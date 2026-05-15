黒部峡谷鉄道株式会社(運営：黒部峡谷鉄道株式会社、所在地：富山県黒部市、代表取締役社長：鈴木 俊茂)は、現在、全線開通までの期間限定で工事関係者専用駅の「猫又駅」での乗降を実施しております。この「猫又駅」は、日本で唯一駅名に「猫」がつく駅であり、今年は「宇奈月～猫又駅開通100周年」の記念の年であります。これを記念し「うちの子ねこきっぷ」と「缶バッジ」のプレゼント企画を実施いたします。 この企画は、お客さまから愛猫の写真をお送りいただき、弊社にて愛猫の写真入り「うちの子ねこきっぷ」と「缶バッジ」を作成、プレゼントさせていただくものです。この「うちの子ねこきっぷ」と「缶バッジ」は宇奈月駅２階に掲出し、お客さまにはトロッコ電車ご乗車に合わせお持ち帰りいただきます。世界にひとつだけの「うちの子ねこきっぷ」と「缶バッジ」はきっとよい記念になるものと思います。

【実施内容】 １．実施期間 （１）募集期間 ２０２６年 ５月２２日（金）～ ６月２２日（月） （２）掲示・受け渡し期間 ２０２６年 ６月 １日（月）～ ６月３０日（火） ２．募集方法 メールにて下記を送付してください。 （１）猫の写真 ※１枚 （データサイズ１ＭＢ以上の画像を推奨。缶バッジ作成上余白のある写真が望ましいです） （２）猫の名前 （３）お客さまの氏名 （４）住所 （５）電話番号 ※おひとり様1点に限らせていただきます。 ３．送付先 torokko@kurotetu.co.jp （黒部峡谷鉄道株式会社 営業企画・広報グループ） ４．作成物 （１）うちの子ねこきっぷ 〇長方形（縦横６６㎜×１７４㎜、厚口上質紙） 〇印刷内容 ・猫の写真 ・猫の名前 ・「猫又駅」設置の限定スタンプ押印欄など （２）缶バッジ 〇丸形（直径５５㎜、安全ピンどめ） 〇印刷内容 ・猫の写真（制帽付き） ・猫の名前 ５．受渡し可能日 うちの子ねこきっぷ、缶バッジともにお送りいただいた日から５日後までに作成、掲出いたします。日数に余裕をもってお送りください。なお、６月１日以前にお送りいただいたものについては６月１日から掲出いたします。 ６．受渡し方法 写真をお送りいただいたお客さまは、トロッコ乗車前に宇奈月駅２階に掲出してある「うちの子ねこきっぷ」と「缶バッジ」をお受取りいただき、その後トロッコ電車にご乗車、猫又駅に設置の限定スタンプを押印して完成です。 ７．その他 （１）このきっぷでトロッコ乗車はできません。 （２）トロッコ電車はペットとの同乗はできません。

◇アクセス(黒部峡谷鉄道 宇奈月駅まで) １．車の場合 北陸自動車道「黒部IC」より約20分→黒部峡谷鉄道「宇奈月駅」 【駐車場（有料）】 乗用車・・・最初の6時間 1,000円 駐車後24時間最大1,500円 ２．電車の場合 北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道「新黒部駅」→(約25分)→「宇奈月温泉駅」で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道「宇奈月駅」