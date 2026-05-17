餅田コシヒカリ、アパレルブランド「Moture」公式オンラインストアオープン
「ユーモアで世界を変える」をミッションに掲げる株式会社SUPER MARKIT（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：秋山 真哉）は、松竹芸能株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山中 正博）と共同プロジェクトとして、「Moture（モチュレ）」公式オンラインストアを2026年5月17日（土）にオープンいたしました。
また、公式オンラインストアではブランド初となる全ラインナップを公開、2026年5月17日（土）19時より商品の販売を開始いたします。
Moture 公式オンラインストア :
https://moture-official.jp/
公式オンラインストア掲載商品は、2026年5月17日（土）19時よりご購入いただけます。
モチュレコンセプト
ストライプボウタイチュニック（イエロー／ブルー／ピンク） \7,800（税込）
プリーツキャミワンピース（グレー／ブラック／イエロー） \12,000（税込）
アシンメトリーティアードスカート（ブラウン／シルバー） \9,800（税込）
【餅田コシヒカリ プロフィール】
1994年4月18日生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと親しみやすい存在感で、バラエティー番組やトーク番組を中心に活躍するタレント。
YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」では、メイクやファッションを中心とした動画を発信し、等身大でポジティブなライフスタイルや、自分らしさを大切にする姿勢が多くの支持を集めている。体型や既存の価値観にとらわれずファッションを楽しむ発信が共感を呼び、同世代女性を中心に支持を拡大。自身の感性やリアルな声を反映したスタイル提案にも定評があり、今回アパレルブランドのクリエイティブディレクターとして新たな挑戦をスタートする。
餅田コシヒカリが新たに挑戦するファッションの世界、ぜひご注目ください。
【公式SNSアカウント】
・Instagram：餅田コシヒカリ
https://www.instagram.com/koshihikarimochida0000/
・X：餅田コシヒカリ
https://x.com/mochidakoshihi(https://x.com/m_koshiikari)
・YouTube：「餅田コシヒカリチャンネル」
https://www.youtube.com/@koshihikariChannel
・Instagram：Moture
https://www.instagram.com/moture_official/
【松竹芸能株式会社】
松竹芸能株式会社は、お笑い・演芸を軸に、多様なエンターテインメントをプロデュースする芸能プロダクションです。関西の伝統文化と最新のトレンドを融合させ、所属タレントのマネジメント、劇場運営、ライブイベント企画など、多角的な事業を展開。時代に応じたエンタメの形を追求しながら、次世代の才能を発掘・育成し、文化の継承と進化を推進しています。
公式サイト：https://www.shochikugeino.co.jp/
【会社概要】
社名：株式会社SUPER MARKIT
URL：https://supermarkit.jp/
設立: 1986年4月11日
資本金： 1,800万円
代表取締役： 秋山 真哉
所在地： 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル8F
TEL：03-5614-0218 FAX：03-5614-0219
事業内容： オリジナルグッズ企画制作・販売、イベント企画・運営、ECサイト企画・運営、地方創生事業、販路開拓、SNSアカウント開発・運用等