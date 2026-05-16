【2026年最新版】TikTok・Pocochaなどのライバー事務所100社一覧！ライバー事務所カオスマップを大公開！
NextHiveMedia合同会社(https://nexthivemedia.co.jp/)運営のLIVE配信研究所(https://nexthivemedia.co.jp/live/)は、2026年最新版となる「ライバー事務所カオスマップ」を公開したことをお知らせいたします。
本カオスマップでは、TikTok・Pococha・17LIVE・ColorSingに強みを持つライバー事務所を100社まとめました。
さらに、各配信アプリに強みを持つおすすめライバー事務所の詳細記事(https://nexthivemedia.co.jp/live/liver-agency-list/)もあわせて公開しており、最適な事務所を見つけることができます。
■ 各配信アプリ特化のおすすめライバー事務所はこちら！
以下リンクから、それぞれの配信アプリでおすすめのライバー事務所を確認できます。
オールジャンル対応のおすすめライバー事務所詳細
おすすめのライバー事務所18社一覧！口コミ付きで紹介(https://nexthivemedia.co.jp/live/liver-agency-list/)
TikTokライバー事務所詳細
おすすめのTikTokライバー事務所ランキングTOP5を口コミつきで紹介！(https://nexthivemedia.co.jp/live/tiktok-osusume-production/)
Pocochaライバー事務所詳細
ポコチャのライバー事務所おすすめランキングTOP10！(https://nexthivemedia.co.jp/live/pococha-osusume/)
17LIVEライバー事務所詳細
17LIVEのライバー事務所おすすめランキングTOP5！(https://nexthivemedia.co.jp/live/17live-recomend-liverprod/)
ColorSingライバー事務所詳細
ColorSingのライバー事務所おすすめランキングTOP5！(https://nexthivemedia.co.jp/live/colorsing-recomend-prod/)
■ ライバー事務所カオスマップ公開の背景
国内のライブ配信市場は年々拡大を続けており、TikTok LIVEをはじめとした配信アプリのユーザー数も急増しています。それに伴い、ライバー事務所の数も増え続けており、「ライバー事務所が多すぎて選べない」という声がライバー志望者から多く寄せられています。
そこで弊社では、ライバー事務所選びで迷う方が一目で全体像を把握できるよう、最新のライバー事務所情報を体系的に整理した「ライバー事務所カオスマップ2026」を制作・公開いたしました。
■ ライバー事務所カオスマップの特長
1. TikTokを含む主要4ライブ配信アプリに対応
TikTok LIVE・Pococha・17LIVE・ColorSingと、国内で人気の主要ライブ配信アプリに対応するライバー事務所を網羅しています。各アプリごとに強みを持つ事務所を分類して掲載しているため、自分が活動したいアプリに合わせて最適な事務所を比較・検討することが可能です。
2. 配信アプリ別に特化したライバー事務所の詳細記事
「自分が活動したいアプリのおすすめ事務所を知りたい」という方に向けて、アプリ別に特化した詳細記事をあわせて公開しています。
各記事では事務所ごとの特徴や報酬体系、サポート内容、実際の口コミなどを掲載しており、カオスマップとあわせてご覧いただくことで、より具体的に事務所選びを進めていただけます。
3. 2026年最新のライバー事務所情報を反映
新規事務所の追加や各事務所の体制変更など、2026年時点の最新情報を反映しています。ライバー業界は変化のスピードが速いため、今後も定期的に内容をアップデートし、常に信頼性の高い情報をお届けしてまいります。
■ 今後の展望
弊社は今後も、ライバー事務所およびライブ配信業界に関する最新情報を継続的に発信し、ライバーと事務所のより良いマッチングに貢献してまいります。コンテンツは定期的にアップデートを行い、常に最新の情報を提供し続けます。
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