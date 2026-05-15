累計販売数20万枚突破！「リラックスステテコ メンズ」新柄登場！ベタつく夏にさらさら革命を綿100%で！

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、肌に触れるたび心地よい綿100%の素材を贅沢に使用し、先染めのシャンブレー生地で仕上げた上質な一枚「リラックスステテコ メンズ」を2026年5月より公式WEBショップにて発売中です。













＊お尻まわりがゆったりとしたシルエット










【商品説明】

リラックスステテコ メンズ


価格：1,540円（税込）



綿100％でサラッとした履き心地。


先染めのシャンブレー生地を使用した、スッキリ快適な7分丈のステテコです。


お尻まわりがゆったりとしたシルエットで、部屋着やパジャマとしてはもちろん、


ちょっとしたお出かけにも。


前閉じタイプ。



【商品概要】


■サイズ：M・L・LL


■適応サイズ：M/ウエスト76～84cm


　　　　　　　L/ウエスト84～94cm


　　　　　　　LL/ウエスト94～104cm


■材質：綿100％


■原産国：ミャンマー


■JANコード：ブルー：M/4989409106529、L/4989409106536、LL/4989409106543


　　　　　　　グレー：M/4989409106550、L/4989409106567、LL/4989409106574


【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。






会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】


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【本件に関するお問い合わせ】


アイメディア株式会社　商品部　出宮


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp