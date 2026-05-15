花王、日本化学工業協会第58回日化協技術賞で「総合賞」「環境技術賞」を受賞　総合賞「嗅覚受容体の網羅的な評価系「ScentVista 400(R)」の開発」

花王株式会社

花王株式会社は、このたび、「嗅覚受容体の網羅的な評価系「ScentVista 400」の開発」により、一般社団法人日本化学工業協会の第58回（2025年度）日化協技術賞「総合賞」を受賞しました。この賞は、優れた化学技術の開発や工業化によって化学産業ならびに経済社会の発展に寄与した業績が表彰されるものです。その中で、「総合賞」は独創性に富み、科学技術の進歩に寄与し、産業上の価値が高い優れた業績を挙げた団体に与えられます。

あわせて、花王は「鋳造用無機コーテッドサンド「Kao ICS」の開発」により「環境技術賞」も受賞しており、本年2件の受賞となりました。異なる分野の技術がそれぞれ高く評価されたものです。

受賞技術の背景と概要

ヒトの鼻には約400種類の嗅覚受容体が存在し、さまざまなにおい物質を認識することで、私たちはにおいを感じます。これまで、においに対する反応を確認できる嗅覚受容体は全体の1割程度にとどまり、においの本質解明には課題がありました。

この課題に対し花王は、タンパク質工学的なアプローチを取り入れることで、ほぼすべての嗅覚受容体を培養細胞の表面に発現させ、においに対する反応を可視化することに成功しました。さらに、それらを用いて約400種類の嗅覚受容体の反応を網羅的に解析する技術「ScentVista 400」を構築しました（動画）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DK6LcU9iMvI ]

技術紹介動画：約400種類の嗅覚受容体の反応を網羅的に解析する技術「ScentVista 400」

《 本技術の特長 》

- 約400種類のヒト嗅覚受容体のほぼすべてを細胞表面に発現させ、においに対する嗅覚受容体の反応の網羅的解析を実現- においの感覚を「反応パターン」として可視化し、嗅覚の本質理解に寄与

花王は本技術を応用し、不快臭を心地よい香りの反応パターンに近づけるなど、嗅覚受容体の反応を指標にした新しい香りづくりを追求していきます。今後も嗅覚の本質についての理解を深め、世界中の生活者に新しい価値を提供していきます。

関連情報

2025年9月24日 花王ニュースリリース 約400種類の嗅覚受容体の反応を網羅的に解析する技術を確立(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2025/20250924-001/)

花王ウェブサイト 嗅覚受容体解析技術ScentVista 400(https://www.kao.com/jp/innovation/research-development/fundamental/sensory-science/olfactory-receptors/)