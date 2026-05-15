累計販売数20万枚突破！「リラックスステテコ メンズ」新柄登場！ベタつく夏にさらさら革命を綿100%で！

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、肌に触れるたび心地よい綿100%の素材を贅沢に使用し、先染めのシャンブレー生地で仕上げた上質な一枚「リラックスステテコ メンズ」を2026年5月より公式WEBショップにて発売中です。

＊お尻まわりがゆったりとしたシルエット

【商品説明】

リラックスステテコ メンズ

価格：1,540円（税込）

綿100％でサラッとした履き心地。

先染めのシャンブレー生地を使用した、スッキリ快適な7分丈のステテコです。

お尻まわりがゆったりとしたシルエットで、部屋着やパジャマとしてはもちろん、

ちょっとしたお出かけにも。

前閉じタイプ。

【商品概要】

■サイズ：M・L・LL

■適応サイズ：M/ウエスト76～84cm

L/ウエスト84～94cm

LL/ウエスト94～104cm

■材質：綿100％

■原産国：ミャンマー

■JANコード：ブルー：M/4989409106529、L/4989409106536、LL/4989409106543

グレー：M/4989409106550、L/4989409106567、LL/4989409106574

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net

Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/

Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga

TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official

【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 出宮

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp