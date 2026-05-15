累計販売数20万枚突破！「リラックスステテコ メンズ」新柄登場！ベタつく夏にさらさら革命を綿100%で！
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、肌に触れるたび心地よい綿100%の素材を贅沢に使用し、先染めのシャンブレー生地で仕上げた上質な一枚「リラックスステテコ メンズ」を2026年5月より公式WEBショップにて発売中です。
＊お尻まわりがゆったりとしたシルエット
【商品説明】
リラックスステテコ メンズ
価格：1,540円（税込）
綿100％でサラッとした履き心地。
先染めのシャンブレー生地を使用した、スッキリ快適な7分丈のステテコです。
お尻まわりがゆったりとしたシルエットで、部屋着やパジャマとしてはもちろん、
ちょっとしたお出かけにも。
前閉じタイプ。
【商品概要】
■サイズ：M・L・LL
■適応サイズ：M/ウエスト76～84cm
L/ウエスト84～94cm
LL/ウエスト94～104cm
■材質：綿100％
■原産国：ミャンマー
■JANコード：ブルー：M/4989409106529、L/4989409106536、LL/4989409106543
グレー：M/4989409106550、L/4989409106567、LL/4989409106574
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 出宮
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp