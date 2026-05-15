SHOTEN GXTZ ファームウェアアップデート Ver.1.03 公開

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株式会社焦点工房

SHOTEN XTZ ファームウェアアップデート Ver.103を公開いたします。




[ 更新内容 ]



下記レンズ使用時の、AF性能の最適化およびMF時に発生していた不具合を修正


・FUJIFILM フジノン GF80mm F1.7 R WR




[ 更新情報の詳細 ]
更新情報の詳細・ファームウェアのダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。


焦点工房サポートページ(http://stkb.co.jp/support.html#gxtz)




SHOTEN XTZ（富士フイルムGFX Gマウントレンズ→ニコンZマウント変換）電子マウントアダプター

SHOTEN XTZは、GXTZは、富士フイルムGFX GマウントレンズをニコンZマウントのカメラで使用するための電子マウントアダプターです。電子接点を搭載し、AF（オートフォーカス）や絞り制御に対応します。また、電子接点のないマニュアルレンズ使用時においても、焦点距離情報をEXIFデータに記録することが可能です。手持ちのGFXレンズ資産を活かしながら、ニコンZマウントシステムでも撮影することができます。







商品ページ :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002460



About SHOTEN
SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。



株式会社 焦点工房


"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"


焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。



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