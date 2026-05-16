VTuberグループ「にじさんじ」に所属するアルス・アルマルとローレン・イロアスがプロデュースしたバッグが6/9(火)より発売！過去コレクションvol.1～3の再販売も決定！

株式会社ウエニ貿易

バーチャルユーチューバーを起用したブランドを手掛ける株式会社ウエニ貿易（代表取締役社長 : 宮上光喜）が運営するバッグブランド 「UN-DIMENSION（アンディメンション）」は、 にじさんじに所属するアルス・アルマルさん、ローレン・イロアスさんがプロデュースしたバッグ&スモールグッズを6月9日(火)より受注販売いたします。

さらに、ブランド初となる過去コレクションの再販売も実施。

叶さん、樋口楓さんを起用した〈vol.1〉、戌亥とこさん、不破湊さんを起用した〈vol.2〉、イブラヒムさん、フレン・E・ルスタリオさんを起用した〈vol.3〉の再販売が決定いたしました。

UN-DIMENSION vol.1(https://brand.un-dimension.com/vol1)UN-DIMENSION vol.2(https://brand.un-dimension.com/vol2)UN-DIMENSION vol.3(https://brand.un-dimension.com/vol3)

■オフィシャルサイト：https://brand.un-dimension.com

■公式SNS

X：https://x.com/un_dimension

Instagram：https://www.instagram.com/un_dimension

UN-DIMENSION vol.8のテーマは、「No Genre」。アルス・アルマルさん、ローレン・イロアスさんがプロデュースする本コレクションでは、ファッションやジェンダーといった既存の枠を超えた、自由な自己表現にフォーカスしたアイテムを展開します。

2026年6月9日(火)11:00～7月6日(月)23:59の期間、オンラインストアにて受注販売を実施。商品のお届けは、2026年11月中旬頃を予定しております。

■UN-DIMENSION vol.8：https://brand.un-dimension.com/vol8

■アルス・アルマル：https://www.nijisanji.jp/talents/l/ars-almal

■ローレン・イロアス：https://www.nijisanji.jp/talents/l/lauren-iroas

アルス・アルマルローレン・イロアス

本コレクションのビジュアルは、様々なアーティストや企業とのコラボレーション作品を手がけるイラストレーター・ねこぜもんさんによる撮り下ろし。

購入特典として、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■ねこぜもん

X：https://x.com/nekozemon

Instagram：https://www.instagram.com/nekozemon

なお、ポップアップショップ、オンラインストア共に、\16,500（税込）以上ご購入いただいた方にはポストカード4枚セットをプレゼント！

【UN-DIMENSION POP UP SHOP】

さらに、東京・大阪の2会場にて、ポップアップショップを開催いたします。会期ごとに異なるコレクションの世界観とともに、お買い物をお楽しみください。

■東京会場｜ZeroBase表参道

期間: 2026年6月9日(火)～2026年6月22日(月)

時間: 11:00～21:00 ※6/15(月)、6/22(月)は18:00閉店

場所: 東京都港区北青山3-5-22

□展開コレクション

6/9(火)～6/15(月)：vol.8 / vol.1

6/16(火)～6/22(月)：vol.2 / vol.3

■大阪会場｜大丸梅田店 1F イベントスペース

期間: 2026年6月17日(水)～2026年6月30日(火)

時間: 10:00～20:00

場所: 大阪府大阪市北区梅田3-1-1

□展開コレクション

6/17(水)～6/23(火)：vol.8 / vol.1

6/24(水)～6/30(火)：vol.2 / vol.3

・本ポップアップショップでは、会期前半・後半で展開コレクションを切り替えて販売いたします。前半期間では〈vol.8〉〈vol.1〉、後半期間では〈vol.2〉〈vol.3〉のアイテムを展開予定です。

・混雑緩和のため、一部日程にて事前抽選による入場制限を実施いたします。東京会場は全日程、梅田会場は初日および土日が抽選入場制となります。なお、平日（梅田会場は全日）は一部時間帯まで抽選入場を実施し、その後フリー入場へ切り替え予定です。

※ポップアップショップは各日在庫をご用意いたします。

※ポップアップショップでご購入いただけるアイテムは、無くなり次第終了となります。

※混雑状況に応じて、整理券対応を実施する可能性がございます。

イベントの詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

https://un-dimension.com/blogs/news/popup_information

【プロデュースアイテム LINE UP】

ローレン・イロアスプロデュース / フラップショルダーバッグ-\13,200(税込)アルス・アルマルプロデュース / ラウンドメッシュショルダーバッグ-\10,450(税込)

アルス・アルマルプロデュース / ナイロンコンビバックパック-\16,500(税込)アルス・アルマルプロデュース / スタッズスクエアショルダーバッグ-\12,100(税込)

ローレン・イロアスプロデュース / ベルトデザイントートバッグ-\14,300(税込)ローレン・イロアスプロデュース / キルティングミニハンドバッグ-\10,450(税込)

共同プロデュース / ミニマルキーポーチ -\3,850(税込)

■オフィシャルサイト：https://brand.un-dimension.com

■vol.8 コレクションページ：https://brand.un-dimension.com/vol8

■公式SNS

X：https://x.com/un_dimension

Instagram：https://www.instagram.com/un_dimension

UN-DIMENSION

UN-DIMENSION（アンディメンション）は、VTuberグループ・にじさんじに所属するライバーそれぞれの個性を活かし、プロデュースした魅力的なプロダクトやサービスを提供します。

我々が提供するさまざまなプロダクトやサービス、購入体験をつうじて、二次元と三次元の壁を超えることを目指しています。