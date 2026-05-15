TWSC2026「日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition」が最高金賞を受賞！
木内酒造株式会社(茨城県那珂市)は、日本で開催されるアジア最大級の蒸留酒の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション」（以下TWSC2026）において、茨城で契約栽培した国産大麦を50％以上使用した「日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Editon」が最高金賞を受賞。
「日の丸ウイスキー」合計3商品が受賞を果たし、本コンペティションにて高い評価を獲得いたしました。
受賞内容
【最高金賞】
・日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition
【銀賞】
・日の丸ウイスキー サイレントカスク ダブルシェリーカスク
【銅賞】
・日の丸ウイスキー 2026 Edition
東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026公式WEBサイト
》 https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/
受賞商品概要
【最高金賞】
商品名：日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition
品目：ウイスキー
内容量：700ml
原材料名：モルト
原料原産地名：国内製造(モルトウイスキー)
アルコール分：48％
希望小売価格：9,000円＋税 木箱付
※本商品は数量限定品につき販売終了しております。
【銀賞】
商品名：日の丸ウイスキー サイレントカスク ダブルシェリーカスク
品目：ウイスキー
内容量：700ml
原材料名：モルト、小麦
原料原産地名：国内製造(モルトウイスキー、グレーンウイスキー)
アルコール分：48％
希望小売価格：26,000円＋税 木箱付
オンラインショップ販売ページ
》 https://x.gd/UYMnY
【銅賞】
商品名：日の丸ウイスキー 2026 Edition
品目：ウイスキー
内容量：700ml
原材料名：モルト
原料原産地名：国内製造(モルトウイスキー)
アルコール分：48％
希望小売価格：6,000円＋税 化粧箱付
オンラインショップ販売ページ
》 https://x.gd/DaBDO
「日の丸ウイスキー 常陸野」について
「日の丸ウイスキー 常陸野」シリーズは、常陸野の大地で育った希少な茨城県産の大麦を用い、日本の豊かな風土の恵みを活かしたジャパニーズウイスキーとして誕生しました。
地元産の原料を安定的に使用することで、地域農業の活性化にも貢献しています。
今回最高金賞を獲得した「日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition」は、茨城で契約栽培した国産大麦を50％以上使用。華やかに広がるシェリー樽の甘い風味、奥深い余韻をお楽しみください。
「日の丸ウイスキー サイレントカスク」について
木内酒造は2007年にビール量産体制確立のため、常陸野ネストビールの製造拠点である「額田醸造所」を新設。その後2016年2月にビール工場の一角に1000Lのコラム式スチルを設置し、ウイスキーの蒸留を開始しました。
「日の丸ウイスキー サイレントカスク」は、いずれも額田蒸溜所で製造したモルト原酒やグレーン原酒のみを使用しており、長期熟成によるまろやかさと深みをお楽しみいただけます。
八郷蒸溜所について
2020年に、茨城県石岡市八郷地区に新設された「八郷蒸溜所」。筑波山の東麓に位置し、豊かな水源と自然に恵まれた土地で、日の丸ウイスキーや日の丸ジン蔵風土の製造を行っています。八郷蒸溜所に併設されているビジターセンターでは、限定品を含む日の丸ウイスキーを豊富に取り揃え、ボトル商品の販売から試飲、常陸野ハム工房 BARREL SMOKEで製造した生ハム、ベーコン、ソーセージ等も購入していただけます。また、木内酒造の酒造りの歴史やジャパニーズウイスキー造りへの取り組みと挑戦を表現した展示ブースを設置しておりご自由にご覧いただくことができます。
・八郷蒸溜所HP 》 https://hinomaruwhisky.com/pages/distillery
木内酒造株式会社
茨城県那珂市南酒出808
TEL：029-212-5111 E-Mail：information@kodawari.cc