIVE 2025」(日本武道館)にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。8月には、新体制で初となるシングル「Umitsuki」(TVアニメ「彼女、お借りします」第4期OPテーマ)を発売。

9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任が発表され、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」をコンセプトにしたEP「リンクス」を発売。

2026年4月には、新体制で初となるワンマンライブ「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ～Trigger Anthem～」(東京、大阪)の開催し大盛況を収める。5月27日には、通算30枚目となるシングル「Revive」（TVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ）の発売を控え、7月からはメジャーデビュー15周年を記念した周年ツアー「ClariS 15th Thanks Tour ～ 一夏灯祭 ～」開催も発表されている。

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