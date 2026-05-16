【2026年最新版】TikTok・Pocochaなどのライバー事務所100社一覧！ライバー事務所カオスマップを大公開！

NextHiveMedia合同会社

NextHiveMedia合同会社(https://nexthivemedia.co.jp/)運営のLIVE配信研究所(https://nexthivemedia.co.jp/live/)は、2026年最新版となる「ライバー事務所カオスマップ」を公開したことをお知らせいたします。

本カオスマップでは、TikTok・Pococha・17LIVE・ColorSingに強みを持つライバー事務所を100社まとめました。

さらに、各配信アプリに強みを持つおすすめライバー事務所の詳細記事(https://nexthivemedia.co.jp/live/liver-agency-list/)もあわせて公開しており、最適な事務所を見つけることができます。

■ 各配信アプリ特化のおすすめライバー事務所はこちら！

以下リンクから、それぞれの配信アプリでおすすめのライバー事務所を確認できます。

オールジャンル対応のおすすめライバー事務所詳細

おすすめのライバー事務所18社一覧！口コミ付きで紹介(https://nexthivemedia.co.jp/live/liver-agency-list/)

TikTokライバー事務所詳細

おすすめのTikTokライバー事務所ランキングTOP5を口コミつきで紹介！(https://nexthivemedia.co.jp/live/tiktok-osusume-production/)

Pocochaライバー事務所詳細

ポコチャのライバー事務所おすすめランキングTOP10！(https://nexthivemedia.co.jp/live/pococha-osusume/)

17LIVEライバー事務所詳細

17LIVEのライバー事務所おすすめランキングTOP5！(https://nexthivemedia.co.jp/live/17live-recomend-liverprod/)

ColorSingライバー事務所詳細

ColorSingのライバー事務所おすすめランキングTOP5！(https://nexthivemedia.co.jp/live/colorsing-recomend-prod/)

■ ライバー事務所カオスマップ公開の背景

国内のライブ配信市場は年々拡大を続けており、TikTok LIVEをはじめとした配信アプリのユーザー数も急増しています。それに伴い、ライバー事務所の数も増え続けており、「ライバー事務所が多すぎて選べない」という声がライバー志望者から多く寄せられています。

そこで弊社では、ライバー事務所選びで迷う方が一目で全体像を把握できるよう、最新のライバー事務所情報を体系的に整理した「ライバー事務所カオスマップ2026」を制作・公開いたしました。

■ ライバー事務所カオスマップの特長

1. TikTokを含む主要4ライブ配信アプリに対応

TikTok LIVE・Pococha・17LIVE・ColorSingと、国内で人気の主要ライブ配信アプリに対応するライバー事務所を網羅しています。各アプリごとに強みを持つ事務所を分類して掲載しているため、自分が活動したいアプリに合わせて最適な事務所を比較・検討することが可能です。

2. 配信アプリ別に特化したライバー事務所の詳細記事

「自分が活動したいアプリのおすすめ事務所を知りたい」という方に向けて、アプリ別に特化した詳細記事をあわせて公開しています。

各記事では事務所ごとの特徴や報酬体系、サポート内容、実際の口コミなどを掲載しており、カオスマップとあわせてご覧いただくことで、より具体的に事務所選びを進めていただけます。

3. 2026年最新のライバー事務所情報を反映

新規事務所の追加や各事務所の体制変更など、2026年時点の最新情報を反映しています。ライバー業界は変化のスピードが速いため、今後も定期的に内容をアップデートし、常に信頼性の高い情報をお届けしてまいります。

■ 今後の展望

弊社は今後も、ライバー事務所およびライブ配信業界に関する最新情報を継続的に発信し、ライバーと事務所のより良いマッチングに貢献してまいります。コンテンツは定期的にアップデートを行い、常に最新の情報を提供し続けます。

カオスマップご利用にあたっての注意事項

【リサーチ・掲載内容について】 本カオスマップは、NextHiveMedia合同会社が独自の調査をもとに作成したものです。掲載情報の網羅性・正確性をすべて保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。

【ロゴの使用について】 本カオスマップでは、各企業・サービスのロゴを使用しております。掲載に関してご懸念がある場合は、削除または差し替えの対応をいたしますので、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先：info@nexthivemedia.co.jp

【掲載希望の企業様へ】 本カオスマップへの掲載をご希望される企業様は、所定の条件を満たした場合に掲載可能です。詳細は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先：info@nexthivemedia.co.jp

【記事・図の引用・転載について】

本記事およびカオスマップの図を、Webサイト・SNS・プレスリリース・記事転載などでご紹介いただく際は、必ず以下の表記をお願いいたします。

・クレジット：LIVE配信研究所(NextHiveMedia合同会社 運営)/ライバー事務所カオスマップ

・リンク：https://nexthivemedia.co.jp/live

■ 会社概要

会社名：NextHiveMedia合同会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

事業内容：業界特化型メディア運営、SEOコンサルティング・運用代行

公式サイト：https://nexthivemedia.co.jp/