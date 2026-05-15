【山口・あさひ製菓】新入社員9名が「母の日」など初めての繁忙期を経験。先輩手作りの研修と社長直伝の接客テストを経て、各店舗で奮闘中

あさひ製菓株式会社

「果子乃季」「シュシュ」「シュクルヴァン」など県内４７店舗を運営するあさひ製菓株式会社（本社：山口県柳井市、代表取締役社長：坪野恒幸）は2026年４月に入社した新入社員9名（新卒5名、正社員登用4名）に対し、約10日間にわたる独自の新入社員研修を実施いたしました。先輩社員が手作りしたスケジュールのもと、交流行事や社長直伝の接客テストを交えた研修を経て、各店舗へ配属。新入社員たちは配属後すぐに迎えた大型連休や「母の日」といった初めての繁忙期を先輩とともに乗り越え、プロの販売員としての第一歩を踏み出しています。

当社では、お菓子を通じた地域のお客様とのつながりを大切にしており、店舗での「接客販売」こそがブランドの要であると考えています。そのため、現場を一番よく知る先輩社員自らが一丸となって研修スケジュールを作成。新入社員が不安なく現場に出られるよう、基礎知識の習得からメンタルケアまでを手厚くサポートする体制を整えています。

１.社長も参加する、実戦さながらの徹底したロールプレイング

研修のメインは接客販売の実践です。最終日には社長自らがお客様役となり、合格が出るまでテストを実施。妥協なくプロとしての基準を教え込みます。

研修中の様子

店舗に配属されて接客をする様子



２.「ホッと一息」のピクニックやお菓子作り体験

緊張が続く研修中、先輩社員と一緒に屋外でお弁当を食べたり、実際に自分たちの手で和洋菓子を作ってティータイムを楽しんだりするイベントを導入。無理なく学べる環境を整えています。

先輩社員とピクニックでホッとひといき

３.先輩が手作りするプログラムと温かい歓迎の文化

初日の入社式や最終日の「花見の会」など、新しい仲間を温かく迎え入れ、配属先を発表するまでを全社一丸となってサポートします。

・対象者：新入社員5名、正社員登用4名（計9名）

・実施場所：本社および各研修施設

・主な内容：ビジネスマナー、食品衛生、コンプライアンス座学、接客ロールプレイング、店舗実地研修など

【会社概要】

会社名：あさひ製菓株式会社

所在地：山口県柳井市柳井5275番地

代表者：代表取締役社長 坪野恒幸

事業内容：「果子乃季」「シュシュ」「シュクルヴァン」等の和洋菓子・パンの製造販売（県内47店舗運営）