TWSC2026「日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition」が最高金賞を受賞！

木内酒造株式会社

木内酒造株式会社(茨城県那珂市)は、日本で開催されるアジア最大級の蒸留酒の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション」（以下TWSC2026）において、茨城で契約栽培した国産大麦を50％以上使用した「日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Editon」が最高金賞を受賞。

「日の丸ウイスキー」合計3商品が受賞を果たし、本コンペティションにて高い評価を獲得いたしました。

受賞内容

【最高金賞】

・日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition

【銀賞】

・日の丸ウイスキー サイレントカスク ダブルシェリーカスク

【銅賞】

・日の丸ウイスキー 2026 Edition

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026公式WEBサイト

》 https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/

受賞商品概要

【最高金賞】

商品名：日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition

品目：ウイスキー

内容量：700ml

原材料名：モルト

原料原産地名：国内製造(モルトウイスキー)

アルコール分：48％

希望小売価格：9,000円＋税 木箱付

※本商品は数量限定品につき販売終了しております。

【銀賞】

商品名：日の丸ウイスキー サイレントカスク ダブルシェリーカスク

品目：ウイスキー

内容量：700ml

原材料名：モルト、小麦

原料原産地名：国内製造(モルトウイスキー、グレーンウイスキー)

アルコール分：48％

希望小売価格：26,000円＋税 木箱付

オンラインショップ販売ページ

》 https://x.gd/UYMnY

【銅賞】

商品名：日の丸ウイスキー 2026 Edition

品目：ウイスキー

内容量：700ml

原材料名：モルト

原料原産地名：国内製造(モルトウイスキー)

アルコール分：48％

希望小売価格：6,000円＋税 化粧箱付

オンラインショップ販売ページ

》 https://x.gd/DaBDO

「日の丸ウイスキー 常陸野」について

「日の丸ウイスキー 常陸野」シリーズは、常陸野の大地で育った希少な茨城県産の大麦を用い、日本の豊かな風土の恵みを活かしたジャパニーズウイスキーとして誕生しました。

地元産の原料を安定的に使用することで、地域農業の活性化にも貢献しています。

今回最高金賞を獲得した「日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition」は、茨城で契約栽培した国産大麦を50％以上使用。華やかに広がるシェリー樽の甘い風味、奥深い余韻をお楽しみください。

「日の丸ウイスキー サイレントカスク」について

木内酒造は2007年にビール量産体制確立のため、常陸野ネストビールの製造拠点である「額田醸造所」を新設。その後2016年2月にビール工場の一角に1000Lのコラム式スチルを設置し、ウイスキーの蒸留を開始しました。

「日の丸ウイスキー サイレントカスク」は、いずれも額田蒸溜所で製造したモルト原酒やグレーン原酒のみを使用しており、長期熟成によるまろやかさと深みをお楽しみいただけます。

八郷蒸溜所について

2020年に、茨城県石岡市八郷地区に新設された「八郷蒸溜所」。筑波山の東麓に位置し、豊かな水源と自然に恵まれた土地で、日の丸ウイスキーや日の丸ジン蔵風土の製造を行っています。八郷蒸溜所に併設されているビジターセンターでは、限定品を含む日の丸ウイスキーを豊富に取り揃え、ボトル商品の販売から試飲、常陸野ハム工房 BARREL SMOKEで製造した生ハム、ベーコン、ソーセージ等も購入していただけます。また、木内酒造の酒造りの歴史やジャパニーズウイスキー造りへの取り組みと挑戦を表現した展示ブースを設置しておりご自由にご覧いただくことができます。

・八郷蒸溜所HP 》 https://hinomaruwhisky.com/pages/distillery

木内酒造株式会社

茨城県那珂市南酒出808

TEL：029-212-5111 E-Mail：information@kodawari.cc