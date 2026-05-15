沖縄県古宇利島におけるホテル開発事業の開始に関するお知らせ

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、このたび、西松建設株式会社、九州電力株式会社、コロンビア・ワークス株式会社、株式会社玄海キャピタルマネジメント、コロンビア・アセットマネジメント株式会社、株式会社琉球銀行ならびに関係各社（以下「参画各社」）と共同で、沖縄県古宇利島におけるホテル開発事業（以下「本プロジェクト」）を開始しました。

1．本プロジェクトの特徴および意義

沖縄県は、国内有数の観光市場として持続的な成長を続けており、とりわけ沖縄本島北部エリアでは、自然環境を活かした上質な宿泊体験への需要が高まっています。その中でも古宇利島は、透明度の高い海や豊かな森林景観など、希少性の高い観光資源を有するエリアであり、今後も安定的な観光需要が見込まれます。

本プロジェクトでは、島の原風景と調和する低層・分棟型の建築計画や省エネルギーに配慮した設備計画により自然環境への影響を最小限に抑えた開発を行う予定です。また、ホテル開業を通じて、新たな雇用機会の創出や地元企業との取引拡大など、地域経済への波及効果を生み出し、長期的な地域共生型の事業運営を目指します。参画各社は、本プロジェクトを単なる宿泊施設開発にとどめることなく、自然・地域社会・経済が調和する持続可能な観光モデルの構築を通じて、社会的価値と経済的価値の両立を図ってまいります。

2．本プロジェクトの概要

所在地 ： 沖縄県国頭郡今帰仁村字古宇利道ノ下1912ほか

用途 ： ホテル（リゾート型宿泊施設）

客室数 ： 61室（平均客室面積 約50平方メートル ）

延床面積 ： 約8,127平方メートル （予定）

着工 ： 2026年2月

開業予定 ： 2028年4月

完成予想図 ： 別紙参照

3．本プロジェクトの推進体制

参画各社は、下表の通り、それぞれの専門性・知見を活かし、特別目的会社（SPC）を活用した事業スキームのもと、企画・開発、設計・施工、ファイナンス、運営支援等の各分野で連携しながら、本プロジェクトの円滑な推進と価値最大化を図ってまいります。

特別目的会社：特定目的会社TSMZ12

優先出資者：大東建託株式会社、西松建設株式会社、九州電力株式会社、コロンビア・ワークス株式会社 ほか

レンダー：株式会社琉球銀行ほか

プロジェクトマネジャー：コロンビア・ワークス株式会社

アセットマネジャー：株式会社玄海キャピタルマネジメント、コロンビア・アセットマネジメント株式会社

ホテルオペレーター：合同会社 One Suite

設計：株式会社スタイレックス・コンサルタント

施工：屋部土建・安護建設工業 建設共同企業体

以上

（古宇利島 全景写真）

（完成予想図）※計画段階のものであり、今後変更となる可能性があります

【外観（西側）】

【インフィニティプール】